Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia C1 olduğu iddia edilen bir Android telefon görseli internete sızdırıldı

4 yıl
1,1b
1
34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia C1 olduğu iddia edilen bir Android telefon görseli internete sızdırıldı

Nokia'nın mobil cihaz bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra piyasaya sürdüğü N1 tablet modeli ile dikkatleri üzerine çekmesinden sonra sırada Android işletim sistemli bir akıllı telefon olup olmadığı da merak konusu olmuştu. Sızan bilgiler bunu cevaplar nitelikte.

Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen görsellere göre Nokia C1 adında bir Android akıllı telefonunun mevcudiyeti söz konusu. Ancak Nokia isminin akıllı telefonlarda kullanılması uzun bir süre yasak ve Nokia'nın nasıl bir strateji izleyeceği bilinmiyor. 

Görseller ne kadar gerçeği yansıtıyor bilinmiyor ancak en azından Nokia'nın böyle bir çalışmasının olduğunu gösteriyor. Belki ilerleyen yıllarda Microsoft ile yapılacak görüşmeler bu yasağın esnetilmesine sebebiyet verebilir. Nokia da hali hazırda bir akıllı telefon planının olmadığını açıklamıştı. 

Tasarımı ile N1 tablet modeline benzeyen Nokia C1 modelinde 5 inçlik ekran, Intel yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 5.0 işletim sistemi, Z Launcher kullanıcı arayüzü şeklinde özellikler sunacağı belirtiliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Could-this-be-Nokias-first-Android-smartphone-after-the-Microsoft-acquisition-Meet-the-Nokia-C1_id64036 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
haydarali34 2 yıl
Aradan yıllar geçtikten sonra C1 gerçek oldu.
Nokia C1 teknik özellikleri ve tasarım detayları
Nokia C1'in sızan render tasarım görüntülerine bakacak olursak, telefonun tasarım anlamında alışılmışın dışında hatlara sahip. Ön, arka ve yan kasa renkleri farklı olan telefonun arka kısmında yuvarlak çerçeveye alınmış olan kamera bölgesi ise tasarımı tamamlamış.
Telefonun arka kısmında 12 MP ve 16 MP olmak üzere iki adet kamera olması beklenirken, ön kısımda ise 5 MP çözünürlüklü bir kamera yer alacak.
USB Type-C girişiyle donatılacak olan Nokia C1 modelinde, Snapdragon 830 işlemci, 4 GB DDR4 RAM, Android 7.1.1 işletim sistemi, 32 GB / 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı seçenekleri, 3210 mAh batarya gibi teknik özellikler yer alacak. Nokia C1 modelinin 2017 yılının ilk çeyreğinde pazara sunulması bekleniyor.
shiftdelete.net/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar microsoft nokıa'nın sadece mobil departmanını adı nokıa ayrı bi şirket ve nokıa isim hakkı kendine ait 2016 yılına kadar microsoft ile anlaşması var telefon yapamazsın diye ama lisaslama yoluyla n1 tabletteki gibi yapabilir .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R-10 4 yıl
Fena gözükmüyor.Nokia da eskiye dönüş sinyalleri var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 4 yıl
ARM tabanlı gelmezse boşuna çıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 4 yıl
Keske basta yapsaydi, Nokia nin olmayisi yuzunden butun gelir legen Samsunga gitti.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The-Engineer 4 yıl
Bekliyorum Nokia'dan sağlam bi Android , gerçi mühendisler Microda nasıl olacak göreceğiz ileride :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gaydurugububak 4 yıl
Bu telefon nokia falan değil istediği kadar Nokia yazsın üzerinde. General Mobile'dan bir gram farkı yok benim için. Gerçek Nokia Microsoft çatısı altında (mühendisleri, tasarımcıları, işçileri, arge ekibi). Hala Nokia güçlenip microsoftun karşısına dikilsin diyenler var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 4 yıl
Gel Allahını sevdüğüm.Gel aliyim seni.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Windows NT 4 yıl
ulan nokia çıkart almassam bak yemişim samsungu iphone sen çıkart alayını geçersin unutmayın efsaneler ölmez şekil değiştirir bütün markalara abilik ettin sen reyizzz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 4 yıl
Nokia reyiz zamanında symbianda inat etmeseydin keşke.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 4 yıl
Nokia olsaydı en iyi kamerayı koyardı hey gidi hey...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PapyonluLejyon 4 yıl
Hani Nokia ismini değiştirecekti Here adını alıp devam edecekti bence here ismi Nokia kadar çarpıcı.hem onlerinde engelde kalmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sercandk 4 yıl
İnşallah çıkar özellikler çok iyi. Nokia yi görmek isteriz yeniden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1069 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia ve
2 etiket daha nokia c1 nokia n1
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Casper Nirvana D900 "Oyuncu Bilgisayarı" Video İnceleme 4 yıl iPhone'unuzun pil süresini uzatın "DH Özel video" 4 yıl Mobilite: Avea inTouch 4, Galaxy Note Edge, Huawei Honor 4X ve dahası... 4 yıl Yeni bir soru ve cevapları için "Sokaktayız" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim