Nokia Asha 503 modeli ortaya çıktı





Nokia'nın gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelik olarak ürettiği ve oldukça popüler olan Asha ailesinin 500 ve 502 modellerinin 22 Ekim'de tanıtılması bekleniyordu.





Ancak Evleaks tarafından sızdırılan yeni bir görsel serinin 3 modelden oluştuğunu gösteriyor. Sonuncu model ise Asha 503. Nokia'nın çift atış olarak adlandırdığı tasarım yaklaşımını taşıyan cihazın gövdesi şeffaf bir dış katman ve plastik bir iç katmandan oluşuyor.





Cihazda tamamen dokunmatik bir ekran göze çarparken, 6 farklı renk seçeneği bulunuyor. Cihazda dikkat çeken ayrıntı ise 5MP çözünürlükteki kameranın LED flaş ile destekleniyor oluşu. Bu sayede Asha 503 modeli önemli bir artı özellik ile sunuluyor olacak.





Asha 503 modelinin de 22 Ekim etkinliğinde tanıtılabileceği konuşuluyor. Ancak Nokia'nın ayrı bir etkinlikle yeni Asha serisini tanıtması da muhtemel.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Asha-503-leaks-gorgeous-design-and-most-advanced-camera-in-Asha-series_id48129