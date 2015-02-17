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Nintendo tvii servisi Avrupa'ya gelmeyecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Nintendo tvii servisi Avrupa'ya gelmeyecek
Kendine has bir kitlesi bulunan  Nintendo tv projesi tvii'yi Avrupa için iptal ettiğini duyurdu. Şirket iptal gerekçesi olarak geliştirmeler sırasında çok karışık ve çözülemeyen bir aşamaya geldiklerini belirtti.
Bir çok ülkede Tv lisanslama gibi sıkıntılar yaşayan şirket için çıkmaza giren süreç projenin iptali ile son buldu. 2012 yılında duyurulan tvii hizmeti japonya ve ABD gibi ülkelerde hali hazırda hizmet veriyor. Özellikle Japonya'da oldukça ilgi gören hizmet özel 3D içerikler ve anime kanallarını ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor. Ülkemiz de Nintendo için Avrupa sınırlarında değerlendirildiğinden bu hizmetin artık ülkemizde hizmete sunulması için bir umut kalmadığını söyleyebiliriz.

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doctor_bey 4 yıl
Bir firmanın 'üşendiği' için (evet,bunun sebebi üşenmeleridir bence,yoksa problemleri halledebilirler diye düşünüyorum) bir servisini kullanmamızı engellemesi düşünülemez bence....
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