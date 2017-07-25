Nokia 8, 16 Ağustos’ta tanıtılabilir

Kısa süre içerisinde tanıtılması beklenen ve iddialar da bu yönde olan Nokia’nın yeni amiral gemisi Nokia 8 için önemli bir gelişme var. HMD Global gelecek ay yapacağı büyük bir etkinlik için davetiye göndermeye başladı.

Firmanın davetiyelerinde 16 Ağustos tarihinde Londra’da bir etkinlik yapılacağı ve Nokia telefonları için yeni bir dönüm noktası olacağı ifade ediliyor. Nokia 8 için herhangi bir atıf yok ancak dönüm noktası ifadesinden yeni amiral gemisi ve Carl Zeiss ile yapılan ortaklığın anlaşılmaması mümkün değil.

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Nokia böylece pazardaki rakiplerinden daha erken davranmış oldu. Samsung, LG, Sony ve Apple gibi devler Ağustos’un son haftasından itibaren 10-15 günlük süre içerisinde kendi amiral gemilerini tanıtmış olacaklar. Akabinde de piyasaya sürecekler. HMD Global satış tarihini de biraz erkene alabilirse Nokia 8 iyi bir satış grafiği yakalayabilir.

Çok iddialı

5.3 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan Nokia 8 modeli Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alıyor. 4GB/6GB LPDDR4 RAM, 32GB/64GB/128GB depolama kapasitesi, ön tarafta parmak izi okuyucu, Android 7.0 işletim sistemi, USB Tip-C bağlantısı gibi özellikleri olan modelin farklı tarafı Carl Zeiss arka kamera olacak.





13MP+13MP çözünürlüğünde olacak sensörler, Carl Zeiss desteği ile akıllı telefon pazarında en iyilerden birisi olmaya çalışacak. Ayrıca kızılötesi odaklama ile de desteklenecek. Hatırlanacağı üzere Nokia, zamanında 41MP çözünürlüğündeki Carl Zeiss kamera ile oldukça ses getirmişti. Modelin fiyatı 675$-700$ arasında konumlanacak.