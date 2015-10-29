Nintendo'nun mobil platformda yayınlayacağı ilk oyun belli oldu

Bir çok kullanıcı Nintendo'nun mobil platformlarda boy göstermesini heyecanla bekliyor. Başarılı oyun şirketi ise son yatırımcı toplantısında bu planın kısa bir süre ertelendiğini belirtti. Açıklamaya göre Nintendo'nun ilk mobil oyunu Mart 2016'da yayınlanmış olacak.

Mario'nun mobil oyununu bekleyenler için ise 2016 yılının ortalarını işaret edebiliriz, zira şirket Mart 2016 ve Mart 2017 arasında toplam 5 uygulama yayınlamayı planladıklarını açıkladı. Mario bunlardan ilki olmasa da ilk 5 uygulama içinde yer alması bekleniyor. Nintendo bu uygulamalar ile birlikte mobil platformda küllerinden doğacak mı? bekleyip göreceğiz.

http://www.engadget.com/2015/10/28/nintendo-first-smartphone-game-miitomo/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Önemli bir detay ise ilk oyunun Miitomo adında rpg benzeri bir oyun olması. Kullanıcıların Mii karakteri oluşturduğu oyunda genel amaç diğer Mii'ler ile etkileşime geçmek ve sosyalleşmek olacak. Şirketin planlarına göre Miitomo'yu yüklemek ve oyuna katılmak ücretsiz olacak ancak oyun içi satış ile dileyen kullanıcılara karakterlerini daha fazla özelleştirme imkanı verilecek.