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Daredevil kod adı Nokia 5.2’ye işaret ediyor olabilir

Daredevil kod adıyla çalışır halde görüntülenen Nokia modelinin 5.2 ismiyle geleceği tahmin ediliyor. Zeiss lens, PureDisplay ve OZO Audio orta sınıfa sunulacak.
13 sa. (Son Güncelleme: 13 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Daredevil kod adı Nokia 5.2’ye işaret ediyor olabilir
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Geçtiğimiz günlerde gizemli bir Nokia modelinin çalışır haldeki görüntülerini sizlere aktarmıştık. İsmi bilinmeyen modelin orta sınıfa sunulacağı biliniyordu. Bugün ise Nokia 5.2 ismiyle raflardaki yerini alacağı öğrenildi. En azından başarılı sızıntılarıyla bilinen Nokia Anew Twtitter hesabının iddiaları bu yönde.
Ayrıca Bkz. "iCloud Web üzerinde Face ID ve Touch ID kullanılabilecek"

Zeiss, PureDisplay ve OZO Audio

Nokia’nın yeni modeli 2340 x 1080 çözünürlüğünde ekran ile geliyor. Su damlası çentik tasarımına sahip ekranın alt kısmında Nokia logosu görülebiliyor. Ortaya çıkan görüntüler sayesinde cihazın Snadpragon 660 yonga seti, 3500 mAh batarya, 3.5 mm kulaklık girişi, arka parmak izi sensörü ve sesli asistan için özel tuş ile geleceği biliniyor. Kamera tarafında ise üçlü paketin içerisinde 48 MP ana sensör bizleri karşılıyor. Cihaz Nokia’nın üst seviye modellerinde bulunan Zeiss lens, PureDisplay ve OZO Audio gibi detaylara da ev sahipliği yapıyor. Kısacası orta sınıfa Nokia’ya özel yeteneklerle güncel bir model katılacak.

Daredevil kod adı Nokia 5.2’ye işaret ediyor olabilir
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Nokia 5 serisi firmanın beğenilen modellerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle 5.1 Plus ülkemizde de ulaşılabilen modellerden biri. Haberimize konu olan Nokia 5.2 de firmanın orta sınıftaki bu serisinin devamı olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şimdilik herhangi bir çıkış tarihi ve fiyat bilgisi bulunmuyor. Ancak sızıntılar hız kazanmaya başladığına göre yakın zamanda bu detayları da öğreneceğiz.


https://www.gizchina.com/2019/07/08/nokia-daredevil-is-actually-the-nokia-52-to-pack-premium-features/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mck94 11 sa.
Nerde o eski yenilikci nokia tasarimlari.. lumia serisinin bile bi cizgisi vardi
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CoreXXX 12 sa.
nokia güzel işler yapıyor. pazar payı gitgide artıyor ama nedense türkiyeye çoğu modeli gelmiyor
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