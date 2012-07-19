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Nokia, 7 Eylül'de "Şaşırtıcı" bir şey tanıtacak

6 yıl
3,6b
1
39
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 8 işletim sisteminin final sürümünün yayınlanmasını heyecanla bekleyen firmalardan birisi de Nokia. Lumia serisinin yeni konfigürasyonlarla şaha kalkacağını umut eden Nokia, 7 Eylül'de şaşırtıcı bir şeyin duyurusunu yapacak.

Finlandiya'da ortaya çıkan afişlerde 7 Eylül tarihinde gelecek şaşırtıcı bir şeye vurgu yapılıyor. Bu tarih Nokia World etkinliğinin gerçekleştirileceği 5-6 Eylül tarihinden bir gün sonrası. Afişte bir Lumia cihazı üzerinde gösterilen QR kodunu taradığınızda ise istediğiniz fotoğrafı graffiti tarzına dönüştüren NokiaGraffiti.me sitesine ulaşıyorsunuz. Bunun haricinde herhangi bir detaya yer verilmemiş. Ancak gelecek hafta daha fazla bilgi tüketicilerle paylaşılacak.

Tahminler Nokia'nın yeni Windows Phone 8 işletim sistemli cihazlarının satışa sunulacağı ihtimaline odaklanıyor. 

http://wmpoweruser.com/nokia-teasing-something-amazing-is-coming-on-the-7th-september/ Yorum Yaz
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Mr. 3D Waffle 6 yıl
balıkçı teknesi geliyor
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E_Aydin35 6 yıl
Belkide kendine has, kendi özgün tasarımı, düzenlenmiş konfigürasyonlar ile donanımın yazılım ile uyumlu WP 8 cihazı değilde başka bir işletim sistemi belkide.. Düşündüğüm zaman aklıma şuan geliştirilip desteklenmekte olan MeeGo işletim sistemi geliyor.. :) Bakalım görücez şaşırtıcı şeyi..
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fuckulteli 6 yıl
Umut fakirin ekmeğidir.
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ec38 6 yıl
tablet tanıtacak bence!!
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Lepanto 6 yıl
Pureview teknolojisine sahip bir kamerası olan WP8 işletim sistemini kullanan cihaz tanıtsınlar. Ekran ve pil de adam gibi olup, bir de 808 kadar kalın olmazsa daha ne, yeni cihazım belli olmuş olur. Ama bu kadar mükkemmel cihaz yapacaklarını sanmıyorum, elbet bir eksiği olacaktır.
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z_vitamini 6 yıl
Tablet gelecek tablet. Geçen haziranda gelmesi bekleniyordu çook önceden haberi yapılmıştı ama gelmedi, şimdi de tablet geliyor.
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vedat25617 6 yıl
windows phone 8 li 3310 çıkartıyor sonunda
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35fatih 6 yıl
Windows 8 tablet tanitabilir.
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nightsoldier 6 yıl
Tablet tanıtılamaz. Zira o microsoft'un tableti. Tamamen farklı bir sektör. Nokia zamnında netbook yapmıştı,fos oldu.
Pureview teknolojisi ile ilgili yeni bir şeyler tanıtılabilir. Belki windows phone 8 işletim sistemli bir cihaz tanıtılabilir.
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ATTILA 6 yıl
50+ mp Wp8
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teknoloji4ever 6 yıl
600 MHz 256 MB ram 640x360 çözünürlüklü ekrana sahip symbianlı bi telefon tanıtırlar sahneyede AWESOME diye bağıran birini koyarlar.
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efe7182 6 yıl
Nokia ne kadar popüler.. En çok yorumu o alıyor ;))
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khytr89 6 yıl
" bir sirket nasil batarilir" adli semineri duzenleyecekleri tarih bu :D
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