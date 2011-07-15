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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, 2011 yılı 2. çeyrek finansal raporunu 21 Temmuz'da açıklayacak

7 yıl
6,5b
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7
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Global cep telefonu pazarının önemli oyuncularından Nokia'nın, 2011 yılı 2. çeyrek finansal raporunu 21 Temmuz tarihinde, Finlandiya saatine göre 13:00'da açıklayacağı belirtildi.
Hatırlatmak gerekirse 2011 yılının 1. çeyreğinde 10.4 milyar Euro'luk satış gerçekleştiren firma, 439 milyon Euro net kâr elde etmişti. İlk çeyrek boyunca 108.5 milyon cep telefonu satılmıştı ve satışların 24.2 milyonunu akıllı telefonlar oluşturuyordu.
İlk çeyrekte gerek genel satışlarda gerekse akıllı telefon satışlarında birinciliğini koruyan Nokia'da düşüş yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.

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Klasör.:X:. 7 yıl
sadtneverdie
Yok böyle bir haber anlayışı. 2300 yılı gibi ışınlanma standart ulaşım olacak diyorlar ne dersiniz DH editörleri? Arkadaş açıklanınca haber yapsanız olmaz mı? Gereksiz sayfa dolduruyorsunuz? Sık sık güncellenen belki! haber sitesine çevirdiniz. Yabancılar forumdaki reklam kalabalığyla dalga geçiyor. Bir de haberleri okusalar...

Ya bence olsun anlaşılan güncel olmak istiyorlar.Bırakalım da olsun.Türkiyenin teknoloji sitelerine ihtiyacı var teknoloji üretemiyoruz bari haberimiz olsun xD
yabancıların dalgasından bize ne yaa..Baksana adamlara para lazım cihaz getiriyolar inceliyolar felan filan :)
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Silent Guardian 7 yıl
Açıklamayı ben yazayım;
Platformumuzdaki yangın kasamıza sıçradı,paralar yanarak kül oldu.
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nicanelka 7 yıl
Ben aciklayayim batiyoruzzzzz
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` quaD. 7 yıl
Açıklama : " Kasada para yerine hava var . "
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resler 7 yıl
Birde geriye sayan saat eklenseymiş habere tam olacakmış.
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sadtneverdie 7 yıl
Yok böyle bir haber anlayışı. 2300 yılı gibi ışınlanma standart ulaşım olacak diyorlar ne dersiniz DH editörleri? Arkadaş açıklanınca haber yapsanız olmaz mı? Gereksiz sayfa dolduruyorsunuz? Sık sık güncellenen belki! haber sitesine çevirdiniz. Yabancılar forumdaki reklam kalabalığyla dalga geçiyor. Bir de haberleri okusalar...
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Şehr-i Hüzün 7 yıl
Haber olmuş olsun diye parmak yormuşsunuz.
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