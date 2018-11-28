Nokia 7.1 modelinin gelişmiş bir versiyonu Avrupa'da satışa sunulacak

Nokia akıllı telefonların üreticisi HMD Global'in Ekim ayında tanıttığı en yeni modeli olan Nokia 7.1 pek yakında daha da güçlendirilmiş olarak karşımıza çıkacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre teknik özellikleri yükseltilecek olan cihaz Avrupa'da satışa sunulacak.

10 Euro fark olacak

Android One programının bir parçası olarak piyasaya sürülen Nokia 7.1, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olarak pek çok avrupa ülkesinde 320 Euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Cihazın, 4 GB ve 6 GB RAM'li modeli ise 10 Euro farkla yani 330 Euro fiyatla kullanıcılar ile buluşturulacak.

https://www.phonearena.com/news/Nokia-7.1-4GB-RAM-Europe_id111414

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HMD Global bu yenilenmiş versiyonunsatışa sunulacağını henüz resmi olarak paylaşmış değil. Tüm bunlara ek olarak'in'in en son sürümü olangüncellemesi aldığını da belirtmeden geçmeyelim.