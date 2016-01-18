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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo'nun ilk mobil oyunu Miitomo, Mart ayında geliyor

2015 yatırımcılar toplantısında mobil platformlara sunacağı ilk oyunu Miitomo'yu tanıtan Nintendo, akıllı telefonlar için yayınlayacağı ilk oyununun önümüzdeki Mart ayında yayınlamaya hazırlanıyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nintendo'nun ilk mobil oyunu Miitomo, Mart ayında geliyor
Nintendo'nun 2015 Ekim ayında düzenlendiği yatırımcılar toplantısı kapsamınıda duyurusunu yaptığı ilk mobil oyunu Miitomo, şirket başkanı Tatsumi Kimishima'nın açıklamasına göre önümüzdeki Mart ayında resmi olarak kullanıma sunuluyor.
Kullanıcıların Mii adı verilen karakterler ile karşılıklı olarak iletişim kurmasına (Metin tabanlı) yani sanal olarak sosyalleşmesine dayanan Miitomo oyunu, kişilerin oluşturdukları karakterleri istedikleri şekilde özelleştirmesine imkan tanıyacak ve bu noktada oyun için satın alma seçeneğiyle farklı kıyafetler ya da aksesuarlar elde edilebilecek.
Şimdilik son kullanıcı fiyatı hakkında bilgi bulunmayan ancak oyun için satın almalar ile desteklenerek ücretsiz olacağı tahmin edilen Miitomo, yukarıda da belirttiğimiz üzere 2016 Mart ayında kullanıma sunulacak. Ek bir bilgi olarak Nintendo, 2017 Mart ayına kadar yayınladığı uygulaması sayısını 5'e çıkartacak.

http://www.phonearena.com/news/March-launch-confirmed-for-Nintendos-first-mobile-title_id77485 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mu5tafa 3 yıl
Clash of clansın kazandırdığı paraları görünce Nintendo nun daha vizyonlu oyunlar çıkarması gerek. Eskileri yenilese bile yeter.
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esmerbuyucu 3 yıl
Nintendo size bir vaad vermedi beklentiyi yüksek tutmayın dedi ama nerdeee. Konuşan gene konuşuyor.
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kule_genclik 3 yıl
Ne oyun ama bravo!
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Guest-73A8A7D1E 3 yıl
adamlar skyrim ayarında oyun yapıyor mobile siz beğenmiyorsunuz.. yazıklar olsun dh
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Fenomenon 3 yıl
Mobilde iyi para var. Nintendo sırf kendi konsollarına ilgi azalmasın diye mobilde oyun çıkarmıyor bence. Ama bu sırada kazanacağı parayı da elinin tersiyle itiyor :/
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gurkanse 3 yıl
insanlar neler bekliyor.bunlar nelerin peşinde.e sen batmicanda benmi batacam nintendo
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