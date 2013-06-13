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Nokia 11 Temmuz'da "Zoom" kavramını yeniden keşfetmeye davet ediyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia 11 Temmuz'da

Nokia'nın 41MP çözünürlükteki Lumia telefonu için meraklı bekleyiş devam ederken, yeni bir etkinlik davetiyesi iddiaları körükledi.

11 Temmuz'da New York'da bir etkinlik gerçekleştirecek olan Nokia, slogan olarak da "Zoom" kavramını yeniden keşfetmek tanımını seçmiş. Sloganın altındaki büyüteç ise tanıtılacak ürün veya teknolojinin ne kadar büyük sahneyi kadraja alabildiğine işaret ediyor.

Bunun haricinde Nokia herhangi bir detay vermiyor. Ancak iddialar 9 Temmuz'da muhtemel bir 41MP çözünürlükte Lumia tanıtımında yoğunlaşmıştı. Henüz ortaya çıkan görsel ve videolar da böyle bir modelin varlığını doğruluyordu. Yine de 11 Temmuz'a kadar karşımıza neyin çıkacağını beklemek zorundayız.

Nokia'nın böyle bir muhtemel Lumia modelinin karşısında Samsung'un Galaxy S4 Zoom modeli olacak. Yine diğer bir iddiaya göre de Sony'nin i1 adlı 20-22MP çözünürlükteki modeli yılın ikinci yarısında piyasada olacak. Önümüzdeki dönemde kamera odaklı akıllı telefonların savaşına şahit olacağız.


http://www.phonearena.com/news/Nokia-is-planning-to-reinvent-the-ZOOM-at-its-next-big-event_id44024 Yorum Yaz
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xxcanakkalexx 5 yıl en beğenilen
Nokia samsunga ogretsin iyi kamerali telenonun nasil yapildigini :)
1 Yanıt Yanıtla +18
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Bay Zebani 5 yıl
Bence bunlar Samsung Galaxy S4'ün zoom modelini görünce atarlandılar
.Ama haklılar,telefon dünyasında kameranın baba ismi Nokia'dır.
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HectorBarbossa 5 yıl
Digital fotoğraf makinesinden telefon yapacak kadar saçma bir girişimde bulunursa Nokia, Zoom'un rakibi olabilir. Ama ben inanmıyorum Nokia'nın öyle bir şey yapacağına.
Zoom benim için telefon değil maalesef. Bildiğim dijital fotoğraf makinesi.
Digital fotoğraf makinesinden telefon yapacak kadar saçma bir girişimde bulunursa Nokia, Zoom'un rakibi olabilir. Ama ben inanmıyorum Nokia'nın öyle bir şey ya...
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Silent Guardian 5 yıl
SystemApps
akıllı telefon dediğin heralanda kendini kanıtlayacak arkadaş.öyle yok 16 çekirdeği varmış 3 gb rami olmuş bunlarla akıllı cihaz olmaz.düşününki bilgisayarlarda zaten böyle bir sınıflama yok.akkıllı bilgisayar diye bir şey olmadığına göre telefonların akıllı sıfatı bir çok ihtiyacı tek bir cihazda karşılayabilmesinden gelir.yok radio gereksizmiş bluetooth gereksizmiş diyenlerin elinde ne yazıkki akıllı telefon yok.akıllı telefonu olduğunu sanan yok abi sana şu resmi mailden felan atarım diyen teknolojiden bi haber insan olabilir ancak.nokiayı kamera konusuna önem verdiği için kendisine bizzat teşekkür ediyorum.nokia connecting peopleking!!!!!!!!!!!!!

Her alanda kanıtlayan N8'ide zamanında gördük.Savunduğunuz günleri çok iyi bilirim.
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Müşkülpesent Memeli 5 yıl
vay be, zamanında herkesin en az bir kere kullandığı ve piyasanın hala en deneyimlisi nokia, buzdolabı markasından telefon yapmayı öğrenecek


yine de gayet güzel devam ediyor yoluna samsung... yiğidi öldür hakkını yeme
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SystemApps 5 yıl Silent Guardian
Silent Guardian

SystemApps

akıllı telefon dediğin heralanda kendini kanıtlayacak arkadaş.öyle yok 16 çekirdeği varmış 3 gb rami olmuş bunlarla akıllı cihaz olmaz.düşününki bilgisayarlarda zaten böyle bir sınıflama yok.akkıllı bilgisayar diye bir şey olmadığına göre telefonların akıllı sıfatı bir çok ihtiyacı tek bir cihazda karşılayabilmesinden gelir.yok radio gereksizmiş bluetooth gereksizmiş diyenlerin elinde ne yazıkki akıllı telefon yok.akıllı telefonu olduğunu sanan yok abi sana şu resmi mailden felan atarım diyen teknolojiden bi haber insan olabilir ancak.nokiayı kamera konusuna önem verdiği için kendisine bizzat teşekkür ediyorum.nokia connecting peopleking!!!!!!!!!!!!!


