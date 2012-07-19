Nokia, 7 Eylül'de "Şaşırtıcı" bir şey tanıtacak

Windows Phone 8 işletim sisteminin final sürümünün yayınlanmasını heyecanla bekleyen firmalardan birisi de Nokia. Lumia serisinin yeni konfigürasyonlarla şaha kalkacağını umut eden Nokia, 7 Eylül'de şaşırtıcı bir şeyin duyurusunu yapacak.





Finlandiya'da ortaya çıkan afişlerde 7 Eylül tarihinde gelecek şaşırtıcı bir şeye vurgu yapılıyor. Bu tarih Nokia World etkinliğinin gerçekleştirileceği 5-6 Eylül tarihinden bir gün sonrası. Afişte bir Lumia cihazı üzerinde gösterilen QR kodunu taradığınızda ise istediğiniz fotoğrafı graffiti tarzına dönüştüren NokiaGraffiti.me sitesine ulaşıyorsunuz. Bunun haricinde herhangi bir detaya yer verilmemiş. Ancak gelecek hafta daha fazla bilgi tüketicilerle paylaşılacak.





Tahminler Nokia'nın yeni Windows Phone 8 işletim sistemli cihazlarının satışa sunulacağı ihtimaline odaklanıyor.