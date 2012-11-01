Nokia 109; Monoblok tasarımlı ve bütçe dostu cep telefonu

Microsoft ile işbirliğine giderek Windows Phone mobil işletim sistemli akıllı telefonlara ağırlık veren Nokia, diğer yandan cep telefonlarını bir iletişim aracından ibaret gören ve cep telefonlarında fazla özellik arayışı içinde olmayan tüketicileri göz ardı etmemeye çalışıyor. Finlandiya'nın mobil iletişim devi, bugün 109 olarak isimlendirdiği yeni modeliyle karşımıza çıktı.

Nokia'nın, 110 mm uzunluğunda, 46 mm genişliğinde, 14.8 mm kalınlığında ve 77 gram ağırlığında tasarladığı 109, monoblok bir yapı sunuyor. Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen 109, dört band GSM şebekesine destek veriyor ve EDGE hızıyla hücresel ağlar üzerinden internete bağlanabiliyor. Merak edenler için cep telefonunda 3G desteği yok.

Series 40 arayüzünü kullanan 109'da, 1.8-inç boyutunda ve 128 x 160 piksel çözünürlüğünde renkli ekrana yer verilmiş. Cep telefonunun depolama alanı microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar arttırılabilmekte.





3.5 mm'lik kulaklık girişi, FM radyosu bulunan cep telefonunun ana ekranından Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara erişim imkanı tanınmış. Batarya konusunda iddialı cep telefonu firma verilerine göre 33 güne varan bekleme süresi ve 7.5 saate varan konuşma süresi sağlıyor.





Nokia 109'un vergiler hariç 42$ fiyat etiketiyle, Avrupa ülkelerinde, Asya - Pasifik bölgesinde ve Çin'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.

