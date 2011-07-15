Nokia, 2011 yılı 2. çeyrek finansal raporunu 21 Temmuz'da açıklayacak

Haber Editörü
Global cep telefonu pazarının önemli oyuncularından Nokia'nın, 2011 yılı 2. çeyrek finansal raporunu 21 Temmuz tarihinde, Finlandiya saatine göre 13:00'da açıklayacağı belirtildi.
Hatırlatmak gerekirse 2011 yılının 1. çeyreğinde 10.4 milyar Euro'luk satış gerçekleştiren firma, 439 milyon Euro net kâr elde etmişti. İlk çeyrek boyunca 108.5 milyon cep telefonu satılmıştı ve satışların 24.2 milyonunu akıllı telefonlar oluşturuyordu.
İlk çeyrekte gerek genel satışlarda gerekse akıllı telefon satışlarında birinciliğini koruyan Nokia'da düşüş yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.
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Ya bence olsun anlaşılan güncel olmak istiyorlar.Bırakalım da olsun.Türkiyenin teknoloji sitelerine ihtiyacı var teknoloji üretemiyoruz bari haberimiz olsun xD
yabancıların dalgasından bize ne yaa..Baksana adamlara para lazım cihaz getiriyolar inceliyolar felan filan :)
Platformumuzdaki yangın kasamıza sıçradı,paralar yanarak kül oldu.