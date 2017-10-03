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Nissan, Avrupa pazarına yeni elektrikli çözümlerini sundu

Düzenlediği bir etkinlikle elektrikli Leaf ve e-NV200 modellerinin Avrupa versiyonlarını tanıtan Nissan, aynı zamanda xStorage isimli elektrik depolama çözümünü de tanıttı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Norveç'in Oslo kentinde bir etkinlik düzenleyen Nissan, Leaf'in 378 km menzilli Avrupa versiyonunu ve yeni 280 km menzilli e-NV200 elektrikli vanını duyurdu. Etkinlik sırasındaki açıklamalarda önümüzdeki 18 aylık süreçte 1.000 hızlı şarj istasyonu kuracağını duyuran Japon üretici, 2018 model ev ve ofis için hızlı şarj cihazlarını tanıttı. Cihazın 22 kW'lık versiyonu Leaf'i tam kapasiteye 2 saatlik bir sürede dolduruyor.
Nissan'ın elektrikli araç pazarına ilk girenlerden birisi olduğunu vurgulayan Nissan Avrupa başkanı Paul Willcox, "Her gün gazeteleri açıyorum ve elektrikli araç işine giren başka bir üretici görüyorum - partiye hoş geldiniz diyorum." açıklamasında bulunmuş.

Kendilerinin neredeyse 10 yıl önce elektrikli araç evrimini başlatan öncü firma olduğunu belirten yönetici, Nissan'ın dünyada en çok elektrikli araç satan firma olduğu vurgusunu yapıyor ve geleceğe yönelik heyecan verici planlarının olduğuna dikkat çekiyor.
Etkinlikte aynı zamanda xStorage isimli elektrik depolama ve araç şarj cihazını tanıtan marka, kullanıcının dilerse aracındaki elektriği şebekeye geri satmasına imkan sağlıyor. Bir şema kullanmanın kullanıcılara para kazandıracağını belirten Nissan, yoğun saatlerde satılan elektriğin diğer saatlerde araçları ücretsiz bir şekilde şarj etme olanağı sağlayacağını söylüyor.
Bağlı bir araçtan güç almanın yanı sıra güneş panelinden de elektrik depolayabilen xStorage sistemi şu anda Danimarka'da Nissan tarafından test ediliyor. Ovo Energy ile ortak çalışma yürüten şirket, sistemi Birleşik Krallık'a getirmeyi hedeflerken, 2020 sonuna kadar Avrupa'da 100 bin adet xStorage sistemi kurulmasını ön görüyor.

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blacksilicon 2 yıl
Ulkemiz elektrikli otomotv icin gerekli alt yapiya sahip degil hibrit araclar suan icin daha mantikli.
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entropy_tr 2 yıl
Bir yasal düzenlemeye bakar. "Yakıt dolum istasyonları hızlı şarj hizmeti sunar" dendi mi elektrikli araç satışında artış olur kanaatindeyim. Kendimden örnek vereyim: işe git gel bir şarj ile gidilebilecek menzilde ama işten eve gitmeyip bir yerlere uğramak söz konusu olduğunda yolda kalma riski de doğuyor. Halbuki yol üstündeki benzin istasyonlarında hatta aracımı park ettiğim oto parkta dolum yapılabilse menzil sorunu kalmayacak, satın alama kararında en büyük eksi kalem ortadan kalkacak.
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labtek38 2 yıl
Şu anda Renault ve BMV haricinde elektrikli araç satışı yapan yok sanırım. Hyundai durdu durdu sonra dalga geçer gibi alın size ionıc diye hibridi getirdi. Tesla model 3 ü bekleyen çok kişi var ama o da 2019 dan önce avrupaya gelemeyecek. O zamana kadar da ülkemizde ve avrupada seçenekler baya artacak sanırım. Ama nedense o kadar teşviğe rağmen (%3 ötv ve mtv den muaf olması) neden ülkemizde satışa sunulmaz anlamıyorum. Şarj ağı olmayışı bir etken ama nüfusun ne kadarı günde 300 km üzerinde yol yapıyor? Her gün evden tam şarj ile çıktığında çok büyük bir kesimin ihtiyacını görecektir. Birçok kişi yılda 1 veya 2 kere çıktığı uzun yolu düşünüyor. O zaman da araba kiralasan yine yıl içinde yapmış olduğun tasarrufla karşılarsın. Diğer taraftan yerli marka araba için bir şarj ağı atılımı yapılırsa bunlar tüm araçlar ile uyumlu olacaktır diye düşünüyorum. Ücreti mukabilinde şehirlerarası yollarda kullanılacaktır. 2 yıl içinde elektrikli araba sektöründe çok hızlı şeyler olacak bu herkesin malumu. Türkiyede gitmez falan demeyin bal gibi de gider. İnsanlar bunun sürüş keyfini aldıktan sonra yanmalı motorlar çok itici gelmeye başlayacak.
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shaq t 2 yıl

Bir ay önceki haberde Nissan Leaf gelecek mi?sorusuna cevabımı yineleceğim, (Eyy Nissan TR, hadi bakalım ne yapacaksınız)

%99 gelecek %1 bir ihtimal Nissan Tr'nin ib..liği Avrupa dahil üç fabrikada üretiliyor dendi electrek.co sitesinde geçen gün, en son Autoshowda Nissan Genel Müdürü böbürlenerek konsept Glide modeli önünde firmanın Intelligent Mobility felsefesini ve elektrikli araç olayını anlatıyordu. Bu kadar muhabbetin üzerine gelmezse küfür ederim kendisine.
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kadirirdem 2 yıl
Ülkemize ne kadar fiyatlarla gelecek bakalım.
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