Nokia 11 Temmuz'da "Zoom" kavramını yeniden keşfetmeye davet ediyor

Nokia'nın 41MP çözünürlükteki Lumia telefonu için meraklı bekleyiş devam ederken, yeni bir etkinlik davetiyesi iddiaları körükledi.





11 Temmuz'da New York'da bir etkinlik gerçekleştirecek olan Nokia, slogan olarak da "Zoom" kavramını yeniden keşfetmek tanımını seçmiş. Sloganın altındaki büyüteç ise tanıtılacak ürün veya teknolojinin ne kadar büyük sahneyi kadraja alabildiğine işaret ediyor.





Bunun haricinde Nokia herhangi bir detay vermiyor. Ancak iddialar 9 Temmuz'da muhtemel bir 41MP çözünürlükte Lumia tanıtımında yoğunlaşmıştı. Henüz ortaya çıkan görsel ve videolar da böyle bir modelin varlığını doğruluyordu. Yine de 11 Temmuz'a kadar karşımıza neyin çıkacağını beklemek zorundayız.





Nokia'nın böyle bir muhtemel Lumia modelinin karşısında Samsung'un Galaxy S4 Zoom modeli olacak. Yine diğer bir iddiaya göre de Sony'nin i1 adlı 20-22MP çözünürlükteki modeli yılın ikinci yarısında piyasada olacak. Önümüzdeki dönemde kamera odaklı akıllı telefonların savaşına şahit olacağız.