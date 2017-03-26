Nintendo'nun E3 2017 için büyük planları var

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Nintendo Switch ile son birkaç aydır oyun konsolu sektörünün gündeminden düşmeyen Nintendo, E3 2017 etkinliğinde birçok yeni oyununu tanıtacağını duyurdu. Bu etkinliğin onlar için çok büyük bir fırsat olduğundan bahseden Nintendo of America CEO’su Reggie Fils-Aime, E3 2017 etkinliği için “hikayemizi anlatmak için büyük bir fırsat” sözlerini kullandı.

Etkinlikte hangi oyunları göreceğimize dair net bir bilgi vermeyen Reggie Fils-Aime, Nintendo Switch ve 3DS oyunlarının sergileneceğini söyledi.

Reggie Fils-Aime, açıklamalarında E3 2017 etkinliğinin halka açık olacağına da değindi. Tarihinde ilk defa halka açık olarak düzenlenecek olan etkinlik için Nintendo’nun ne gibi planları olduğu bilinmiyor, ancak şirketin popülerliğinin zirvesinde olduğu şu günlerde böylesine değerli bir fırsatı kaçıracağını veya sıradan etkinliklerle harcayacağını sanmıyorum.

E3 2017 etkinliği 14-16 Haziran tarihlerinde Los Angeles Convention Center’da düzenlenecek.

https://www.gamespot.com/articles/nintendo-has-a-big-e3-planned-exec-says/1100-6448968/