Nokia 9 PureView, Ocak sonuna kadar tanıtılacak

91Mobiles adlı internet sitesinin haberine göre HMD Global, Nokia 9 PureView'u Ocak ayının sonuna kadar tanıtacak. Nokia'nın dağıtım kanalından duyum aldığını söyleyen site, amiral gemisi telefonla ilgili başka bilgiler de paylaştı.

Ayrıca Bkz.

"Redmi'den Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş uygun fiyatlı amiral gemisi geliyor"

Şirkete yakın kaynaklar HMD Global'in akıllı telefonun Dubai'de gerçekleştirilecek özel bir etkinlikte global olarak lanse edeceğini söylüyor. Ayrıca cihazın Şubat ayı içerisinde Hindistan'da piyasaya süreceği de gelen haberler arasında.

Tanıtım videosu sızdırılmıştı

Nokia 9 PureView daha önce bir tanıtım videosunda sızdırılmıştı. İnternete düşen video akıllı telefonun Snapdragon 845 yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geleceğini ortaya koydu.

Bununla birlikte beş arka kamera ile piyasada boy gösterecek Nokia 9 PureView'un 2.048 x 1.080 piksel çözünürlükte 5.99 inç ekrana sahip olması bekleniyor.

https://www.91mobiles.com/hub/nokia-9-pureview-global-launch-january-india-february-exclusive/