Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia 8 için Android Oreo 8.0 güncellemesi dağıtılmaya başlandı

Nokia'nın amiral gemisi Nokia 8 modeli için Android Oreo 8.0 güncellemesi yayınlandı. Yaklaşıık 1.5 GB büyüklüğündeki güncelleme ile gelen yenilikler ve diğer detaylar haberimizde.
1 yıl
2,7b
1
9
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia 8 için Android Oreo 8.0 güncellemesi dağıtılmaya başlandı
Tam Boyutta Gör

Nokia’nın amiral gemisi Nokia 8 için Android Oreo güncellemesi yayınlandı. HMD yöneticisi Juho Sarvikas, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gün içerisinde güncellemenin geleceğini doğrulamıştı. Yaklaşık 1.5 GB büyüklüğündeki Android Oreo güncellemesi şuan indirilebilir durumda.

Nokia 8 Anroid Oreo Güncellemesi ile Gelen Yenilikler

Nokia, güncellemeyi daha hızlı verebilmek için saf Android arayüzü kullanıyor. Telefonun ön yüklü gelen uygulamalarına baktığımızda da Nokia’nın çok küçük dokunuşlar yaptığını görüyoruz. Hal böyle olunca Oreo güncellemesi ile gelen yeniliklerde Google’ın sundukları dışında pek yenilik yok.

Google tarafından sunulan ve Nokia 8’in güncelleme notlarında da yer alan yenilikler şöyle:

  • Resim içinde resim modu
  • Uygulama ikonlarında bildirim noktaları
  • Kasım ayı güvenlik güncellemesi
  • Google Play Protect
  • Otomatik şifre doldurma
  • Telefonun açılış süresinde iyileştirmeler

Güncelleme şuan TA-1004 ve TA-1012 model numaralı cihazlar için yayınlandı. Önümüzdeki iki gün içerisinde tüm modeller için küresel çapta yayınlanması hedefleniyor. Eğer kullandığınız cihaza henüz güncelleştirme gelmediyse bile sık sık güncelleştirmeleri kontrol etmenizi tavsiye ederiz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mert1907 1 yıl en beğenilen YENİPHONEALANADAM
YARAMAZ ADAM

bu nedir yani 1.5 gb güncellme ederi sıfır

Tam nickine göre bir mesaj atmışsın. Adamlar güncelleme veriyor daha kulp takıyorsunuz ya. Nokia doğru yolda bunu her zaman söylüyorum. Android dünyasında ki en sıkıntılı durumu görüp ona göre rakiplerinin ötesine geçiyorlar. Daha önce de güvenlik güncellemelerini vermişlerdi herkes den önce.
YARAMAZ ADAMbu nedir yani 1.5 gb güncellme ederi sıfırTam nickine göre bir mesaj atmışsın. Adamlar güncelleme veriyor d...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onurcan91 1 yıl
Şair diyor ki : Nokia is back !!
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 1 yıl
Diğer markalar daha Oreo'yu yayınlayacaklar. Nokia güncelleme işinde eğer bu şekilde seri olursa sırf bunun için önemli bir kitle Nokia'yı tercih edecektir. Adamlar bildiğin Zeiss lensli Pixel yapmışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onurcan91 1 yıl
Şair diyor ki : Nokia is back !!
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silver0021 1 yıl
Çok büyük yenilik bunlar hemen s7 edgeimi satip nokia 8 almaya gidiyorum. Onu geçtim de android 5.0dan sonra ben hiç bir sürümde iyi bir yeniliğe rastlamadım. Aynısı ios içinde geçerli. Platformlar iyiden iyiye yerine oturdu zaten yillar içinde evrimini tamamladı. Bundan sonra guncellemelerin pek bir önemi kalmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DODANLI 1 yıl
Nokia 6 yı canlı görme fırsatım olmadı. Ama Nokia8 in malzeme kalitesi güzel. Nokia üzerine koyarak giderse zamanla android dünyasında kendisine yer bulabilir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DODANLI 1 yıl
1 gün kadar N8 kullandım. telefonu kutusundan çıkardım güncelleme Üstüne güncelleme geldi. En son kasım ayı güncellemesini görünce helal dedim. çünkü elimdeki note 8 e hala kasım ayı güncellemesi verilmedi. Ağustosta kaldı. :)
Cihaz S835 ile doğal olarak gayet seri çalışıyor. Kamera en iyisi olmasada gayet güzel çekiyor. f/ P Ürünü gibi su an ki fiyatı ile.
Not: Samsung un hakkını da yemeyelim gerçekten muazzam bir cihaz yapmış. şu güncelleme sorununu da olmasa ah ah...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 1 yıl DODANLI
DODANLI

1 gün kadar N8 kullandım. telefonu kutusundan çıkardım güncelleme Üstüne güncelleme geldi. En son kasım ayı güncellemesini görünce helal dedim. çünkü elimdeki note 8 e hala kasım ayı güncellemesi verilmedi. Ağustosta kaldı. :)

Cihaz S835 ile doğal olarak gayet seri çalışıyor. Kamera en iyisi olmasada gayet güzel çekiyor. f/ P Ürünü gibi su an ki fiyatı ile.



