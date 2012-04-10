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Nokia 306 ile ilgili kılavuz yeni bir kullanıcı arayüzünü işaret ediyor

7 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın bu yılın ilk modelleri olarak tanıttığı Lumia 610 ve Lumia 900 global versiyonu yavaş yavaş ülke pazarlarındaki yerini alırken, firmanın giriş segmentine sunduğu Asha ailesine ait yeni bir modelin kullanıcı kılavuzu Unwired View sitesi tarafından internette paylaşıldı.

Nokia 306 olarak adlandırılan modeli Asha ailesinden ayıran önemli farklar bulunuyor. İlk kez klavyesiz dokunmatik bir ekrana sahip olacak modelde standart SIM kart ve microSD girişlerinin yanında, Bluetooth, WiFi, müzik oynatıcı, FM radyo, arka kamera ve 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor.

Cihazın kullanıcı arayüzü ise standart S40 arayüzüne benzemiyor. 3 adede kadar ana ekran, Android tarzı üst bildirim penceresi, çimdikleyerek zoom yapma, sağa veya sola ekranı kaydırma, yatay veya dikey kullanım kılavuzda anlatılan özelliklerden.

İlk bakışta geliştirilen arayüzün, Nokia'nın bir süredir üzerine çalıştığı ve giriş seviyesi modellerde kullanacağı Meltemi olabileceği veya Sonic adlı elden geçirilmiş S40 arayüzü olabileceği belirtiliyor.

Haziran ayında Asya'da yapılacak Nokia konferansında 306 modelinin tanıtılacağı tahmin ediliyor.
Nokia 306 ile ilgili kılavuz yeni bir kullanıcı arayüzünü işaret ediyor
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http://c2499022.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-content/uploads/2012/04/Nokia_306-1.pdf Yorum Yaz
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leventalpsal 7 yıl en beğenilen
"çimdikleyerek zoom yapma" :)
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erci501 7 yıl
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E_Aydin35 7 yıl
Bir görsel ve geniş teknik zöellikler olsa iyi olurdu ama giriş seviye segmentine hitap edeceği için, büyük kazanç elde edebilir Nokia.. Bu model artık normal Nokia modellerinden aklıllı telefon modellerine geçiş için çok iyi bir ısınıdrıma telefonuda olabilir..
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leventalpsal 7 yıl en beğenilen
"çimdikleyerek zoom yapma" :)
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aziz77 7 yıl
Andoidi beğenmeyen yerden yere vuran nokia değilmiydi,şimdi yeni güncellmelerle ve çıkaracağı telefonlarla nerdeyse android kopyası telefonlar yapmaya başladı.yani nokia tükürdüğünü yaladın ya.
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napolyon94 7 yıl
s40 a multitasking gelsin,html5 gelsin,qvga dan yüksek çözünürlük gelsin Nokia'da bu seviyedeki yerini sağlamlaştırsın
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erci501 7 yıl
devrim bu !
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