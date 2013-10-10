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Nokia Asha 503 modeli ortaya çıktı

5 yıl
3b
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32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Asha 503 modeli ortaya çıktı

Nokia'nın gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelik olarak ürettiği ve oldukça popüler olan Asha ailesinin 500 ve 502 modellerinin 22 Ekim'de tanıtılması bekleniyordu. 

Ancak Evleaks tarafından sızdırılan yeni bir görsel serinin 3 modelden oluştuğunu gösteriyor. Sonuncu model ise Asha 503. Nokia'nın çift atış olarak adlandırdığı tasarım yaklaşımını taşıyan cihazın gövdesi şeffaf bir dış katman ve plastik bir iç katmandan oluşuyor.

Cihazda tamamen dokunmatik bir ekran göze çarparken, 6 farklı renk seçeneği bulunuyor. Cihazda dikkat çeken ayrıntı ise 5MP çözünürlükteki kameranın LED flaş ile destekleniyor oluşu. Bu sayede Asha 503 modeli önemli bir artı özellik ile sunuluyor olacak. 

Asha 503 modelinin de 22 Ekim etkinliğinde tanıtılabileceği konuşuluyor. Ancak Nokia'nın ayrı bir etkinlikle yeni Asha serisini tanıtması da muhtemel. 

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Asha-503-leaks-gorgeous-design-and-most-advanced-camera-in-Asha-series_id48129 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-323E4D72D 5 yıl en beğenilen
Nokianın yaratıcı tasarımlarını oldum olası beğenmişimdir.Sadece ben değil genel olarak herkes beğenir.Çok dikkat çekici telefonlar üretiyor.
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DH Misafiri 3 yıl
BEN NOKİA ASHA 503 KULLANIYORUM VE WHATSAPP UYGULAMASIN EKRANDA GÖRÜNÜYOR AMA YÜKLENEN UYGULAMALARDA YOK VE GİRİLMİYOR ????
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DH Misafiri 4 yıl
Ya harbi bu nokia tasarımları gerçekten bi harika.küçük,işe yarar,kare ve şık bi tasarım yapmış.ekran ortada küçük kalmış diyenler bence yanılıyor.böylesi daha güzel bence sonuçta zevk meselesi.onlara göre öyle bana göre böyle.bi tanede ben alıcam bundan.iphone kullanıyoruzda noluyo başım göğe filan ermedi.zevkli farklı hoş telefonlar hep ilgimi çekmiştir :)
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DH Misafiri 4 yıl
Bende yeni aldim bu telefonu ama arka kapağını açamadim bunun kolay yolu yokmu ya.
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doğuştannicksiz 4 yıl
Whatsapp yükleniyor mu buna yav? Annem almış yeni telefon.Farklı illerde olduğumuz için bakamadım.
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eP_362 4 yıl doğuştannicksiz
doğuştannicksiz

Whatsapp yükleniyor mu buna yav? Annem almış yeni telefon.Farklı illerde olduğumuz için bakamadım.

whatsapp.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
asha 503 android mi acaba ?
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Captain_Ivy 5 yıl
dual sim he?
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Rikudou Sennin. 5 yıl
tam benlik telefon. takacaksdın 32 gb hafıza kartını gezn ette resim indir anime indir
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DH Misafiri 5 yıl
bunun 501'i veya bu 503 whatsapp ı kaldırırmı ?
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e-Militarist 5 yıl







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DH Misafiri 5 yıl
sybian s40 kullanuyor ashalar arkadaşlar win phone diyenlere cok güldüm ama 501 kullanlar cok mennunlarmış akılsız diye geçiyo o telefonlar ama fazla bi fark yok akıllılarla falan diyolar ama bilmiyorum
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breakinggood 5 yıl
Nokia'nın tasarımlarını çok beğeniyorum, bu işi gerçekten iyi yapıyorlar.
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depeche35 5 yıl
Tasaımı harika bence
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Illustrious. 5 yıl
Tasarım çok itici bence. Vasat.
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