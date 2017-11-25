Nokia 8 için Android Oreo 8.0 güncellemesi dağıtılmaya başlandı

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Nokia’nın amiral gemisi Nokia 8 için Android Oreo güncellemesi yayınlandı. HMD yöneticisi Juho Sarvikas, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gün içerisinde güncellemenin geleceğini doğrulamıştı. Yaklaşık 1.5 GB büyüklüğündeki Android Oreo güncellemesi şuan indirilebilir durumda.

Nokia 8 Anroid Oreo Güncellemesi ile Gelen Yenilikler

Nokia, güncellemeyi daha hızlı verebilmek için saf Android arayüzü kullanıyor. Telefonun ön yüklü gelen uygulamalarına baktığımızda da Nokia’nın çok küçük dokunuşlar yaptığını görüyoruz. Hal böyle olunca Oreo güncellemesi ile gelen yeniliklerde Google’ın sundukları dışında pek yenilik yok.

Google tarafından sunulan ve Nokia 8’in güncelleme notlarında da yer alan yenilikler şöyle:

Resim içinde resim modu

Uygulama ikonlarında bildirim noktaları

Kasım ayı güvenlik güncellemesi

Google Play Protect

Otomatik şifre doldurma

Telefonun açılış süresinde iyileştirmeler

Güncelleme şuan TA-1004 ve TA-1012 model numaralı cihazlar için yayınlandı. Önümüzdeki iki gün içerisinde tüm modeller için küresel çapta yayınlanması hedefleniyor. Eğer kullandığınız cihaza henüz güncelleştirme gelmediyse bile sık sık güncelleştirmeleri kontrol etmenizi tavsiye ederiz.