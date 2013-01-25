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Nokia, 2012 mali yılı 4. çeyrekte kâr durumuna geçiş yaptı

6 yıl
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia, 2012 mali yılı 4. çeyrekte kâr durumuna geçiş yaptı
Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, 2012 mali yılı dördüncü çeyrek finansal raporunu kısa bir süre önce yayımladı. Finansal tabloları incelediğimizde, aradan geçen uzun sürenin ardından firmanın kâr durumuna geçiş yaptığını görmekteyiz.
2012 mali yılının dördüncü çeyreği boyunca, Nokia, dünya genelinde 86.2 milyon adet mobil telefon satışı gerçekleştirmiş. Mobil telefon satışlarında aslan payı daha önce şahit olduğumuz üzere Java platformunu kullanan cep telefonlarına ait. Toplam satışların 79.6 milyon adedini java platformlu cep telefonları, 6.6 milyon adedini ise akıllı telefonlar oluşturuyor. Daha fazla detaylandırmak gerekirse Asha serisi 9.3 milyon adet, Lumia serisi 4.4 milyon adet, Symbian işletim sistemli modeller ise 2.2 milyon adet satmış. 2012 mali yılının üçüncü çeyreğine kıyasla Java platformlu cep telefonu satışları %4, akıllı telefon satışları ise %5 artış göstermiş.
Nokia'nın bu satışlardan elde ettiği gelir 3 milyar 854 milyon Euro. Java platformlu cep telefonları net satış gelirinin 2 milyar 468 milyon Euro'luk bölümünü, akıllı telefon satışları ise net satış gelirinin 1 milyar 225 milyon Euro'luk bölümünü oluşturmakta. Net satış geliri, 2012 mali yılının üçüncü çeyreğine kıyasla toplamda %8 artış kaydetmiş. Nokia'nın mobil cihaz ve hizmetlerden elde ettiği faaliyet kârı ise 276 milyon Euro. Bir önceki çeyrekte firma 683 milyon Euro gibi yüksek bir faaliyet zararına uğramıştı. 
2012 yılının tamamını ele alırsak Nokia, 300.5 milyon adedi Java platformlu cep telefonu, 35.1 milyon adedi akıllı telefon olmak üzere 335.6 milyon adet mobil telefon satışı gerçekleştirmiş. Bunun sonucunda 15 milyar 686 milyon Euro net satış geliri elde edilmiş. 2012 mali yılı firma adına sancılı geçtiği için faaliyet zararı ise 1 milyar 100 milyon Euro olmuş. 2013 yılının Nokia açısından nasıl geçeceği şimdiden büyük bir merak konusu. Nokia'nın eski günlerine dönmesi atılacak adımlara ve Windows Phone 8 platformunun gelişim hızına bağlı.
Nokia, 2012 mali yılı 4. çeyrekte kâr durumuna geçiş yaptı

http://www.results.nokia.com/results/Nokia_results2012Q4e.pdf Yorum Yaz
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onsos1100 6 yıl en beğenilen
sugar_klavyeci
Nokianın bir yılda sattığı akıllı telefon sayısı Appleın sadece bir çeyrekte sattığı iPhone 5 sayısına eşit. Diğer modelleri işin içine katmıyorum bile. Aradaki fark #iştebu

3 sene önce nokia nın sadece 1 modelinin sattığı rakam apple ın tüm ürünlerinin sattığı rakamı geçiyordu.Nerede gülücektik ben kaçırdım da...
sugar_klavyeciNokianın bir yılda sattığı akıllı telefon sayısı Appleın sadece bir çeyrekte sattığı iPhone 5 sayısına eşit. Diğer modelleri işi...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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hazarRS 6 yıl
Nokia'ya öldü diyenler vardı bir aralar. Ben de olumlu bakmıyordum gidişatlarına ancak bu kadar köklü bir şirket kolay kolay batmaz. Zaten Sony gibi yapılanma sürecinde harcanan kaynaklardan dolayı zarar ediyordu firma bana kalırsa.
Her ne kadar Nokia'yı sevmesem de ve şimdiye kadar hiç nokia telefon satın almamış olsam da bu olumlu süreç devam eder umarım. Ne kadar rakip o kadar teknoloji çünkü.
Nokia'ya öldü diyenler vardı bir aralar. Ben de olumlu bakmıyordum gidişatlarına ancak bu kadar köklü bir şirket kolay kolay batmaz. Zaten Sony gibi yapılanma s...
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SiNaPSiS 6 yıl
10yıldır akıllı telefon yapıyorsun symbianlı, ama işe yarayacak uygulama yazma altyapısına sahip değilsin, yazılımda zayıfsın, ama akıllı telefon yapıyorum diyorsun. Bence yeni bir devrim yapmalı nokia.
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FakülteninReyizi 6 yıl
Bu işlerden anlamam da bilen yetkili bir abi var mı aydınlatabilecek ?
Bu nokia android e niye geçmedi ? nasıl geçiliyor ?
Samsung ve htc hem wp8 hem android telefonlar çıkarıyor ama nokia çıkaramıyor ?
Android e geçmek için yüklü bir miktar mı ödüyorlar nedir yani sebebi.
Şimdi wp8 yükselişte eğer ilerde android i devirirse samsung direk wp8 yapacak yine pazarı elinde tutar ben iyice uyuz olurum artık
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electROck35 6 yıl
Microsoft Windows Phone'a asıl şimdi asilmali ve kullanıcıların istediği geliştirmeleri en hızlı şekilde işletim sistemine adapte etmeli. Nokia büyük adım attı ve olumlu sonuçlar elde etti ama malesef ipler Microsoft'un elinde. Windows Phone 7'den beri surdurulen pazarlama basarisizligi düşünülürse bu kadar yaklasmisken olmayacak gibi görünüyor. Çünkü Microsoft Windows Phone'un eksiklerini hızlı bir şekilde kapatamaz gibi bunun sonuçlarını şu anda oldukça umutlanan, yeniden gelecek vaadediyor gibi görünen Nokia ödeyecek malesef.
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erolustun 6 yıl
Bence asil patlamayi Lumia 620 satislariyla yapacak. Sonunda bir model begendirmeyi basardi. Bundan sonrasi kolay. Lumia 920S, 820S yurur gider. Eksik donanimli telefon yapmasin yeter.
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danGerfuLL 6 yıl
Microp - soft biraz sistem ve market gelistirme isine hiz verirse dolayli olarak bu isten Nokia'da kazanacaktir; ama adamlar kagni hiziyla ilerlemekte inat ediyor.
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darkest earth 6 yıl danGerfuLL
danGerfuLL

