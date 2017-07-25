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Nokia 8, 16 Ağustos’ta tanıtılabilir

Nokia’nın merakla beklenen yeni amiral gemisi Nokia 8 için tanıtım tarihi belli oldu gibi. HMD Global gelecek ay itibariyle büyük bir etkinlik yapacağını duyurdu.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia 8, 16 Ağustos’ta tanıtılabilir

Kısa süre içerisinde tanıtılması beklenen ve iddialar da bu yönde olan Nokia’nın yeni amiral gemisi Nokia 8 için önemli bir gelişme var. HMD Global gelecek ay yapacağı büyük bir etkinlik için davetiye göndermeye başladı.

Firmanın davetiyelerinde 16 Ağustos tarihinde Londra’da bir etkinlik yapılacağı ve Nokia telefonları için yeni bir dönüm noktası olacağı ifade ediliyor. Nokia 8 için herhangi bir atıf yok ancak dönüm noktası ifadesinden yeni amiral gemisi ve Carl Zeiss ile yapılan ortaklığın anlaşılmaması mümkün değil.

Ayrıca Bkz. "Nokia 8 basın görseli sızdırıldı"

Nokia böylece pazardaki rakiplerinden daha erken davranmış oldu. Samsung, LG, Sony ve Apple gibi devler Ağustos’un son haftasından itibaren 10-15 günlük süre içerisinde kendi amiral gemilerini tanıtmış olacaklar. Akabinde de piyasaya sürecekler. HMD Global satış tarihini de biraz erkene alabilirse Nokia 8 iyi bir satış grafiği yakalayabilir.

Çok iddialı

5.3 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan Nokia 8 modeli Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alıyor. 4GB/6GB LPDDR4 RAM, 32GB/64GB/128GB depolama kapasitesi, ön tarafta parmak izi okuyucu, Android 7.0 işletim sistemi, USB Tip-C bağlantısı gibi özellikleri olan modelin farklı tarafı Carl Zeiss arka kamera olacak.


13MP+13MP çözünürlüğünde olacak sensörler, Carl Zeiss desteği ile akıllı telefon pazarında en iyilerden birisi olmaya çalışacak. Ayrıca kızılötesi odaklama ile de desteklenecek. Hatırlanacağı üzere Nokia, zamanında 41MP çözünürlüğündeki Carl Zeiss kamera ile oldukça ses getirmişti. Modelin fiyatı 675$-700$ arasında konumlanacak.

 

https://www.theverge.com/2017/7/25/16024456/nokia-8-hmd-launch-august-rumors Yorum Yaz
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mavizaman 1 yıl
ulan şaomi kaçtan satıyor tepe telefonunu da sadece adı nokia olup kendi başka olan firma apple gibi samsung gibi fiyat çekebiliyor piyasayı takip edenler bilmiyor mu bunların safkan finlandyalı eski nokia olmadığını bu ne cüret!
enayi avı başka birşey değil.
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Fenomenon 1 yıl
Fiyatı yüksek. 400-500$ bir zeiss kameralı telefon çok iyi olabilirdi.
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cngzmls 1 yıl Fenomenon
Nokia nın marka algısı halen iyi. Bundan faydalanacaklar.
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cosica 1 yıl
gerçekten iddialı gelmesini umuyorum. her şeyiyle iddialı, en azından altta kalmasın.
şu anki haliyle Lenovo/Moto tadında telefonlar üretiyor gibi Nokia. Kötü değil ama iddialı falan da değil.
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ceo-tr 1 yıl
Nokia eski Nokia değil. Fiyatının biraz daha cazip olması lazımki iş yapabilsin. yoksa Apple, Samsung vb markalar yanında çok şansı yok. Özellikle servis ve destek konusu biraz muamma. şahsen telefonumu değiştirecek olsam aynı fiyat bantında, hatta çok az ucuz olsa bile nokia yerine büyük çoğunluk gibi bende Apple, samsung, lg vb seçerim. one plus 5 gibi bir seçenek varki garanti vs sebebiyle onları hesaba bile katmıyorum. fiyatın çok cezbedici olması lazım kesinlikle. yoksa olmaz bu iş.
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St Batuhan 1 yıl
Carl Zeiss sensörle birlikte full paket mi sunacak yoksa sensör açısından ortaklık kiminle olacak. Aslında Sony kameralarında hem G hem de Zeiss kullanıyor. Keşke telefonlarda da bu olayı yapsa. Eğer Nokia Sony'den sensör tedarik eder ve Zeiss koyarsa üstüne o zaman gerçek bir kamera incelemesi görmemiz olası. Hem lens hem de kamera algoritmalarını karşılaştırmak için. Elbette en iyisi sektörün Sony değil telefonlarda ama sensörlerinin yaygınlığıyla düşünülesi ve Zeiss ile kullanan olmadı sanırım.
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