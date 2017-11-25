Nokia 8 için Android Oreo 8.0 güncellemesi dağıtılmaya başlandı

Nokia’nın amiral gemisi Nokia 8 için Android Oreo güncellemesi yayınlandı. HMD yöneticisi Juho Sarvikas, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gün içerisinde güncellemenin geleceğini doğrulamıştı. Yaklaşık 1.5 GB büyüklüğündeki Android Oreo güncellemesi şuan indirilebilir durumda.
Nokia 8 Anroid Oreo Güncellemesi ile Gelen Yenilikler
Nokia, güncellemeyi daha hızlı verebilmek için saf Android arayüzü kullanıyor. Telefonun ön yüklü gelen uygulamalarına baktığımızda da Nokia’nın çok küçük dokunuşlar yaptığını görüyoruz. Hal böyle olunca Oreo güncellemesi ile gelen yeniliklerde Google’ın sundukları dışında pek yenilik yok.
Google tarafından sunulan ve Nokia 8’in güncelleme notlarında da yer alan yenilikler şöyle:
- Resim içinde resim modu
- Uygulama ikonlarında bildirim noktaları
- Kasım ayı güvenlik güncellemesi
- Google Play Protect
- Otomatik şifre doldurma
- Telefonun açılış süresinde iyileştirmeler
Güncelleme şuan TA-1004 ve TA-1012 model numaralı cihazlar için yayınlandı. Önümüzdeki iki gün içerisinde tüm modeller için küresel çapta yayınlanması hedefleniyor. Eğer kullandığınız cihaza henüz güncelleştirme gelmediyse bile sık sık güncelleştirmeleri kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
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Tam nickine göre bir mesaj atmışsın. Adamlar güncelleme veriyor daha kulp takıyorsunuz ya. Nokia doğru yolda bunu her zaman söylüyorum. Android dünyasında ki en sıkıntılı durumu görüp ona göre rakiplerinin ötesine geçiyorlar. Daha önce de güvenlik güncellemelerini vermişlerdi herkes den önce.