Noel haftası 1.2 milyar mobil uygulama indirildi

2011 yılının son haftası, Noel bayramı ve yılbaşı etkinlikleri nedeniyle ekonomik anlamda büyük hareketliliklere sahne oldu. Yılın son indirimleri nedeniyle insanlar alışveriş merkezlerine akın etti. Bunun yanında mobil uygulamalar sunan uygulama mağazalarında da Gameloft, EA gibi firmalar yazılımlarında indirime gitti. Bunun sonucu da uygulama indirme rekoru olarak yansıdı





Flurry tarafından hazırlanan analize göre 2011'in son haftası 1.2 milyar iOS ve Android uygulaması indirildi. Bir önceki hafta 857 milyon indirme sayısına göre artış yüzde 45 civarında.

Uygulama indirme rekorunu tetikleyen ise Noel haftası aktive edilen 6.8 milyon iOS ve Android cihazı oldu. Sadece 25 Aralık'ta 242 milyon uygulama indirildi.





Uygulama indirme rekoruna en büyük katkı indirimlerin çoğunun sınırları içerisinde gerçekleştiği ABD oldu. 509 milyon uygulamanın ardından 99 milyon ile Çin geliyor. 81 milyon indirme sayısıyla İngiltere, 41 milyon indirme sayısıyla Kanada, 40 milyon indirme sayısıyla Fransa ve Almanya, 34 milyon indirme sayısıyla Güney Kore, 28 milyon indirme sayısıyla Avustralya, 25 milyon indirme sayısıyla İtalya, 20 milyon indirme sayısıyla Japonya ve İspanya şeklinde ülkeler sıralanıyor.





2011'in son haftasında uygulama indirmenin yanında hediye etme trendinin de oldukça yükseldiği belirtiliyor. Küçük bir kısmın Hristiyan olduğu Çin'de 99 milyonluk indirme sayısı dikkat çekici. Bunda dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olmasının da etkisi büyük.