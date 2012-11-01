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Nokia 109; Monoblok tasarımlı ve bütçe dostu cep telefonu

6 yıl
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33
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Microsoft ile işbirliğine giderek Windows Phone mobil işletim sistemli akıllı telefonlara ağırlık veren Nokia, diğer yandan cep telefonlarını bir iletişim aracından ibaret gören ve cep telefonlarında fazla özellik arayışı içinde olmayan tüketicileri göz ardı etmemeye çalışıyor. Finlandiya'nın mobil iletişim devi, bugün 109 olarak isimlendirdiği yeni modeliyle karşımıza çıktı.
Nokia'nın, 110 mm uzunluğunda, 46 mm genişliğinde, 14.8 mm kalınlığında ve 77 gram ağırlığında tasarladığı 109, monoblok bir yapı sunuyor. Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen 109, dört band GSM şebekesine destek veriyor ve EDGE hızıyla hücresel ağlar üzerinden internete bağlanabiliyor. Merak edenler için cep telefonunda 3G desteği yok.
Series 40 arayüzünü kullanan 109'da, 1.8-inç boyutunda ve 128 x 160 piksel çözünürlüğünde renkli ekrana yer verilmiş. Cep telefonunun depolama alanı microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar arttırılabilmekte.

3.5 mm'lik kulaklık girişi, FM radyosu bulunan cep telefonunun ana ekranından Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara erişim imkanı tanınmış. Batarya konusunda iddialı cep telefonu firma verilerine göre 33 güne varan bekleme süresi ve 7.5 saate varan konuşma süresi sağlıyor.

Nokia 109'un vergiler hariç 42$ fiyat etiketiyle, Avrupa ülkelerinde, Asya - Pasifik bölgesinde ve Çin'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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alp0007 6 yıl en beğenilen
Bir firmada yakını görme konusunda sıkıntı çeken yaşı ileri insanlar için kullanımı kolay telefon tasarlamıyor (Belki ben bilmiyorum).
Eminim bir çok insan anne babalarına eski telefonlarını verip, onlara nasıl kullanılacağını anlatmaya çalışıyordur.
Bir firmada yakını görme konusunda sıkıntı çeken yaşı ileri insanlar için kullanımı kolay telefon tasarlamıyor (Belki ben bilmiyorum).Eminim bir çok insan...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 6 yıl
iyi birsey polis okullarnda kullanıa bilir kamerasz internet ozelliğide war
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dreamblue35 6 yıl
anne ve babalar için ideal
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By Eisenheim 6 yıl
Ya Nokia sana sesleniyorum... Allah aşkına bırak artık şu bütçe dostu telefonları yaa... Bırak hala burnunun dikine devam ediyorsun ya...
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RANJ 6 yıl
Adamlar neden bıraksınki bu seviye telefon üretimini? Akıllı telefon seven insandan çok sevmeyen insanlarda var.Nokia Symbian s40 serisiyle alt seviye telefon üreterek, akıllı telefon merakı olmayan,telefonu telefon olarak kullanmak isteyen kullanıcılara iyi bir alternatif sunmuş. Nokia'nın butür telefonlarının şarjı çok uzun gidiyor,ufak bir hasar aldığında tuz buz olmuyor ve cuzi bir rakamla alınabiliyor. Telefondan çok fazla beklentisi olmayanlar için iyi bir seçim. Yalnız telefonda gördüğüm olumsuzluklar; ekranı çok küçük ve telefon çok kalın. Yinede bu tür telefon seven kişilere göre çok fazla sorun olmayıp gözardı edilebilir.
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bafbaf 6 yıl
Bukalemun
Hafiza kartina ne gerek var ? Adamlar Nexus a bile BILEREK eklemiyor ! Ayrica ekran inanilmaz küçük ! Şuanda samsung , Lg ve nokia nin 100 lerce bu tarz , donanim ve özellikte cihazi var . Gecen hafta nokia x1 çift hatli telefon 89 TL den satiliyordu.

Sıfır cihazı şirket bedavaya veriyorum dese 100 lira olur.ötv ucuz cihazlar için standart 100 lira arkadaşım.
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CoreXXX 6 yıl
Nokia, diğer yandan cep telefonlarını bir iletişim aracından ibaret gören ve cep telefonlarında fazla özellik arayışı içinde olmayan tüketicileri göz ardı etmemeye çalışıyor
bu yazılalanları okumadan yorum yapan arkadaşlara ithaf olunur. bu telefonları kullanan binlerce insan var onuda unutmayın
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veleciraptor 6 yıl
Eski tip telefonların en iyi yanı pil olayı. 33 gün bekleme süresi nedir Allah aşkına? Yıllardır 2-3 günden fazla beklemiyor denediğim akıllı telefonlar.
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Public_Enemy 6 yıl
nokia takozda ısrarlı
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Strazburg 6 yıl
Bu telefonda kamera olmamasına rağmen, müzik çaları var. Böylece C1-02'den sonra kamerasız müzik çalarlı ikinci model oldu.
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hitmachine16 6 yıl
Edge internet var, bluetooth yok. Olsa iyi olurdu, çünkü telefonun yanında ipod touch ya da herhangi bir tablet taşıdığımızda bluetooth ile interneti bu cihazlara paylaştırabilirdik. 2 cihaz taşıyabilenler için ekonomik bir çözüm olurdu.
Gene de edge ile maksimum 236 kbit hıza çıkabilirsiniz. Yani saniyede 23 kb hıza denk geliyor ki mobil siteler ve maillere bakmak dışında çok kullanışlı olmayacaktı, belki de o yüzden koymamışlar bluetooth.
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multiTYRT 6 yıl
nokia akıllı telefon işini beceremedi tabi
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Koduja 6 yıl
nokia kendi mezarını kazıyor..
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