Nokia 808 Pureview ülkemizde satışa sunuluyor

Haber Editörü
Barselona'daki MWC 2012 fuarında görücüye çıkarak büyük yanı uyandıran Nokia'nın 41MP kameraya sahip 808 Pureview modeli nihayet ülkemizde satışa sunuluyor.
4 inçlik 360 x 640 piksel çözünürlükte dokunmatik ekran, 1.3GHz hızında çalışan ARM tabanlı işlemci, 512MB RAM, Nokia Belle işletim sistemi, 16GB depolama kapasitesi özellikleri sunan Nokia 808 Pureview, 41MP çözünürlükteki kamerasıyla dikkat çekiyor.
Over-sampling teknolojisi ile 7 piksellik bilgiyi bir piksele sığdırabilen model; 2,3,5 ve 8MP çözünürlüklerde netlikten ödün vermeden zoom yapabiliyor. 38MP çözünürlüğe kadar da yüksek kalitede görüntü yakalayabilmek mümkün. 1080p video çekimlerinde 4x kayıpsız zoom imkanı da sunuluyor.
Temmuz ayının ilk yarısında piyasaya sürüleceği belirtilen ürünün haftaya raflarda olması bekleniyor. Tahmin edilen perakende satış fiyatı ise 1500TL civarında.
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1500den çıksa bile zamanla daha da ucuzlayacak.şöyle 1000tlye yaklaşırsa havada kapışılır bu cihaz...herşey ortada cihaza atıp tutmanın alemi yok.Youtubeden bakın internet tarayıcısı dışında belirgin bir dezavantajı yok.Bi çok konuda da üstünlüğü var dobly nfc rich recording gibi...
Multimediaya önem verenler bu cihazı kaçırmamalı bence...
not: nokia sahibi değilim....xperia s kullanıyorum..fanboy der şimdi akıllının biri.
sen muhtemelen 5800 kullanmadın. ben 5800 alana kadar nokiadan baskasını kullanmam diyenlerdendim , 5800 cıktı,hemen 700 tl verip aldım. ve aldıgım hafta pişman oldun fiyatınıda 500 tl ye çektilerde öyle sattı.en fazala koyanda sağlam diye alınan telefonun dandik arka kapağı
360*640 piksel çözünürlüklü ekran bir arada
kapı orada nokia