Microp - soft biraz sistem ve market gelistirme isine hiz verirse dolayli olarak bu isten Nokia'da kazanacaktir; ama adamlar kagni hiziyla ilerlemekte inat ediyor.

Ben her gün markete bakan bir insanım. Almanya, Amerika, İngiltere, Türkiye marketlerini her gün inceliyorum. Marketin gelişimi çok hızlı. Android marketin ilk yıllarını biliyorum, rezalet bir dönemdi. WP Market ona göre çok daha hızlı ilerliyor. Gayet güzel de oyunlar, programlar var. Kullanmayıp, milletten duyduğunuz laflarla buralarda boy göstermeye çalışmayınız lütfen.

Ve en önemli şey de programların markete çıkmadan önce microsoft tarafından denetlenmesi. Bu da güvenli bir telefon olduğunu gösteriyor. Yılların deneyimi sonuçta. Androide bakınca marketteki uygulamaların %33'ü kötü içeriğe sahip...
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inexo 6 yıl
androidden kaçanlar gelse yeter zaten herkes ios alamıyor
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nightsoldier 6 yıl
Herkes andeoide geçiş yaparken Nokia Windows dedi. Toparlanması biraz zaman aldı haliyle. Windowsun iOS ve android karşısında tutunabilmesi için magazayi güçlendirmesi gerekiyor. Ayrıca kullanım acısından var olan bazı hataları gidermesi gerekiyor. Buda kısa vadede olacak is değil. Ancak Nokia zor bir yolda ilerlediği için dikkatli olmali
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Holy Templar 6 yıl nightsoldier
sungur 13

Herkes andeoide geçiş yaparken Nokia Windows dedi. Toparlanması biraz zaman aldı haliyle. Windowsun iOS ve android karşısında tutunabilmesi için magazayi güçlendirmesi gerekiyor. Ayrıca kullanım acısından var olan bazı hataları gidermesi gerekiyor. Buda kısa vadede olacak is değil. Ancak Nokia zor bir yolda ilerlediği için dikkatli olmali

aynen biraz daha dikkat ederek ilerlerse windows phone'ların önü açılacaktır
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icg 6 yıl
Her şeyden önce farklı görünüş ve tat sunuyor bu telefonlar ve insanların aklında iyi anılarla kalmış bir geçmişe sahip. Nokia için risk yine de geçmiş değil kanımca.
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CoreXXX 6 yıl
Nokia bu yıl içinde patlama yapabilir ekim ayında okuduğum bir yazıda Nokia çıkışa geçecek deniyordu adamlar biliyor valla.)
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Mellkor 6 yıl
İyide istikrar önemli sonuçta akıllı telefon pazarında çok küçük bir paya sahip nereye kadar ilerleyebilicek lumia serileri ile. Tamam başarılı ama hala çok büyük sıkıntıları ve eksikleri olan bir sistem. Market desen yok denecek durumda. İstediğimi bulup indiremedikden sonra akıllı telefon kullanmanın faydası nedir? Öncelikle alternatif olmakdan kurtulmalı
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makro500 6 yıl
herkes kafayı androide takmış. 900 farklı üretici bu platformu kullanan telefonlar üretiyor. bunların arasında çift hatlı, tvli çin malı telefonlar da var. yahu Allahaşkına hal böyleyken android nasıl nokia için daha hayırlı olacaktı. kim htc'nin , samsung'un ürettiği androidler varken androidli nokia alırdı. bunları düşünüp te konuşun . bence nokia doğru yolda. yakında bu kötü günleri hatırlamayacak bile kimse.
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oturan adam 6 yıl makro500
makro500
herkes kafayı androide takmış. 900 farklı üretici bu platformu kullanan telefonlar üretiyor. bunların arasında çift hatlı, tvli çin malı telefonlar da var. yahu Allahaşkına hal böyleyken android nasıl nokia için daha hayırlı olacaktı. kim htc'nin , samsung'un ürettiği androidler varken androidli nokia alırdı. bunları düşünüp te konuşun . bence nokia doğru yolda. yakında bu kötü günleri hatırlamayacak bile kimse.

lumia 820 androidli olsa veya wp mağazasında yeterli uygulama olsa s3e tercih ederim. ama ikisini de alacak param yok
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dehset34 6 yıl
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