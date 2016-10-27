Nintendo'da kötü gidişat devam ediyor

Geçe hafta yapılan Nintendo Switch tanıtımıyla birlikte firmanın uzun süredir sessizliği bozulmuş oldu. Ancak ikinci çeyrek mali sonuçları iç açıcı değil. Nintendo Switch'in nasıl bir etki yapacağı ise mali açıdan oldukça hararetli bir şekilde tartışılıyor.

İkinci çeyrek mali sonuçları büyük düşüşü gösteriyor

Nintendo 2016 yılı 2. çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. 137 milyar yen (1.32 milyar $) gelir elde eden şirketin geçen seneye göre %33 düşüş yaşadığı görülüyor. İşlem zararı ise 5.95 milyar yen (57.1 milyon $), önceki sene aynı dönemde 8.98 milyar yen gelir elde etmişti.

Nintendo Temmuz-Eylül döneminde 530 bin Wii U satarak geçen seneye göre %53 düşüş yaşadı. Yazılım satışları ise %33 düşüş yaşadı. Burada en büyük etken ise içerik kıtlığı yaşanması ve yeni içeriklerin çok yetersiz olması gösteriliyor. Yıl bazında ise 800 bin adet satması bekleniyor.

3Ds ve Switch ümit verici

3Ds cephesi pek sıkıntı yaşamasa da gidişatı değiştirmek için yeterli değil ne yazık ki. Kirby: Planet Robobot ve Pokemon ile iyi bir satış ve gelir elde etmiş durumda. Pokemon Sun and Moon ise önümüzdeki ay çıkışı kesinleşmiş durumda.

Konu hakkında Nintendo tarafından daha fazla bilgi verilmedi. Switch konusunda adeta ağızları bıçak açmıyor.Konsolun hem yazılım hem içerik hem donanım özellikleri sır gibi saklanıyor. Geçen haftaki bilgiler haricinde bir açıklama yapılmadı. Ancak görünüşe göre Nintendo mobil tarafta daha aktif bir rol almayı hedefliyor.

http://www.theverge.com/2016/10/26/13414878/nintendo-earnings-q2-2016-switch