Nokia, 2012 mali yılı 4. çeyrekte kâr durumuna geçiş yaptı

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, 2012 mali yılı dördüncü çeyrek finansal raporunu kısa bir süre önce yayımladı. Finansal tabloları incelediğimizde, aradan geçen uzun sürenin ardından firmanın kâr durumuna geçiş yaptığını görmekteyiz.



2012 mali yılının dördüncü çeyreği boyunca, Nokia, dünya genelinde 86.2 milyon adet mobil telefon satışı gerçekleştirmiş. Mobil telefon satışlarında aslan payı daha önce şahit olduğumuz üzere Java platformunu kullanan cep telefonlarına ait. Toplam satışların 79.6 milyon adedini java platformlu cep telefonları, 6.6 milyon adedini ise akıllı telefonlar oluşturuyor. Daha fazla detaylandırmak gerekirse Asha serisi 9.3 milyon adet, Lumia serisi 4.4 milyon adet, Symbian işletim sistemli modeller ise 2.2 milyon adet satmış. 2012 mali yılının üçüncü çeyreğine kıyasla Java platformlu cep telefonu satışları %4, akıllı telefon satışları ise %5 artış göstermiş.

Nokia'nın bu satışlardan elde ettiği gelir 3 milyar 854 milyon Euro. Java platformlu cep telefonları net satış gelirinin 2 milyar 468 milyon Euro'luk bölümünü, akıllı telefon satışları ise net satış gelirinin 1 milyar 225 milyon Euro'luk bölümünü oluşturmakta. Net satış geliri, 2012 mali yılının üçüncü çeyreğine kıyasla toplamda %8 artış kaydetmiş. Nokia'nın mobil cihaz ve hizmetlerden elde ettiği faaliyet kârı ise 276 milyon Euro. Bir önceki çeyrekte firma 683 milyon Euro gibi yüksek bir faaliyet zararına uğramıştı.

2012 yılının tamamını ele alırsak Nokia, 300.5 milyon adedi Java platformlu cep telefonu, 35.1 milyon adedi akıllı telefon olmak üzere 335.6 milyon adet mobil telefon satışı gerçekleştirmiş. Bunun sonucunda 15 milyar 686 milyon Euro net satış geliri elde edilmiş. 2012 mali yılı firma adına sancılı geçtiği için faaliyet zararı ise 1 milyar 100 milyon Euro olmuş. 2013 yılının Nokia açısından nasıl geçeceği şimdiden büyük bir merak konusu. Nokia'nın eski günlerine dönmesi atılacak adımlara ve Windows Phone 8 platformunun gelişim hızına bağlı.



http://www.results.nokia.com/results/Nokia_results2012Q4e.pdf