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Nokia 150 yaşında!

4 yıl
3,2b
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21
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Nokia 150 yaşında!

Nokia denilince çoğu kişinin aklına ilk olarak cep telefonu gelir, hatta ben de dahil pek çoğunun belki de ilk cep telefonu. Son dönemde artık ismini pek duymasak da 90'ların sonu ve 2000'lerin başında mobil sektörde adı en çok anılan ve altın çağlarını yaşayan iletişim devi bugün 150. doğum gününü kutluyor. Aralarında 3310, 6600, N-Gage ve daha niceleri gibi çıktıkları dönemin efsane telefonları olarak anılan modellerle milyonların gönlünde taht kuran Nokia, 1865 yılında bugün adını da aldığı Finlandiya'nın Nokia şehrinde kuruldu.
Tarihinde insanlığın gelişimine uyum sağlamak için pek çok farklı sektörde iş yapan Nokia; ilk etapta kağıt fabrikası olarak işe başlamış daha sonra elektrik işine, ardından telgraf kablosu üretimine ve oradan da endüstriyel elektronik malzemeleri ile iletişim sektörüne giren firma son olarak ise cep telefonu işine giriyor.
Bugünlerde cep telefonu sektöründen elini çeken firma geçtiğmiz günlerde Fransız telekomünikasyon firması Alcatel-Lucent'i bünyesine katarak iletişim sektöründe adından söz ettirmeye devam etmeyi ve yeni buluşlara imza atmayı amaçlıyor. 

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General. 4 yıl en beğenilen
Bizim bu millet acayip adamlar 15.6 milyar euro'ya şirket alıyor bizim millette battı sanıyor.Nokia elindeki patentleri satsa 100 milyar dolar eder siz neyin kafasındasınız.
Bizim bu millet acayip adamlar 15.6 milyar euro'ya şirket alıyor bizim millette battı sanıyor.Nokia elindeki patentleri satsa 100 milyar dolar eder siz neyin ka...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Atomiqpower 4 yıl
Adamlar, tarihlerini anlatan videoda 3310 efsanesine yer vermemiş. Milletçe alkışlıyoruz !


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0MG90 4 yıl
umarım geri döner telefon sektörüne
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yunus626emre 4 yıl
Efsane
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Kulak Misafiri 4 yıl
Nokia Lumia ile bir tebrik edeyim
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doctor_bey 4 yıl
Nice 150 yıllara :)
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Atomiqpower 4 yıl
Adamlar, tarihlerini anlatan videoda 3310 efsanesine yer vermemiş. Milletçe alkışlıyoruz !


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Mr. Jingles 4 yıl
Yukarıdaki yorumlardan anlaşıldığı üzere Nokia'yı hâlâ cep telefonu üreticisi zannedip battı sananlar var. Nokia alırken yaşadığım heyecanı bugün iPhone da alsam Android de alsam yaşayamıyorum. 6600'ı aldığım ilk gün o kutuyu açarken heyecandan kalbim duracaktı. Şimdi o heyecanı yaratacak bir telefon çıkmıyor maalesef.
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Sta1ker 4 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Yukarıdaki yorumlardan anlaşıldığı üzere Nokia'yı hâlâ cep telefonu üreticisi zannedip battı sananlar var. Nokia alırken yaşadığım heyecanı bugün iPhone da alsam Android de alsam yaşayamıyorum. 6600'ı aldığım ilk gün o kutuyu açarken heyecandan kalbim duracaktı. Şimdi o heyecanı yaratacak bir telefon çıkmıyor maalesef.

Nokia dan baska cihaz kullanamiyorum Blackberryleri inceledim yok ona da isinamadim. Androidi sevmiyorum, apple markasina ise gicik oluyorum. Nokia N9 umu sattigima pisman oldum. Su an idareten mesela annemin eski telefonunu kullaniyorum android yok lanet bir isletim sistemi. Ya 808 ya da geri N9 alacagim baska kullanilacak alternatif yok. Biz nokia severler ne yapacagiz bilmiyorum usta :)
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tubytube 4 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Yukarıdaki yorumlardan anlaşıldığı üzere Nokia'yı hâlâ cep telefonu üreticisi zannedip battı sananlar var. Nokia alırken yaşadığım heyecanı bugün iPhone da alsam Android de alsam yaşayamıyorum. 6600'ı aldığım ilk gün o kutuyu açarken heyecandan kalbim duracaktı. Şimdi o heyecanı yaratacak bir telefon çıkmıyor maalesef.

Aynı şekilde, nedir bu hastalığın adı
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General. 4 yıl en beğenilen
Bizim bu millet acayip adamlar 15.6 milyar euro'ya şirket alıyor bizim millette battı sanıyor.Nokia elindeki patentleri satsa 100 milyar dolar eder siz neyin kafasındasınız.
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TheRad67 4 yıl
Piyasadan düşeli çok oldu unutturdu kendini
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Bonafide 4 yıl
Nokia ölmedi mi ya biz geçen cenazesine gittik
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Masquerade89 4 yıl
Efsanenin çöküşü
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