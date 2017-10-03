Nissan, Avrupa pazarına yeni elektrikli çözümlerini sundu

Norveç'in Oslo kentinde bir etkinlik düzenleyen Nissan, Leaf'in 378 km menzilli Avrupa versiyonunu ve yeni 280 km menzilli e-NV200 elektrikli vanını duyurdu. Etkinlik sırasındaki açıklamalarda önümüzdeki 18 aylık süreçte 1.000 hızlı şarj istasyonu kuracağını duyuran Japon üretici, 2018 model ev ve ofis için hızlı şarj cihazlarını tanıttı. Cihazın 22 kW'lık versiyonu Leaf'i tam kapasiteye 2 saatlik bir sürede dolduruyor.

Nissan'ın elektrikli araç pazarına ilk girenlerden birisi olduğunu vurgulayan Nissan Avrupa başkanı Paul Willcox, "Her gün gazeteleri açıyorum ve elektrikli araç işine giren başka bir üretici görüyorum - partiye hoş geldiniz diyorum." açıklamasında bulunmuş.



Kendilerinin neredeyse 10 yıl önce elektrikli araç evrimini başlatan öncü firma olduğunu belirten yönetici, Nissan'ın dünyada en çok elektrikli araç satan firma olduğu vurgusunu yapıyor ve geleceğe yönelik heyecan verici planlarının olduğuna dikkat çekiyor.

Etkinlikte aynı zamanda xStorage isimli elektrik depolama ve araç şarj cihazını tanıtan marka, kullanıcının dilerse aracındaki elektriği şebekeye geri satmasına imkan sağlıyor. Bir şema kullanmanın kullanıcılara para kazandıracağını belirten Nissan, yoğun saatlerde satılan elektriğin diğer saatlerde araçları ücretsiz bir şekilde şarj etme olanağı sağlayacağını söylüyor.

Bağlı bir araçtan güç almanın yanı sıra güneş panelinden de elektrik depolayabilen xStorage sistemi şu anda Danimarka'da Nissan tarafından test ediliyor. Ovo Energy ile ortak çalışma yürüten şirket, sistemi Birleşik Krallık'a getirmeyi hedeflerken, 2020 sonuna kadar Avrupa'da 100 bin adet xStorage sistemi kurulmasını ön görüyor.