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Nokia 9 PureView, Ocak sonuna kadar tanıtılacak

HMD Global'e yakın kaynaklar merakla beklenen Nokia 9 PureView'un lansman tarihini açıkladı. Beş arka kameralı akıllı telefonun bu ayın sonuna doğru tanıtılacağı söyleniyor.
4 ay
3,3b
1
4
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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91Mobiles adlı internet sitesinin haberine göre HMD Global, Nokia 9 PureView'u Ocak ayının sonuna kadar tanıtacak. Nokia'nın dağıtım kanalından duyum aldığını söyleyen site, amiral gemisi telefonla ilgili başka bilgiler de paylaştı.
Ayrıca Bkz. "Redmi'den Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş uygun fiyatlı amiral gemisi geliyor"
Şirkete yakın kaynaklar HMD Global'in akıllı telefonun Dubai'de gerçekleştirilecek özel bir etkinlikte global olarak lanse edeceğini söylüyor. Ayrıca cihazın Şubat ayı içerisinde Hindistan'da piyasaya süreceği de gelen haberler arasında.

Tanıtım videosu sızdırılmıştı

Nokia 9 PureView daha önce bir tanıtım videosunda sızdırılmıştı. İnternete düşen video akıllı telefonun Snapdragon 845 yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geleceğini ortaya koydu.
Bununla birlikte beş arka kamera ile piyasada boy gösterecek Nokia 9 PureView'un 2.048 x 1.080 piksel çözünürlükte 5.99 inç ekrana sahip olması bekleniyor.

https://www.91mobiles.com/hub/nokia-9-pureview-global-launch-january-india-february-exclusive/ Yorum Yaz
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DODANLI 4 ay
O kadar çok haber olduki çıkmadan adı eskidi.
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intel7mix 4 ay
Nokia 10 bekliyorum 9 sarmadı.
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QuexSeeL 4 ay
SD855 li telefonlar piyasada cirit atmak üzereyken yıllardır dillerde olan SD845 li telefonu maksimum 300 350 dolar seviyesinde satmalı ki şansı olsun. Yoksa SD835 piyasada fink atarken SD821 le çıkan g6 akıbetinde olur, cihaz satmaz sonra fiyat düşürürler tren kaçmış olur.
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esmerbuyucu 4 ay
Hiç tanıtmasalarmış 😂
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