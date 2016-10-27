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Nintendo'da kötü gidişat devam ediyor

Nintendo'nun kötü mali gidişatı devam ediyor. Gelirlerde geçen seneye kıyasla çok ciddi düşüş var. Tanıtılan yeni Switch oyun konsolu mali tabloları düzeltmeye yetecek mi?
2 yıl
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10
Oyun Konsolları
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Geçe hafta yapılan Nintendo Switch tanıtımıyla birlikte firmanın uzun süredir sessizliği bozulmuş oldu. Ancak ikinci çeyrek mali sonuçları iç açıcı değil. Nintendo Switch'in nasıl bir etki yapacağı ise mali açıdan oldukça hararetli bir şekilde tartışılıyor.

İkinci çeyrek mali sonuçları büyük düşüşü gösteriyor

Nintendo 2016 yılı 2. çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. 137 milyar yen (1.32 milyar $) gelir elde eden şirketin geçen seneye göre %33 düşüş yaşadığı görülüyor. İşlem zararı ise 5.95 milyar yen (57.1 milyon $), önceki sene aynı dönemde 8.98 milyar yen gelir elde etmişti. 
 Nintendo Temmuz-Eylül döneminde 530 bin Wii U satarak geçen seneye göre %53 düşüş yaşadı. Yazılım satışları ise %33 düşüş yaşadı. Burada en büyük etken ise içerik kıtlığı yaşanması ve yeni içeriklerin çok yetersiz olması gösteriliyor. Yıl bazında ise 800 bin adet satması bekleniyor.

3Ds ve Switch ümit verici

 3Ds cephesi pek sıkıntı yaşamasa da gidişatı değiştirmek için yeterli değil ne yazık ki. Kirby: Planet Robobot ve Pokemon ile iyi bir satış ve gelir elde etmiş durumda. Pokemon Sun and Moon ise önümüzdeki ay çıkışı kesinleşmiş durumda.
Konu hakkında Nintendo tarafından daha fazla bilgi verilmedi. Switch konusunda adeta ağızları bıçak açmıyor.Konsolun hem yazılım hem içerik hem donanım özellikleri sır gibi saklanıyor. Geçen haftaki bilgiler haricinde bir açıklama yapılmadı. Ancak görünüşe göre Nintendo mobil tarafta daha aktif bir rol almayı hedefliyor.

http://www.theverge.com/2016/10/26/13414878/nintendo-earnings-q2-2016-switch Yorum Yaz
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ScottishJR 2 yıl en beğenilen takeru
Android'e ve iOS'ta binlerce oyun var ama 10 tane duzgun oyun bile yok.gelmissiz onlarla kiyaslama yapiyorsunuz.yazik valla ne diyeyim?
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vankomisin 2 yıl
Nintendo çok paragöz çok. 3ds oyunları filan saçma sapan bir pahalılıkta. Adamlar 5 sene önceki pokemon oyununu 40 euroya satıyor hala. Tutmuşlar virtual console diye birşey çıkarmışlar 20 sene öncesinin oyunlarını hiçbir geliştirme yapmadan sadece 3ds'e portlamışlar 10 euroya satıyorlar. Hepsini geçtim 20 euroya tetris gördü bu gözler. Üstelik bu oyunlarda diğer platformlar gibi büyük indirimler de olmuyor. Sadık kemik bir kitlesi var nintendonun. Onlar olmasa oyun satamaz nintendo
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chibichibi 2 yıl
Bence Nintendo yatsın kalksın Pokemon'un popülaritesine dua etsin. O da olmasa Nintendo'nun işi çok zor
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SEO-Uzmanı 2 yıl
mario bile prostat olmuş artık nintendo bile ne yapsın ki :)
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takeru 2 yıl
Nintendo yu severim ama Switch kendileri için hayal kırıklığı olacak bence. Bildiğin joypadli tablet üretmiş adamlar.
Adamların 1. ben olayım kafası yok. Sony ya da microsoft'a rakip olmaktan kaçınıp duruyorlar.
Populer oyunları takip eden oyuncu tayfa da güçlü konsol neredeyse orada. Hedefleri o kitle değil. Evin 2. konsolu olayım mantığı ile cihaz ve oyun üretimi yapıyorlar.

Hedef kitle, yine casual kesim görünüyor. Ürettiğin cihaz tablet. Tabletle oynayacak adam zaten bedavaya zibilyon tane oyun oynuyor. Cep telefonu-tableti varken bu cihaza niye para versin bu adamlar?
Fanboyları ve tavladıkları bir kaç oyuncu ile kendi yağında kavrulmaya devam eder yine nintendo. Belki de böyle mutlular kim bilir

Kırpılmış grafikleriyle cod,pes,fifa ve bol miktarda ubisoft oyunu oynamaya devam eder nintendocular. GTA mı? unutun gitsin.
2 Yanıt Yanıtla +3
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ScottishJR 2 yıl takeru
Android'e ve iOS'ta binlerce oyun var ama 10 tane duzgun oyun bile yok.gelmissiz onlarla kiyaslama yapiyorsunuz.yazik valla ne diyeyim?
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Tarıkacı 2 yıl takeru
Bü monster hunter oyna bakalım senin dalga geçtiğin nintendo oyunlarının biri yan sanayi olarak çıktı ios android e gerçeği ile alakası yoktu bile dünya karıştı Android de monster hunter a rakip söyle dungeon hunter ve evil bane oynamış bir oyuncuyum bu arada siz emülatör ile takılın 60 milyon 3ds kullanıcısıda orjinal takılsın aaa grafik diye eğlenceyi unutmuşsunuz
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rynell 2 yıl
Switch'in özellikleri ile oyunculara verdiği vaadler harika...
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olağan_şüpheli 2 yıl
swicth geliyor diye 3ds i ikinci plana itmezler umarım.new diye yenilediler cihazı . aam gibi oyun çıkartsınlar bari. bende alacağım
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darkdiva 2 yıl
Sun & Moon'un kafadan 15 milyon satışı garanti.
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