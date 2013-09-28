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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nissan, sürücüsüz araçlarını Japonya'da test etmeye başlayacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nissan, sürücüsüz araçlarını Japonya'da test etmeye başlayacak
Japonya merkezli önemli otomobil üreticisi Nissan, geliştirdiği sürücüsüz araçlarını Japonya yollarında teste edebilmek için gereken lisansı almayı başardı.
Dünyanın birçok farklı yerinde farklı sektörlerden firmalar tarafından test süreçleri devam eden ve geleceğin en önemli teknolojileri arasında gösterilen sürücüye ihtiyaç duymadan yol alabilen araçların gerçek yol şartlarında gösterdikleri performansı görmek herkes için büyük önem taşıyor. Bu konuda sürücüsüz Leaf isimli otomobil modelini aktif olarak test edebilmek için Japonya'da gerekli lisansı aldığını duyuran Nissan CEO'su Carlos Ghosn, Japonya hükümetine verdikleri destek konusunda minnettar olduklarını ve yapılan testlerin firmanın ileriki liderlik pozisyonu için çok önemli olduğunu dile getiriyor. Nissan Leaf, otomatik şerit ortalama ve şerit değiştirme, kırmızı ışıkta durma, araç sollama ve otoyollardan çıkış yapabilme gibi işlevleri kendi başına yerine getirebiliyor.
Nissan'ın aracını 2020 yılında satışa sunmayı düşündüğü için araca "20-20" rakamlarının yer aldığı özel bir plaka veren Japon hükümeti, sürücüsüz araçların gelişimine büyük önem ve destek veriyor.


http://www.wired.com/autopia/2013/09/nissan-autonomous-license/ Yorum Yaz
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funnel 6 yıl en beğenilen
Biz hala bjk-gs maçını konuşmaya devam edelim, elalem alıp başını gitsin.
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DaRKFoRCeS 6 yıl funnel
funnel

Biz hala bjk-gs maçını konuşmaya devam edelim, elalem alıp başını gitsin.

Bu ülke geriye gitmeye mahkum her zaman.Forumdan başlayıp toplumun çoğunluğuna bakarsan ne kadar yüzeysel olduklarını görürsün.Derin düşünenlerinde teknolojide ne kadar önde olduklarını.
funnelBiz hala bjk-gs maçını konuşmaya devam edelim, elalem alıp başını gitsin.Bu ülke geriye gitmeye mahkum her zaman....
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gfbekir 6 yıl
Şoför koltuğunda olmanın tadı bir başka
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BarGoS 6 yıl
Arkadaşlara katılıyorum , bu bağnaz ve yobaz çoğunluktaki bir ülkede ,nefes aldıgımıza bile şükretmemiz gerek.Dinsiz dediğimiz kafir dediğimiz japonlara hayranım, insanlık yararına olabilecek her işin başında geliyorlar.Bizim ülkemize tatile gelip olimpiyatları onlar kazandı diye biz 2 japon vatandaşını öldürdük.Yaşasın müslümanlık yaşasın türkiye
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DaOzy 6 yıl
Sürücüsüz araç kulağa ilginç geliyor.Arka koltuğa geçip rahat rahat oturmak ve aracı kendi haline bırakmanın konforu fazla olacaktır ama hiçbir şey araç kullanmanın keyfi yerine geçemez.:)
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funnel 6 yıl en beğenilen
Biz hala bjk-gs maçını konuşmaya devam edelim, elalem alıp başını gitsin.
1 Yanıt Yanıtla +11
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DaRKFoRCeS 6 yıl funnel
funnel

Biz hala bjk-gs maçını konuşmaya devam edelim, elalem alıp başını gitsin.

Bu ülke geriye gitmeye mahkum her zaman.Forumdan başlayıp toplumun çoğunluğuna bakarsan ne kadar yüzeysel olduklarını görürsün.Derin düşünenlerinde teknolojide ne kadar önde olduklarını.
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