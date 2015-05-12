Nokia 150 yaşında!

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Nokia denilince çoğu kişinin aklına ilk olarak cep telefonu gelir, hatta ben de dahil pek çoğunun belki de ilk cep telefonu. Son dönemde artık ismini pek duymasak da 90'ların sonu ve 2000'lerin başında mobil sektörde adı en çok anılan ve altın çağlarını yaşayan iletişim devi bugün 150. doğum gününü kutluyor. Aralarında 3310, 6600, N-Gage ve daha niceleri gibi çıktıkları dönemin efsane telefonları olarak anılan modellerle milyonların gönlünde taht kuran Nokia, 1865 yılında bugün adını da aldığı Finlandiya'nın Nokia şehrinde kuruldu.
Tarihinde insanlığın gelişimine uyum sağlamak için pek çok farklı sektörde iş yapan Nokia; ilk etapta kağıt fabrikası olarak işe başlamış daha sonra elektrik işine, ardından telgraf kablosu üretimine ve oradan da endüstriyel elektronik malzemeleri ile iletişim sektörüne giren firma son olarak ise cep telefonu işine giriyor.
Bugünlerde cep telefonu sektöründen elini çeken firma geçtiğmiz günlerde Fransız telekomünikasyon firması Alcatel-Lucent'i bünyesine katarak iletişim sektöründe adından söz ettirmeye devam etmeyi ve yeni buluşlara imza atmayı amaçlıyor.
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Nokia dan baska cihaz kullanamiyorum Blackberryleri inceledim yok ona da isinamadim. Androidi sevmiyorum, apple markasina ise gicik oluyorum. Nokia N9 umu sattigima pisman oldum. Su an idareten mesela annemin eski telefonunu kullaniyorum android yok lanet bir isletim sistemi. Ya 808 ya da geri N9 alacagim baska kullanilacak alternatif yok. Biz nokia severler ne yapacagiz bilmiyorum usta :)
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Cep Telefonları, nokia ve cep telefonu