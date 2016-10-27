Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chrome'a alternatif olabilecek 11 ilgi çekici internet tarayıcısı

Günümüzde internet kullanıcılarının büyük bölümü tarayıcı olarak Google Chrome'u tercih ediyor, ancak farklı bir internet deneyimi isteyenler için birçok alternatif de mevcut.
2 yıl
11,4b
1
58
Tarayıcılar
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome, günümüzde internet tarayıcıları pazarında açık ara lider durumda. Öyle ki bir zamanlar bu pazarı domine eden Internet Explorer bile günümüzde kullanıcılar tarafından "Google Chrome'u indirmek için en iyi internet tarayıcısı" olarak yaftalanacak kadar geride kalmış durumda.
W3Counter tarafından yayınlanan verilere göre Eylül 2016 itibariyle internet tarayıcılarının kullanımı oranları şu şekilde:
Chrome (%57.1)
Safari (%13.5)
Firefox (%13.1)
Internet Explorer & Edge (%9.5)
Opera (%2.8)
Bu verilerden de anlaşılacağı gibi söz konusu internet tarayıcıları olduğunda kullanıcıların bir numaralı tercihi Google Chrome. Ancak Chrome dışında bir tarayıcı kullanmak isteyenler için birçok seçenek mevcut. Firefox veya Safari gibi popüler tarayıcıların yanı sıra, birçok kişinin haberdar olmadığı ilgi çekici internet tarayıcıları da mevcut. İşte bu az bilinen alternatif internet tarayıcılarını galerimizde bulabilirsiniz.

https://medium.com/statuscode/11-interesting-web-browsers-that-arent-chrome-a3f976752b21#.ogtj6f1wg Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Das Boot 2 yıl en beğenilen
Opera kullanıyorum. İçerisinde hazır VPN hizmeti ve reklam engelleme yazılımıyla birlikte geliyor.
1 Yanıt Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 2 yıl
Hangisini denersem deneyeyim Chrome'a dönüyorum hep.
1 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PurposeLess sinan 2 yıl
Ne biçim habercilik, inceleme yapmak zor mu geldi? okurlarınızla dalga geçmektir bu. ........nokta koydum, anlarsınız belki.
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mrsmrc 2 yıl
Her ne kadar eski Firefox hayranı olsam da Opera'yı denedikten sonra vazgeçilmezim oldu. Firefox işlevselliğinde ama Firefox kadar kaynak kullanmayan mükemmel bir alternatif.
Firefox kendine biraz çeki düzen ver
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 2 yıl
aynı kafadayız demek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 2 yıl
Opera tabiki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Français Deesse 2 yıl
Chrome candır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tarnat1985 2 yıl
Daha önce Chrome kullanıyordum bir kaç sorun yaşadım.Şuan Yandex sorunsuz kullanıyorum. DNS değişikliği tarayıcı üzerine almışlar. Eklentileride gayet işlevsel. Fakat sıralamada YANDEX yok ilginç...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
argat44 2 yıl
Chrome tabanlı UC Browswer ı tavsiye ederim :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gael 2 yıl
operada speed dial olayı varmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kingo_disco 2 yıl
Bayadır Firefox kullanıyordum ama sürekli çökmesi beni bıktırmıştı. En sonunda Opera'ya geçtim dünya varmış dedim. VPN, reklam engelleme, hız ve speed dial ne ararsan var. (hem mobil hem masaüstünde)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Opera ile reklamsız geziniyorum.Tavsiye ederim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 2 yıl
chrome virüs gibi piyasayı ele geçirdi.
ben 5-6yıl opera kullandıktan sonra opera 12den itibaren firefoxa geçtim halen firefoxtayım.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Öner 2 yıl mavizaman
mavizaman
chrome virüs gibi piyasayı ele geçirdi.
ben 5-6yıl opera kullandıktan sonra opera 12den itibaren firefoxa geçtim halen firefoxtayım.

Opera 12 Yi bırakıp chronium tabanına geçince 10 yıllık birlikteliğim bitti.
Çok iyi bir tarayıcı idi, bir çok özelliği ilk o bulurdu.
Ama yeni operaya bir türlü sevemedim.
1.5 yıldır Firefox kullanıyorum.


