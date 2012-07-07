Nokia 808 Pureview ülkemizde satışa sunuluyor

Barselona'daki MWC 2012 fuarında görücüye çıkarak büyük yanı uyandıran Nokia'nın 41MP kameraya sahip 808 Pureview modeli nihayet ülkemizde satışa sunuluyor.





4 inçlik 360 x 640 piksel çözünürlükte dokunmatik ekran, 1.3GHz hızında çalışan ARM tabanlı işlemci, 512MB RAM, Nokia Belle işletim sistemi, 16GB depolama kapasitesi özellikleri sunan Nokia 808 Pureview, 41MP çözünürlükteki kamerasıyla dikkat çekiyor.





Over-sampling teknolojisi ile 7 piksellik bilgiyi bir piksele sığdırabilen model; 2,3,5 ve 8MP çözünürlüklerde netlikten ödün vermeden zoom yapabiliyor. 38MP çözünürlüğe kadar da yüksek kalitede görüntü yakalayabilmek mümkün. 1080p video çekimlerinde 4x kayıpsız zoom imkanı da sunuluyor.





Temmuz ayının ilk yarısında piyasaya sürüleceği belirtilen ürünün haftaya raflarda olması bekleniyor. Tahmin edilen perakende satış fiyatı ise 1500TL civarında.