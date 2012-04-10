Nokia 306 ile ilgili kılavuz yeni bir kullanıcı arayüzünü işaret ediyor

Nokia'nın bu yılın ilk modelleri olarak tanıttığı Lumia 610 ve Lumia 900 global versiyonu yavaş yavaş ülke pazarlarındaki yerini alırken, firmanın giriş segmentine sunduğu Asha ailesine ait yeni bir modelin kullanıcı kılavuzu Unwired View sitesi tarafından internette paylaşıldı.





Nokia 306 olarak adlandırılan modeli Asha ailesinden ayıran önemli farklar bulunuyor. İlk kez klavyesiz dokunmatik bir ekrana sahip olacak modelde standart SIM kart ve microSD girişlerinin yanında, Bluetooth, WiFi, müzik oynatıcı, FM radyo, arka kamera ve 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor.





Cihazın kullanıcı arayüzü ise standart S40 arayüzüne benzemiyor. 3 adede kadar ana ekran, Android tarzı üst bildirim penceresi, çimdikleyerek zoom yapma, sağa veya sola ekranı kaydırma, yatay veya dikey kullanım kılavuzda anlatılan özelliklerden.





İlk bakışta geliştirilen arayüzün, Nokia'nın bir süredir üzerine çalıştığı ve giriş seviyesi modellerde kullanacağı Meltemi olabileceği veya Sonic adlı elden geçirilmiş S40 arayüzü olabileceği belirtiliyor.





Haziran ayında Asya'da yapılacak Nokia konferansında 306 modelinin tanıtılacağı tahmin ediliyor.









http://c2499022.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2012/04/Nokia_306-1.pdf