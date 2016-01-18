Nintendo'nun ilk mobil oyunu Miitomo, Mart ayında geliyor

Nintendo'nun 2015 Ekim ayında düzenlendiği yatırımcılar toplantısı kapsamınıda duyurusunu yaptığı ilk mobil oyunu Miitomo, şirket başkanı Tatsumi Kimishima'nın açıklamasına göre önümüzdeki Mart ayında resmi olarak kullanıma sunuluyor.

Kullanıcıların Mii adı verilen karakterler ile karşılıklı olarak iletişim kurmasına (Metin tabanlı) yani sanal olarak sosyalleşmesine dayanan Miitomo oyunu, kişilerin oluşturdukları karakterleri istedikleri şekilde özelleştirmesine imkan tanıyacak ve bu noktada oyun için satın alma seçeneğiyle farklı kıyafetler ya da aksesuarlar elde edilebilecek.

Şimdilik son kullanıcı fiyatı hakkında bilgi bulunmayan ancak oyun için satın almalar ile desteklenerek ücretsiz olacağı tahmin edilen Miitomo, yukarıda da belirttiğimiz üzere 2016 Mart ayında kullanıma sunulacak. Ek bir bilgi olarak Nintendo, 2017 Mart ayına kadar yayınladığı uygulaması sayısını 5'e çıkartacak.

http://www.phonearena.com/news/March-launch-confirmed-for-Nintendos-first-mobile-title_id77485