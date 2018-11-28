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Nokia 7.1 modelinin gelişmiş bir versiyonu Avrupa'da satışa sunulacak

HMD Global'in en yeni akıllı telefonlarından Nokia 7.1 daha da gelişmiş özelliklerle geliyor. Yapılan açıklamaya göre güçlendirilmiş Nokia 7.1 yakında Avrupa'da satışa sunulacak.
5 ay
2,3b
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2
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Nokia akıllı telefonların üreticisi HMD Global'in Ekim ayında tanıttığı en yeni modeli olan Nokia 7.1 pek yakında daha da güçlendirilmiş olarak karşımıza çıkacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre teknik özellikleri yükseltilecek olan cihaz Avrupa'da satışa sunulacak.

10 Euro fark olacak

Android One programının bir parçası olarak piyasaya sürülen Nokia 7.1, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olarak pek çok avrupa ülkesinde 320 Euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Cihazın, 4 GB ve 6 GB RAM'li modeli ise 10 Euro farkla yani 330 Euro fiyatla kullanıcılar ile buluşturulacak.
HMD Global bu yenilenmiş versiyonun Avrupa'nın hangi ülkelerinde satışa sunulacağını henüz resmi olarak paylaşmış değil. Tüm bunlara ek olarak Nokia 7.1'in Android'in en son sürümü olan Pie güncellemesi aldığını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.phonearena.com/news/Nokia-7.1-4GB-RAM-Europe_id111414 Yorum Yaz
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tugares 5 ay
Çok gelişmiş harbiden model 😒
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OverClocK1ng 5 ay
Bak bu telefonun çentiği çok hoş duruyor mesela. Bazı telefonların çentikleri çok aşırı büyük. Ama o çentiğe rağmen aşağıda o kadar çerçeve olmasını hoş bulmadım...
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