Not: Samsung un hakkını da yemeyelim gerçekten muazzam bir cihaz yapmış. şu güncelleme sorununu da olmasa ah ah...

hocam n8 şeklinde yazınca önce "nasıl yani" dedim :D ben de nokia'nın şu anda doğru yolda olduğunu düşünüyorum. kasa kalitesi de oldukça kaliteli görünüyor. ayrıca n6'yı n8'den daha çok beğeniyorum :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaggeredByRuhtan 1 yıl
güncelleme notlarının dışında sorunlu olan bazı şeyler fixlenmiştir yoksa sadece android 8 bu kadar olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Motospeed CK108 Çinli mekanik klavye test masamızda! 1 yıl Black Mirror'ın 4. sezonundan yeni fragman 1 yıl Skoda 2025'e kadar farklı segmentlerde beş elektrikli araç çıkaracak 1 yıl Türkiye'den bu yıl rüzgar enerjisine tam 5 milyar dolarlık yatırım 1 yıl İrlanda Apple'dan 13 milyar euroluk vergi cezasını tahsil edecek 1 yıl Facebook’a yeni bir Snapchat özelliği 1 yıl OYUNDER: "Türkiye 15 milyar dolarlık oyun ihracatına ulaşabilir" 1 yıl TRT World, ABD'de geniş kitlelere yayıldı 1 yıl Bitcoin'in değeri 9000$'ı aştı 1 yıl Snapchat iki yeni reklam modeli başlattı 1 yıl Galaxy S6 serisi ve Galaxy Note 5, Android 8.0 Oreo güncellemesi alabilir 1 yıl Kalbin kan pompalamasına yardımcı olan cihaz geliştirildi 1 yıl Sanal madenciliğe özel ilk güç kaynağı 1 yıl Ay'da araba sürmek nasıl bir şey? İşte Apollo astronotlarının Ay'da sürüş keyfi 1 yıl TunnelBear’den şifre saklama uygulaması 1 yıl FATİH projesi kapsamında dağıtılan tabletlerin yerini dizüstü bilgisayarlar alıyor! 1 yıl Justice League gişede beklentilerin altında kaldı 1 yıl Renault'dan "Black Friday" indirimi 1 yıl Türkiye'de temiz hava kalmadı! EA, tüm kötülüklerin merkezi | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Tesla Semi'ye ait hızlanma videoları internete düşmeye başladı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Nokia 8 için Android Oreo 8.0 güncellemesi dağıtılmaya başlandı Sonraki Intel Core i9 isimlendirmesi mobile geliyor 1 yıl Microsoft yavaş yavaş Android telefon satıcısına dönüşüyor 1 yıl Türkiye'nin uydu test merkezini gezmek ister misiniz? 1 yıl Tesla Roadster'ın tasarımı Honda NSX'in kopyası mı? 1 yıl Imgur, 1.7 milyon kullanıcının e-posta ve şifrelerinin çalındığını itiraf etti 1 yıl Toyota'nın avuç içine sığan robotu Kirobo Mini satışa sunuldu 1 yıl Samsung’dan micro LED televizyonlar geliyor 1 yıl Black Friday Jeff Bezos'a yaradı: Serveti 100 milyar doları aştı 1 yıl Twitter’a sonra oku özelliği geliyor 1 yıl Avustralya yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçme yolunda ilerliyor 1 yıl Rus milyarder, uzaylı arayışında NASA'yı alt etmek istiyor: İşte detaylar 1 yıl Audi bu yıl da Real Madrid'li futbolculara ücretsiz lüks otomobil verdi 1 yıl NASA'nın dev Mars roketi SLS yine ertelendi "Bu sefer hedef 2020" 1 yıl Ülkemizdeki ilk iPhone X sahipleri belli oldu 1 yıl Apple'dan katlanabilir iPhone için patent başvurusu 1 yıl Arttırılmış gerçeklik destekli sanal bebek oyunu geliyor 1 yıl İnan Kıraç: Yerli otomobil elektrikli olacak 1 yıl Düşük fiyatlı ve ince çerçeveli Xiaomi R1 göründü 1 yıl Kosta Rika, 2017'de tam 300 gün hiç fosil yakıt kullanmadı 1 yıl Avrupa'nın ilk Bitcoin yatırım fonu kuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim