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Nokia 808 Pureview ülkemizde satışa sunuluyor

6 yıl
2,7b
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Barselona'daki MWC 2012 fuarında görücüye çıkarak büyük yanı uyandıran Nokia'nın 41MP kameraya sahip 808 Pureview modeli nihayet ülkemizde satışa sunuluyor.

4 inçlik 360 x 640 piksel çözünürlükte dokunmatik ekran, 1.3GHz hızında çalışan ARM tabanlı işlemci, 512MB RAM, Nokia Belle işletim sistemi, 16GB depolama kapasitesi özellikleri sunan Nokia 808 Pureview, 41MP çözünürlükteki kamerasıyla dikkat çekiyor.

Over-sampling teknolojisi ile 7 piksellik bilgiyi bir piksele sığdırabilen model; 2,3,5 ve 8MP çözünürlüklerde netlikten ödün vermeden zoom yapabiliyor. 38MP çözünürlüğe kadar da yüksek kalitede görüntü yakalayabilmek mümkün. 1080p video çekimlerinde 4x kayıpsız zoom imkanı da sunuluyor. 

Temmuz ayının ilk yarısında piyasaya sürüleceği belirtilen ürünün haftaya raflarda olması bekleniyor. Tahmin edilen perakende satış fiyatı ise 1500TL civarında.

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SystemApps 6 yıl
telefonun fiyatı 2000tl olur diyenler nerde acaba :)
1500den çıksa bile zamanla daha da ucuzlayacak.şöyle 1000tlye yaklaşırsa havada kapışılır bu cihaz...herşey ortada cihaza atıp tutmanın alemi yok.Youtubeden bakın internet tarayıcısı dışında belirgin bir dezavantajı yok.Bi çok konuda da üstünlüğü var dobly nfc rich recording gibi...
Multimediaya önem verenler bu cihazı kaçırmamalı bence...
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lapya 6 yıl
Böyle yakın plan ve amaca hizmet eden, konser/gösteri vb. yakın plan örnekler telefon hakkında, kara kuru karşılaştırmalardan daha fazla bilgi veriyor... HD izlemeyi ve dinlemeyi ve ayrıca kulaklık takmayı unutmayın :)







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scoopi 6 yıl
hic olmazsa cift cekirdekli bi islemci koyaydi. ekran cözunurlugu kamerayla bu kadar zit olabilir mi. Tamam symbian'nin cekiciligi eskisi gibi degil, hic olmazsa donanima ayak uydur be kardesim. Bu nokia'yi yöneten adamin aklindan ciddi ciddi suphelemeye basladim.
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Vedpla 6 yıl
o arkadaki devasa çıkıntı olduktan sonra 3310 kullanırım daha iyi :D
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thepersonyouhavecalled 6 yıl
halen bir karşılaştırma halen bir şeyler kanıtlama arzusu üyelerde..Ya piyasada çeşitlilik hep iyidir.Belki adam fotoğrafa önem veriyor...belki nokia seviyor..Belki ios tan ya da android den nefret ediyor..Ne bileyim.Belki işi gereği nokia ona yetiyor da artıyor..burada parası olmadığı halde telefonlara 2000 tl verenler var 1500 tl çok koymaz yani...Lafım herkese değil ama bazıları direk nokia alana enayi muamelesi yapıyorda...sanki tüm dünya tek tip tel kullanacak..
not: nokia sahibi değilim....xperia s kullanıyorum..fanboy der şimdi akıllının biri.
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Aѕℓαη66™ 6 yıl
kamera iyi hosta 21.yuzyilda muzelik arm11e 1500 verebilmek icin ali agaoglu olmak gerekir.
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redoano 6 yıl
Çöp
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E_Aydin35 6 yıl
Bari 1499 falan deseydiniz daha cazip gelirdi :P Neyse o konu ile ilgili oalrak uzman operatörler var bu işte... Açıkcası hala o parayı hakediyormu sadece bir kamera için bilmiyorum am aalıp test etmediğim sürece galiba hep bir şüphe durucak içimde..
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kmlfgkc 6 yıl
FreeRun
ne olursa olsun güzel telefon ben bunu alırdım bir fotoğraf meraklısı olarak, banane abi dandik androiden ne oluyorki andorid nedir yani boş boş oyun oynuyonuz yada uyduruk programlar kuruyonuz, internete girsen ne olacak yok sayfalarda kasarmı kasmazmı, laptopundan gir işte internete, telefon işte ya konuşursun yada fotoğraf cekersin, nokia da bu modelle en iyisini yapmış, bide ekran 1080p olunca ne olacakki nedir yani, televiyonmu bu anasını satayım, nedir bu cekememezlik nokia yı, en sağlam telefonları nokia üretiyor ayrıca şüpesiz eski nokiacılar bilir, oda ayrı bi konu.

sen muhtemelen 5800 kullanmadın. ben 5800 alana kadar nokiadan baskasını kullanmam diyenlerdendim , 5800 cıktı,hemen 700 tl verip aldım. ve aldıgım hafta pişman oldun fiyatınıda 500 tl ye çektilerde öyle sattı.en fazala koyanda sağlam diye alınan telefonun dandik arka kapağı
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DH Misafiri 6 yıl
Cep telefonundan fotoğraf makinası olmaz, 41 değil 410 Mp olsa da olmaz, bunu bilir bunu söylerim ben...
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utanan ayı 6 yıl
Bu Fiyatı Nokia ya Kim Tavsiye Etmiş Gerekçesi Nedir ?
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ahkbjk 6 yıl
41mp kamera
360*640 piksel çözünürlüklü ekran bir arada
kapı orada nokia
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