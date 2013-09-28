Nissan, sürücüsüz araçlarını Japonya'da test etmeye başlayacak

Japonya merkezli önemli otomobil üreticisi Nissan, geliştirdiği sürücüsüz araçlarını Japonya yollarında teste edebilmek için gereken lisansı almayı başardı.

Dünyanın birçok farklı yerinde farklı sektörlerden firmalar tarafından test süreçleri devam eden ve geleceğin en önemli teknolojileri arasında gösterilen sürücüye ihtiyaç duymadan yol alabilen araçların gerçek yol şartlarında gösterdikleri performansı görmek herkes için büyük önem taşıyor. Bu konuda sürücüsüz Leaf isimli otomobil modelini aktif olarak test edebilmek için Japonya'da gerekli lisansı aldığını duyuran Nissan CEO'su Carlos Ghosn, Japonya hükümetine verdikleri destek konusunda minnettar olduklarını ve yapılan testlerin firmanın ileriki liderlik pozisyonu için çok önemli olduğunu dile getiriyor. Nissan Leaf, otomatik şerit ortalama ve şerit değiştirme, kırmızı ışıkta durma, araç sollama ve otoyollardan çıkış yapabilme gibi işlevleri kendi başına yerine getirebiliyor.

Nissan'ın aracını 2020 yılında satışa sunmayı düşündüğü için araca "20-20" rakamlarının yer aldığı özel bir plaka veren Japon hükümeti, sürücüsüz araçların gelişimine büyük önem ve destek veriyor.





http://www.wired.com/autopia/2013/09/nissan-autonomous-license/