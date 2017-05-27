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Nokia 9 için 8GB RAM iddiası

İlk Android amiral gemisi ile pazarda farklılaşmanın yollarını arayan Nokia, Snapdragon 835 yonga setinin yanı sıra 8GB RAM seçeneği sunarak tüketici ilgisini çekmeye çalışacak.
1 yıl
7,3b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HMD Global ve Foxconn işbirliği ile yeniden sahalara dönen Nokia markası, girişini alt seviyeden yapmayı tercih etmişti. Asıl bombayı ise yılın ikinci yarısına saklıyor. Nokia 9 adındaki yeni amiral gemisi, segmentinde farklılaşma peşinde.

HMD Global, geliştirme aşamalarını çok sıkı bir şekilde koruduğu için henüz telefonun neye benzediği net olarak ortaya çıkmış değil. Sadece bir muhafaza içerisinde testlere tabi tutulduğu anlaşılan prototip görselleri mevcut.

Donanım çok iddialı

Bununla birlikte telefonun donanımı ile ilgili daha net bilgiler elimize ulaşıyor. Geekbench 3 testlerinde ortaya çıkan amiral gemisinin benchmark skorları, Snapdragon 835 yonga seti ve 4GB RAM iddialarını doğruluyor. Hatta modelin Galaxy S8 serisinden daha iyi skorlar elde ettiği gündeme gelmişti. Telefon ile ilgili diğer bir ayrıntı ise 8GB RAM barındıran tepe bir seçeneğin daha olacağı yönünde.

Henüz ana akım akıllı telefon pazarında 8GB RAM kullanan bir üretici mevcut değil. Sadece Project Tango destekli Asus ZenFone modelinde 8GB RAM seçeneği yer almıştı. Genelde amiral gemilerinde 4GB RAM seviyesinin halen tercih edildiğini görüyoruz. Bu bakımdan Nokia 9 farklılaşma amacında.

Diğer detaylar

Ses tarafında HMD Global’in Nokia OZO Auido adında bir teknoloji kullanacağı belirtiliyor. OZO Audio teknolojisi, kulaklık üzerinden 3D ses verebildiği gibi hoparlör üzerinden de mekansal ses yayabiliyor. Böylece video ve müzik içeriklerinde ortamı doldurabilen ses kalitesi elde ediliyor.

Diğer taraftan 3D ses kaydı için 3 adet de mikrofon kullanılmış. Özellikle sanal gerçeklik içeriklerinde mekansal ses kaydı çok daha etkili bir tecrübe yaşatabilecek.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan VR gözlüklere yeni 4K ekran"

Kamera tarafında ise Nokia eski ortağı Carl Zeiss ile yola devam ediyor. Arka kısımda 22MP çözünürlüğünde Carl Zeiss lensli iki adet kamera yer alırken, 12MP çözünürlüğündeki ön kamera da özel bir teknoloji ile yüksek kaliteli resimler üretebiliyor. Son dönemde yaygınlaşmaya başlayan Iris tarayıcı sensör de Nokia 9 modelinin ekstraları arasında.

Nokia 9 modelinin henüz ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor ancak HMD Global’in 699$ fiyat etiketi ile satışa sunacağı ifade ediliyor. Nokia’nın merak edilen yeni amiral gemisi ile ilgili detayları paylaşmaya devam edeceğiz. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/05/nokia-9-geekbench-results-suggest-a-variant-with-8gb-of-ram.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Delikli Nane 1 yıl en beğenilen
carl zeiss dedinmi akan sular durur
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Mr. Jingles 1 yıl
Carl Zeiss lensli ilk Android'i nihayet göreceğiz. Umarım PureView teknolojisi de olur. 22MP çözünürlük fazla aslında onun yerine 12-13 MP çözünürlüklü ve büyük sensörlü bir kamera olsa daha iyi olur diye düşünüyorum.
Carl Zeiss lensli ilk Android'i nihayet göreceğiz. Umarım PureView teknolojisi de olur. 22MP çözünürlük fazla aslında onun yerine 12-13 MP çözünürlüklü ve büyü...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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zaomss 1 yıl
Arttırın anasını satayım 500gb ram koyun
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Alpha Centauri 1 yıl
sadece ram le yetmez diğer donanımlar da önemli
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vforfreedom 1 yıl
mis gibi telefonlar windows phone ile rezil olmuştu. zeiss ı bir android de görelim artık çok heyecanlı
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kadirirdem 1 yıl
Kamera süper olacak gibi duruyor Carl Zeiss efsane işler çıkartacak gibi.S835'e göre aldığı puan az gibi duruyor.
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Batuist 1 yıl
her uygulama kapatışta yada cep kapatışta rami temizleyen kullanıcı alışkanlığı olduktan sonra o ramin 2 GBı dolsada biz yine sil deriz. duramayız.. ille hepsi boş olsun isteriz. 1GB işletim sistemi kullansın sonra geri kalan 7yi hep boş görmek isteriz. sonra ne anlamı kaldı onca belleğin.. sırf göz boyamak için yapılan haretlere karşıyım. telefonunda 3GB rami olupta bana yetmiyor diyebilen var mı?
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arel.gr 1 yıl
kim tutar 8RAM 'ı, uçmuş yapayzeka !
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axaxa 1 yıl
8 gb ram kasar biraz daha arttırın
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Amd64x2 1 yıl
80280 bilgisayarımda 512 KİLOByte ram vardı.
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Mr. Jingles 1 yıl
Carl Zeiss lensli ilk Android'i nihayet göreceğiz. Umarım PureView teknolojisi de olur. 22MP çözünürlük fazla aslında onun yerine 12-13 MP çözünürlüklü ve büyük sensörlü bir kamera olsa daha iyi olur diye düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Kaspersky Lab. 1 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Carl Zeiss lensli ilk Android'i nihayet göreceğiz. Umarım PureView teknolojisi de olur. 22MP çözünürlük fazla aslında onun yerine 12-13 MP çözünürlüklü ve büyük sensörlü bir kamera olsa daha iyi olur diye düşünüyorum.

Hocam maalesef Pureview kullanamazlar. Nokia'nın Foxconn'a satışında Pureview gibi kamera teknolojileri Microsoft'ta kaldı.
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selmand 1 yıl
Aonunda akli basina gelmis yillarca 250mb ramli telefon üretti. Simdi 8gb komedi gibi
İlla batinca akillanacaklar.
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MARDINLİ 1 yıl
evet ya batarya yüksek değilmiş
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