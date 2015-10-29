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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo'nun mobil platformda yayınlayacağı ilk oyun belli oldu

Yatırımcılar toplantısında mobil platform planlarından bahseden Nintendo, akıllı telefonlar için yayınlayacağı ilk oyunu da açıkladı. 2016'nın Mart ayında yayınlanacak ilk oyun malesef Mario değil..
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Nintendo'nun mobil platformda yayınlayacağı ilk oyun belli oldu
 
Bir çok kullanıcı Nintendo'nun mobil platformlarda boy göstermesini heyecanla bekliyor. Başarılı oyun şirketi ise son yatırımcı toplantısında bu planın kısa bir süre ertelendiğini belirtti. Açıklamaya göre Nintendo'nun ilk mobil oyunu Mart 2016'da yayınlanmış olacak.

Önemli bir detay ise ilk oyunun Miitomo adında rpg benzeri bir oyun olması. Kullanıcıların Mii karakteri oluşturduğu oyunda genel amaç diğer Mii'ler ile etkileşime geçmek ve sosyalleşmek olacak. Şirketin planlarına göre Miitomo'yu yüklemek ve oyuna katılmak ücretsiz olacak ancak oyun içi satış ile dileyen kullanıcılara karakterlerini daha fazla özelleştirme imkanı verilecek.

Mario'nun mobil oyununu bekleyenler için ise 2016 yılının ortalarını işaret edebiliriz, zira şirket Mart 2016 ve Mart 2017 arasında toplam 5 uygulama yayınlamayı planladıklarını açıkladı. Mario bunlardan ilki olmasa da ilk 5 uygulama içinde yer alması bekleniyor. Nintendo bu uygulamalar ile birlikte mobil platformda küllerinden doğacak mı? bekleyip göreceğiz.
 
Nintendo'nun mobil platformda yayınlayacağı ilk oyun belli oldu

http://www.engadget.com/2015/10/28/nintendo-first-smartphone-game-miitomo/ Yorum Yaz
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mmnder16 4 yıl en beğenilen
sabırsızlıkla marioyu bekliyorum. iyi gelir de elde eder.
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Okisht 4 yıl esmerbuyucu
Bence küçümsemeyin bu sektörü. Özellikle nintendo sevenlerin bağlılığı da düşünülürse bayağı para kazanacaklardır.
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DH Misafiri 4 yıl
Miitomo ya oyun demek pek doğru olmaz. Para ve adam toplamak için yapılmış büyük ihtimalle. Ayrıca Mario yu yayınlayacaksa da yeni bir oyunu değil eski oyunlardan birini yayınlar
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esmerbuyucu 4 yıl
Game Freak Pokemon oyunlarını siz daha çok beklersiniz. Az daha eksi atın. Bu gerçeği değiştirmeyecek.
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Hyperior 4 yıl
Online pokemon getirseler efsane oyun olur.
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Angelica 4 yıl
Her turlu gideri var.
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Patren 4 yıl
nintendo mobile la pokemon oyunu yapsa deli para kazanırlar
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EnemyDestroyeD 4 yıl Patren
patren

nintendo mobile la pokemon oyunu yapsa deli para kazanırlar

pokemon go projesi var hocam hali hazırda
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Qonrul 4 yıl Patren
patren

nintendo mobile la pokemon oyunu yapsa deli para kazanırlar

+ efsane olur
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kesbi 4 yıl
Bekleme işi yaş. Aldım 3dsi oynuyorum paşalar gibi :-) Bu yaştan sonra biraz komik oluyor ama eğlenceli zıkkım.
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GameOis ebR 4 yıl
Merakla bekliyoruz.
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esmerbuyucu 4 yıl
Mobilden gelecek paraya veya reklama muhtaç mı kalmış. Yazık acıdım cidden.
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Okisht 4 yıl esmerbuyucu
Bence küçümsemeyin bu sektörü. Özellikle nintendo sevenlerin bağlılığı da düşünülürse bayağı para kazanacaklardır.
1 Yanıt Yanıtla +4
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mmnder16 4 yıl en beğenilen
sabırsızlıkla marioyu bekliyorum. iyi gelir de elde eder.
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