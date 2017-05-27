Nokia 9 için 8GB RAM iddiası

HMD Global ve Foxconn işbirliği ile yeniden sahalara dönen Nokia markası, girişini alt seviyeden yapmayı tercih etmişti. Asıl bombayı ise yılın ikinci yarısına saklıyor. Nokia 9 adındaki yeni amiral gemisi, segmentinde farklılaşma peşinde.

HMD Global, geliştirme aşamalarını çok sıkı bir şekilde koruduğu için henüz telefonun neye benzediği net olarak ortaya çıkmış değil. Sadece bir muhafaza içerisinde testlere tabi tutulduğu anlaşılan prototip görselleri mevcut.

Donanım çok iddialı

Bununla birlikte telefonun donanımı ile ilgili daha net bilgiler elimize ulaşıyor. Geekbench 3 testlerinde ortaya çıkan amiral gemisinin benchmark skorları, Snapdragon 835 yonga seti ve 4GB RAM iddialarını doğruluyor. Hatta modelin Galaxy S8 serisinden daha iyi skorlar elde ettiği gündeme gelmişti. Telefon ile ilgili diğer bir ayrıntı ise 8GB RAM barındıran tepe bir seçeneğin daha olacağı yönünde.

Henüz ana akım akıllı telefon pazarında 8GB RAM kullanan bir üretici mevcut değil. Sadece Project Tango destekli Asus ZenFone modelinde 8GB RAM seçeneği yer almıştı. Genelde amiral gemilerinde 4GB RAM seviyesinin halen tercih edildiğini görüyoruz. Bu bakımdan Nokia 9 farklılaşma amacında.

Diğer detaylar

Ses tarafında HMD Global’in Nokia OZO Auido adında bir teknoloji kullanacağı belirtiliyor. OZO Audio teknolojisi, kulaklık üzerinden 3D ses verebildiği gibi hoparlör üzerinden de mekansal ses yayabiliyor. Böylece video ve müzik içeriklerinde ortamı doldurabilen ses kalitesi elde ediliyor.

Diğer taraftan 3D ses kaydı için 3 adet de mikrofon kullanılmış. Özellikle sanal gerçeklik içeriklerinde mekansal ses kaydı çok daha etkili bir tecrübe yaşatabilecek.

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Kamera tarafında ise Nokia eski ortağı Carl Zeiss ile yola devam ediyor. Arka kısımda 22MP çözünürlüğünde Carl Zeiss lensli iki adet kamera yer alırken, 12MP çözünürlüğündeki ön kamera da özel bir teknoloji ile yüksek kaliteli resimler üretebiliyor. Son dönemde yaygınlaşmaya başlayan Iris tarayıcı sensör de Nokia 9 modelinin ekstraları arasında.

Nokia 9 modelinin henüz ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor ancak HMD Global’in 699$ fiyat etiketi ile satışa sunacağı ifade ediliyor. Nokia’nın merak edilen yeni amiral gemisi ile ilgili detayları paylaşmaya devam edeceğiz.