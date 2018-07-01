Nissan Avrupa'nın en büyük enerji depolama tesisini kurdu

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, otomobillerde kullandığı batarya paketlerini bir ileri seviyeye taşıyarak işletmeler ve konutlar için enerji depolama çözümü sunduğunu biliyoruz. İlk olarak Tesla'nın başlattığı bu girişimi yakından takip eden şirketlerden biri de Japon otomobil üreticisi Nissan. Halihazırda Leaf model elektrikli otomobilleri de üreten şirket bu otomobillerde kullanılan ve artık ilk günkü performansı göstermeyen bataryalar ile konutlarda enerji depolanabilmesi için xStorage projesini de başlatmıştı. Şirketin yeni hamlesi ise tek bir konuta değil binlerce konuta enerji sağlayacak.





Stadyumdan konutlara enerji sağlanacak

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yetkililerle ve yerel enerji şirketleriyle birlikte çalışan Nissan, Avrupa'nın en büyük enerji depolama tesisini kurduğunu duyurdu. Tesiste enerji depolama elemanı olarak Nissan Leaf'lerdeki batarya paketi kullanılıyor. 2.8 MWh depolama kapasitesine sahip olan tesisteki batarya paketlerinin bir kısmı ikinci el araçlardan temin edilmiş durumda. Böylece Nissan, bir süre sonra istenilen performansı gösteremediği için atık pil durumuna gelen bataryaların farklı alanlarda tekrar kullanılabileceğini gösteriyor.





Tabi Tesla'nın Avustralya'da kurduğu dev enerji depolama tesisini düşünürsek Nissan'ın Avrupa'daki tesisinin de sadece enerji depolamaya özgülenen bir işletme olduğu düşüncesi akıllara gelebilir ancak durum biraz farklı. Nissan'ın tesisi aslında eski adı Amsterdam Arena şimdiki adı ise Johan Cruijff Arana olan stadyumun bir parçası niteliğinde. 55 bin kişilik stadyumun çatısındaki güneş panelleri, güneş ışınlarından enerji toplarken toplanılan enerji Nissan'ın bataryalarına aktarılacak. Bölgede ya da stadyumda bir elektrik kesintisi olması halinde bataryalar elektrik şebekesine destek sağlayacak.





Büyük bir kısmı(üçte ikisi) Amsterdam İklim ve Enerji Fonu tarafından finanse edilen proje kapsamında stadyumun otoparkına 18 adet elektrikli otomobil şarj istasyonu da kuruldu. İleride hem şarj istasyonlarının hem de enerji depolama araçlarının sayısının arttırılması hedefleniyor. Enerji depolama tesisi, güneş panelleri ve elektrikli şarj istasyonlarından oluşan projenin toplam maliyeti ise açıklanmadı ancak yetkililer projeye yönelik yatırımın en çok 10 yıl içinde amorti edileceğini belirtiyor.

https://www.pv-magazine.com/2018/06/29/nissan-commissions-3-mw-storage-system-at-johan-cruijff-arena/