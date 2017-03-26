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Nintendo'nun E3 2017 için büyük planları var

Oyun ve konsol sektörlerinin söz sahiplerinden birisi olan Nintendo, E3 2017 etkinliği için büyük planlara sahip olduğunu duyurdu. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl
2,2b
1
12
Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Nintendo'nun E3 2017 için büyük planları var
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Nintendo Switch ile son birkaç aydır oyun konsolu sektörünün gündeminden düşmeyen Nintendo, E3 2017 etkinliğinde birçok yeni oyununu tanıtacağını duyurdu. Bu etkinliğin onlar için çok büyük bir fırsat olduğundan bahseden Nintendo of America CEO’su Reggie Fils-Aime, E3 2017 etkinliği için “hikayemizi anlatmak için büyük bir fırsat” sözlerini kullandı.

Etkinlikte hangi oyunları göreceğimize dair net bir bilgi vermeyen Reggie Fils-Aime, Nintendo Switch ve 3DS oyunlarının sergileneceğini söyledi.

Reggie Fils-Aime, açıklamalarında E3 2017 etkinliğinin halka açık olacağına da değindi. Tarihinde ilk defa halka açık olarak düzenlenecek olan etkinlik için Nintendo’nun ne gibi planları olduğu bilinmiyor, ancak şirketin popülerliğinin zirvesinde olduğu şu günlerde böylesine değerli bir fırsatı kaçıracağını veya sıradan etkinliklerle harcayacağını sanmıyorum.

E3 2017 etkinliği 14-16 Haziran tarihlerinde Los Angeles Convention Center’da düzenlenecek.


https://www.gamespot.com/articles/nintendo-has-a-big-e3-planned-exec-says/1100-6448968/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 2 yıl
mario run'ı media şirşirdi şişirdi milletde birşey zannetti oyunu görmeden almış olsalar gerek ki şu an google playde 3,8 puanla hak ettiği notu almış durumda.. hatta fazla bile almış.. bu kadar şişirilecek bir oyun değildi.
Bu şirketleri zengin eden yaptıkları ürünler değil. nintendoya o kadar para kazandıran yaptığı oyun değil oyunu her fırsatta her platformda şişiren abartan media oldu gibi.. yoksa elle tutulur hiçbir bir tarafı yok.. yeni nesil gençler eski marioyu onun zevkini bilemez.. 90lardaki gameboyda oynadığım mariodan aldığım zevkin binde biri yok... geçiniz.. DH gibi birçok site nintendodan para istemeli.. ki bu tarz sitelerin şişirme haberleri sayesinde para etmez oyunlarından tonla para kaldırıyorlar..
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TheCapedCrusader 2 yıl
adamlar mario'nun ekmeğini ne yediler yav
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broodofqueen 2 yıl
Yeni Zelda, oyun sektöründe halen yapımcıların yapabileceği yeni şeyler olduğunu gösteren, büyük firmaları işin kolayına kaçtığını ortaya çıkaran bir oyun. NVidia Tegra tabanlı bir el konsolu için yapılan Zelda'nın Metacritic puan ortalaması 98. Oynayan oyuncular minimum 9/10 puan vermiş oyuna. Açık dünyası, düşman yapay zekası ve keşif hissi ile herkesin gönlünü kazanmış. Siz hala, "amaan yine mi Zelda!" diye küçümseye durun konsol yurt dışında karaborsa. Nintendo umarım başarılı olur, kimse piyasa tekelleşsin istememeli, zira bugün gözünüze çok cici görünen firmalar tekel olduklarında birer kan emiciye dönüşürler. X360 ortalığı kasıp kavurmasaydı PS4 bu kadar başarılı bir konsol olmazdı, Sony asılmazdı. O yüzden; yürü be Nintendo.
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gxhero 2 yıl
O değilde zeldan'ın pc de korsanı çıktı bile E3'e çıkartma yapsa ne olur. eyy nintendo sen bizi pazar olarak bile görmezmisin bir konsol bile getirip satmaz mısın, nintendo nintendo sen kimsiniz torrent var akıllı ol titre ve kendine gel bırak E3 E23 e bile çıkamazsın faşist nintendo... (olmuyor aq taklidi bile iğrenç) :D
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redoracle 2 yıl
Yorumlar tam komedi olmuş hayır bilmiyosun bari yorum yazma,adı mario olabilir ama her türde çeşidi var nerdeyse esas alanı platform olsada ama platform olanlarda 2d 3d apayrı oyunlar.
Mario'yu küçümseyenler,nintendoyuda tabi gelmiş geçmiş en yüksek ortalamalı oyunlara bir baksınlar ondan sonra yorum yapsınlar,ne uncharted,ne last of us,ne halo vs hiçbir konsoldaki oyunun bu kadar yüksek ortalaması yok,olmasıda zor öyle kolay bişey değil böyle efsane oyun serileri yapmak.
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hector_1990 2 yıl
konsol sorunlu oyunlar iyi olsa bile diğer tarafı nasıl düzeltecekler
üstelik konsolu kırıldı gibi videolar çıktı
nvidia konsol işinde tam anlamıyla cacık adamlar masa üstü ekran kartları (onlarda iyice fiyata abanır oldular) gerisi sorunlu ürünler ile dolu tegralar ps3 shieldlar şimdi de bu
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fuujitsu 2 yıl
Nintendo of America nedir ya

Ayrıca Mario fanları da doluşmuş konuya.
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eric13 2 yıl
Daha cok Mario daha cok Pokemon daha cok Zelda
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darkdiva 2 yıl eric13
Ne ilginçtir ki üç seri de satış rekorları kırıyor ve üçü de yalnızca Nintendo oyunları. Var mı başka bir örneği dünyada???
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esmerbuyucu 2 yıl
Nintendo 2017'ye darbe vurmaya geliyorr.
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MALTHAEL 2 yıl
MicroSoft bunu beğenmedi .
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