Her alanda kanıtlayan N8'ide zamanında gördük.Savunduğunuz günleri çok iyi bilirim.


n8in neyi varmış? n8in zamanında usb otg sunan hdmı yı olan başka bir cihaz mı vardı?yada kamerası kaliteli ve xenon flashlı başka bir cihaz mı vardı?
1 Yanıt Yanıtla +1
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SystemApps 5 yıl
akıllı telefon dediğin heralanda kendini kanıtlayacak arkadaş.öyle yok 16 çekirdeği varmış 3 gb rami olmuş bunlarla akıllı cihaz olmaz.düşününki bilgisayarlarda zaten böyle bir sınıflama yok.akkıllı bilgisayar diye bir şey olmadığına göre telefonların akıllı sıfatı bir çok ihtiyacı tek bir cihazda karşılayabilmesinden gelir.yok radio gereksizmiş bluetooth gereksizmiş diyenlerin elinde ne yazıkki akıllı telefon yok.akıllı telefonu olduğunu sanan yok abi sana şu resmi mailden felan atarım diyen teknolojiden bi haber insan olabilir ancak.
nokiayı kamera konusuna önem verdiği için kendisine bizzat teşekkür ediyorum.
nokia connecting people
king!!!!!!!!!!!!!
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MK* 5 yıl
biraz da yazılıma özen göstersen hiç böyle olmayacaktı
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Jurgen Klopp 5 yıl
Çift çekirdek, 1gb ramli 920, 4 çekirdek, 2gb ramli s4den belki 10 kat hızlı, stabil ve güvenilir. 41mp eos modeli alüminyum kasa ve xenon flaş ile 2000 liradan satışa çıksın direk alırım.
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Carfreak 5 yıl
Zoomu yeniden keşfetmek ne yakınlaştırma dışında farklı bir şey mi yapacak?
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MrtAltg 5 yıl
şuraya bir samsung galaxy zoom resmi atacan sonra göreceksin nokiaya laf edenlerin suratını izlemeye doyum olmaz da bakma biz yine insaflıyız milleti rezil etmek istemiyoruz
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kucukyenici 5 yıl
Nokia bir de yeni nesil telefon kavramını öğrense çok iyi olacak. 50 mp. kamera 50x zoom olsa ne? Millet afiş mi bastıracak, şehir içinde dağa mı zumlayacak! Telefon tarafını geliştirmedikten sonra bunu çıkartıp "Telefon yaptık" demesinler. Arka tarafında ısıtıcılı ocak gibi koca bir yuvarlak olacağı kesin. Sanki standart kullanıcının çok işine yarayacak. Profesyonellere fotoğraf makinesi üretseydi o zaman hak verirdik.
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Sedat. 5 yıl
Hee nokia hee işte o dediğinden...


Ulan en son Video skandalindan sonra insan biraz kamera Derken Utanir ama Boşver sen bu yolda devam et nokiş..
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waywedie 5 yıl
Niye işe yaramasın ki? Lumia 920' mim var kamera çekimleri mükemmele yakın artık fotoğraf makinesi taşımıyorum. Akıllı telefon olarakta ufak tefek aksaklıklara rağmen genel olarak memnunum. Benim açımdan donanımsal olarak tek sıkıntısı kaliteli zoom yapamaması. O da olursa tadından yenmez.
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onur01651 5 yıl kucukyenici
kucukyenici

Nokia bir de yeni nesil telefon kavramını öğrense çok iyi olacak. 50 mp. kamera 50x zoom olsa ne? Millet afiş mi bastıracak, şehir içinde dağa mı zumlayacak! Telefon tarafını geliştirmedikten sonra bunu çıkartıp "Telefon yaptık" demesinler. Arka tarafında ısıtıcılı ocak gibi koca bir yuvarlak olacağı kesin. Sanki standart kullanıcının çok işine yarayacak. Profesyonellere fotoğraf makinesi üretseydi o zaman hak verirdik.

İnsanlara zamanında iphonu aldıran kamerası ve ekranı değilmiydi, ben mi yanlış dalgadayım ?
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kymelria 5 yıl
apsc sensörlü bir lumia bekliyorum . ha gayret nokia :D
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ademoz05 5 yıl
mevcut lumialar da video sırasında zoom yapabilse keşke
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TeufeL-07 5 yıl
Nokia nın kamera konusunda önceki gelişim farklarına bir göz atalım . Herkes 2 mp iken 5 çıkardı , herkes 5 ken 8 çıkardı , herkes 8 ken 12 çıkardı , herkes 8 de takılıp kalmışken 41 çıkardı , herkes hala 8 deyken bir 210 mp falan bekliyorum ben :) ama çevremdeki çoğu bayan kaliteli fotoğraflardan hoşlanmıyor :) nokia bu işi telefonlu kamera çıkarmak :)
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FreeRun 5 yıl
41mp pureview yapan böyle bir zoom teknolojiside geliştirir herşey yapar artık nokia önü açık.
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TempleJoker 5 yıl
Nokia iddalı geliyor anlaşılan :)
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