@gael

Speed dial i ilk kullanan operadir (netscape saymazsak. O da tutmadı zaten) Kimse bilmezken bizler speed dial kullanıyorduk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Symbianist 2 yıl
Aslında Opera taraftarıyım ama bazen Chrome ile açılan sitelerde Opera sorun çıkarıyor. Tabi bir de Google hesabım olduğu için Chrome bu konuda daha senkronize. Orada yerini haketmeyen tek tarayıcı Opera.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11377 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, chrome ve
6 etiket daha internet tarayıcıları Tarayıcılar Yazılım Infinitum Nihil MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Qualcomm, tarihteki en büyük yarı iletken satın alımına imza atıyor 2 yıl AT&T'nin kullanıcı bilgilerini devlete sattığı ortaya çıktı 2 yıl TV uygulaması ile eğlence tek merkezde toplanıyor 2 yıl Apple MacBook Pro ailesi yenilendi: işte görüntüler ve özellikler 2 yıl Vine kapanıyor 2 yıl Türk Telekom'un satılacağı iddia ediliyor 2 yıl Otomobillerde cam filmi artık serbest oluyor 2 yıl Twitter gelirleri beklentileri aştı ancak işten çıkarmalar devam edecek 2 yıl Microsoft'un dün gece düzenlenen etkinlikte duyurduğu 8 önemli yenilik 2 yıl Surface Book şimdi daha güçlü 2 yıl Girişimciliğin kalbi Aralık ayında Ankara’da atıyor 2 yıl Ülkemizin sipariş ettiği F-35 savaş uçağının montajı başladı 2 yıl Yeni Macbook Pro lansmanı canlı yayın | Türkçe Simultane çeviri 2 yıl Türk Telekom, müşterilerini izlediği yönündeki iddialara yanıt verdi 2 yıl İnternet üzerinden yapılan korsan maç yayınları Cisco ile son bulacak 2 yıl Fiat Egea HB, Euro NCAP’te hayal kırıklığı yarattı 2 yıl Xiaomi’den ucuz ve kaliteli yeni VR gözlüğü 2 yıl Nintendo'da kötü gidişat devam ediyor 2 yıl Samsung yılın üçüncü çeyreğinde 4.7 milyar dolar kar açıkladı 2 yıl Projeler Kickstarter’dan önce Çin’de hayat buluyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Chrome'a alternatif olabilecek 11 ilgi çekici internet tarayıcısı Sonraki Surface Dial: Microsoft’tan yenilikçi bir aksesuar 2 yıl Surface Studio: Aileye hepsi-bir-arada yorumu 2 yıl iPhone 7 Plus Portre Modu - Bokeh karşılaştırmalı fotoğraf örnekleri! Özel Video 2 yıl Windows 10 işletim sisteminden 3D atağı 2 yıl Samsung'dan ülkemizin kültürel eserlerine önemli destek 2 yıl Türk Telekom’dan borç açıklaması 2 yıl MSI ve Nvidia ile VR deneyim merkezindeyiz 2 yıl 2018 Mercedes-AMG E63 ve E63 S resmiyete kavuştu 2 yıl Hyundai’den çift katlı asansör 2 yıl Karadeniz'de 40 adet bozulmamış Osmanlı ve Bizans gemisi bulundu 2 yıl Volkswagen, ABD’de sattığı araçları geri almaya başlıyor 2 yıl Dünya şampiyonu CS: GO milli takımımız için yayınlanan video tepki çekti 2 yıl Nesnelerin interneti büyük DDoS saldırısının kaynağı 2 yıl Battlefield 1 ülkemizde yasaklanabilir 2 yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerde internete erişim sağlanamıyor 2 yıl Mercedes’ten görüntüsü ile büyüleyen pick-up: X Class 2 yıl Google Jamboard ile tanışın 2 yıl Braun’dan para iade garantili iddialı kampanya 2 yıl Microsoft’tan güneş enerjili ve e-ink ekranlı Post-it notlar 2 yıl BlackBerry DTEK60: Yeni amiral gemisi ile tanışın Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Overwatch Yıldönümü Kutlamaları Başladı
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim