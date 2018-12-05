Nokia 8.1 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz aylarda Nokia’nın Çin’de piyasaya sürdüğü x7 adındaki orta seviye akıllı telefonu bazı yükseltmelerle Nokia 8.1 olarak global pazar için duyuruldu. En büyük avantajı Android One programına dahil olması.

Nokia 8.1 özellikleri ve fiyatı

6.18 inçlik ekranında 2246 x 1080 piksel çözünürlük sunan Nokia 8.1 modelinde metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı tercih edilmiş. 154.8 × 75.76 × 7.97 mm olan ölçüler 6 inçlik Nokia 7 Plus modelinden bir miktar daha küçük. Çentikli tasarım sayesinde yüzde 85 civarı ekran-kasa oranına ulaşılmış. Ayrıca HDR 10 desteği de mevcut.

Ayrıca Bkz.

"Yılın üçüncü çeyreğinde giyilebilir cihaz pazarının lideri Xiaomi"

Snapdragon 710 yonga seti ile güçlendirilen telefon önceki nesillere göre performans anlamında oldukça ileriye gidiyor. 10nm üretim süreci ise batarya performansına olumlu olarak yansıyacak. Nokia 8.1 modeli için 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi duyuruldu. Çin pazarında 6GB RAM ile 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri mevcuttu.

Telefonun arka kısmında 12MP çözünürlüğünde OIS destekli Sony IMX363 ana sensör ve 13MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Zeiss ortaklığı ile arka kameranın sınıfında çok kaliteli çekimlere imza attığı belirtiliyor. Telefonun ön kısmında da 20MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor. Fotoğraf yetenekleri yapay zekâ ile güçlendirilmiş.

Nokia 8.1 modeli inceliğine rağmen 3500mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Batarya hızlı şarj ile destekleniyor. Android One cihazı olduğu için kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacak. Nokia 8.1 modeli 450$ fiyat etiketine sahip.