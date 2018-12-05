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Nokia 8.1 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı

HMD Global’in global pazarda mücadele edecek Android One telefonu Nokia 8.1 resmen tanıtıldı. Carl Zeiss optikler ve Android 9.0 Pie işletim sistemi dikkat çekici özellikler arasında.
5 ay
16,1b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aylarda Nokia’nın Çin’de piyasaya sürdüğü x7 adındaki orta seviye akıllı telefonu bazı yükseltmelerle Nokia 8.1 olarak global pazar için duyuruldu. En büyük avantajı Android One programına dahil olması.

Nokia 8.1 özellikleri ve fiyatı

6.18 inçlik ekranında 2246 x 1080 piksel çözünürlük sunan Nokia 8.1 modelinde metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı tercih edilmiş. 154.8 × 75.76 × 7.97 mm olan ölçüler 6 inçlik Nokia 7 Plus modelinden bir miktar daha küçük. Çentikli tasarım sayesinde yüzde 85 civarı ekran-kasa oranına ulaşılmış. Ayrıca HDR 10 desteği de mevcut.

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Snapdragon 710 yonga seti ile güçlendirilen telefon önceki nesillere göre performans anlamında oldukça ileriye gidiyor. 10nm üretim süreci ise batarya performansına olumlu olarak yansıyacak. Nokia 8.1 modeli için 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi duyuruldu. Çin pazarında 6GB RAM ile 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri mevcuttu.

Telefonun arka kısmında 12MP çözünürlüğünde OIS destekli Sony IMX363 ana sensör ve 13MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Zeiss ortaklığı ile arka kameranın sınıfında çok kaliteli çekimlere imza attığı belirtiliyor. Telefonun ön kısmında da 20MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor. Fotoğraf yetenekleri yapay zekâ ile güçlendirilmiş.

Nokia 8.1 modeli inceliğine rağmen 3500mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Batarya hızlı şarj ile destekleniyor. Android One cihazı olduğu için kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacak. Nokia 8.1 modeli 450$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.gizmochina.com/2018/12/05/nokia-8-1-launched-globally-in-the-uae-with-snapdragon-710-two-days-battery-life-more/ Yorum Yaz
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huseyincarnege 5 ay en beğenilen
taklit edilirken taklit eden olmak çok acı olmalı nokia :(
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xsw 5 ay
Nokia kasa anlamında sağlam cihaz üretiyor. Nokia 6 bunun örneği. Snapdragon 710 yapay zeka kullanan bir işlemci olduğu için pahalı.
Fakat zamanla yeni yonga seti üretildikçe SD660 gibi o ada ucuzlayacaktır.
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Bloodin 5 ay
Şu anda cihazın Hindistan satış fiyatı 27000 RS, bu da 375 dolar civarı eder yani 2000 TL civarında bir rakama denk geliyor, tabi vergi mergi derken 3000'den yukarıda çıkar, iyi bir rekabet için de 2500'ün altına düşmesi gerekir. SD 710 içeren cihazlar nedense şimdilik biraz pahalılar...
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TearsForFears 5 ay Bloodin
Hindistan fiyatına bakarsan 100 dolar ucuza poco f1 satılıyor orada. Tr ye gelince dediğin gibi 3200-3300 leri görür. O yüzden tr ye gelmemesi daha iyi olur
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Emre.isikgoz 5 ay
Bir ara nerdeyse sadece Nokia vardı bu alemde ne hallere kaldı
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Ermis1453 5 ay
Android one olması avantaj diyor ama bence değil. Huawei arayüzü çok iyi. Mesala 8 sirocco da sanal tuslar sabit. Bunu çözemedim. Ekran devamlı küçük
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Seyrim 5 ay
Pahalı..
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OverClocK1ng 5 ay
Yaaa bu Zeiss ortaklığı nedir çok merak ediyorum. Kamera yine Sony nin kamerası. Bir sürü telefon üreticisi kullanmakta.
Ama Zeiss ile ortaklık yapınca aynı kamera 2 kat daha mı iyi çekiyor. Bu ne ya gerçekten...
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MaSSive 5 ay OverClocK1ng
Camera lar bildiğin gibi birçok bileşene sahip, Zeiss de dünya nın en iyi, gözlük den tut da, dürbün, camera da ki lens camına kadar en iyi saflık da lens camı üreten firma.
Sony de en iyi kameraların da bu markayı kullanıyor.
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hasanandnexus 5 ay OverClocK1ng
OverClocK1ng
Yaaa bu Zeiss ortaklığı nedir çok merak ediyorum. Kamera yine Sony nin kamerası. Bir sürü telefon üreticisi kullanmakta.
Ama Zeiss ile ortaklık yapınca aynı kamera 2 kat daha mı iyi çekiyor. Bu ne ya gerçekten...


Sensör sony, lens zeiss.
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huseyincarnege 5 ay en beğenilen
taklit edilirken taklit eden olmak çok acı olmalı nokia :(
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Toedwarrior 5 ay
450$ değil 350€. Beklenen fiyatları yazmak yerine official olarak verilen fiyatları yazsanız keşke
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V2 5 ay
Düşer fiyatı ve F/P telefonu olur bir süre sonra.
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V2 5 ay
Düşer fiyatı ve F/P telefonu olur bir süre sonra.
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