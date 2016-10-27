Chrome'a alternatif olabilecek 11 ilgi çekici internet tarayıcısı

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Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome, günümüzde internet tarayıcıları pazarında açık ara lider durumda. Öyle ki bir zamanlar bu pazarı domine eden Internet Explorer bile günümüzde kullanıcılar tarafından "Google Chrome'u indirmek için en iyi internet tarayıcısı" olarak yaftalanacak kadar geride kalmış durumda.
W3Counter tarafından yayınlanan verilere göre Eylül 2016 itibariyle internet tarayıcılarının kullanımı oranları şu şekilde:
Chrome (%57.1)
Safari (%13.5)
Firefox (%13.1)
Internet Explorer & Edge (%9.5)
Opera (%2.8)
Bu verilerden de anlaşılacağı gibi söz konusu internet tarayıcıları olduğunda kullanıcıların bir numaralı tercihi Google Chrome. Ancak Chrome dışında bir tarayıcı kullanmak isteyenler için birçok seçenek mevcut. Firefox veya Safari gibi popüler tarayıcıların yanı sıra, birçok kişinin haberdar olmadığı ilgi çekici internet tarayıcıları da mevcut. İşte bu az bilinen alternatif internet tarayıcılarını galerimizde bulabilirsiniz.
https://medium.com/statuscode/11-interesting-web-browsers-that-arent-chrome-a3f976752b21#.ogtj6f1wg Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Firefox kendine biraz çeki düzen ver
ben 5-6yıl opera kullandıktan sonra opera 12den itibaren firefoxa geçtim halen firefoxtayım.
Opera 12 Yi bırakıp chronium tabanına geçince 10 yıllık birlikteliğim bitti.
Çok iyi bir tarayıcı idi, bir çok özelliği ilk o bulurdu.
Ama yeni operaya bir türlü sevemedim.
1.5 yıldır Firefox kullanıyorum.
@gael
Speed dial i ilk kullanan operadir (netscape saymazsak. O da tutmadı zaten) Kimse bilmezken bizler speed dial kullanıyorduk.
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