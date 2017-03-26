Nintendo'nun E3 2017 için büyük planları var

Nintendo Switch ile son birkaç aydır oyun konsolu sektörünün gündeminden düşmeyen Nintendo, E3 2017 etkinliğinde birçok yeni oyununu tanıtacağını duyurdu. Bu etkinliğin onlar için çok büyük bir fırsat olduğundan bahseden Nintendo of America CEO’su Reggie Fils-Aime, E3 2017 etkinliği için “hikayemizi anlatmak için büyük bir fırsat” sözlerini kullandı.
Etkinlikte hangi oyunları göreceğimize dair net bir bilgi vermeyen Reggie Fils-Aime, Nintendo Switch ve 3DS oyunlarının sergileneceğini söyledi.
Reggie Fils-Aime, açıklamalarında E3 2017 etkinliğinin halka açık olacağına da değindi. Tarihinde ilk defa halka açık olarak düzenlenecek olan etkinlik için Nintendo’nun ne gibi planları olduğu bilinmiyor, ancak şirketin popülerliğinin zirvesinde olduğu şu günlerde böylesine değerli bir fırsatı kaçıracağını veya sıradan etkinliklerle harcayacağını sanmıyorum.
E3 2017 etkinliği 14-16 Haziran tarihlerinde Los Angeles Convention Center’da düzenlenecek.
https://www.gamespot.com/articles/nintendo-has-a-big-e3-planned-exec-says/1100-6448968/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu şirketleri zengin eden yaptıkları ürünler değil. nintendoya o kadar para kazandıran yaptığı oyun değil oyunu her fırsatta her platformda şişiren abartan media oldu gibi.. yoksa elle tutulur hiçbir bir tarafı yok.. yeni nesil gençler eski marioyu onun zevkini bilemez.. 90lardaki gameboyda oynadığım mariodan aldığım zevkin binde biri yok... geçiniz.. DH gibi birçok site nintendodan para istemeli.. ki bu tarz sitelerin şişirme haberleri sayesinde para etmez oyunlarından tonla para kaldırıyorlar..
Mario'yu küçümseyenler,nintendoyuda tabi gelmiş geçmiş en yüksek ortalamalı oyunlara bir baksınlar ondan sonra yorum yapsınlar,ne uncharted,ne last of us,ne halo vs hiçbir konsoldaki oyunun bu kadar yüksek ortalaması yok,olmasıda zor öyle kolay bişey değil böyle efsane oyun serileri yapmak.
üstelik konsolu kırıldı gibi videolar çıktı
nvidia konsol işinde tam anlamıyla cacık adamlar masa üstü ekran kartları (onlarda iyice fiyata abanır oldular) gerisi sorunlu ürünler ile dolu tegralar ps3 shieldlar şimdi de bu
Ayrıca Mario fanları da doluşmuş konuya.