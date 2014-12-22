Nokia C1 olduğu iddia edilen bir Android telefon görseli internete sızdırıldı





Nokia'nın mobil cihaz bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra piyasaya sürdüğü N1 tablet modeli ile dikkatleri üzerine çekmesinden sonra sırada Android işletim sistemli bir akıllı telefon olup olmadığı da merak konusu olmuştu. Sızan bilgiler bunu cevaplar nitelikte.





Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen görsellere göre Nokia C1 adında bir Android akıllı telefonunun mevcudiyeti söz konusu. Ancak Nokia isminin akıllı telefonlarda kullanılması uzun bir süre yasak ve Nokia'nın nasıl bir strateji izleyeceği bilinmiyor.





Görseller ne kadar gerçeği yansıtıyor bilinmiyor ancak en azından Nokia'nın böyle bir çalışmasının olduğunu gösteriyor. Belki ilerleyen yıllarda Microsoft ile yapılacak görüşmeler bu yasağın esnetilmesine sebebiyet verebilir. Nokia da hali hazırda bir akıllı telefon planının olmadığını açıklamıştı.





Tasarımı ile N1 tablet modeline benzeyen Nokia C1 modelinde 5 inçlik ekran, Intel yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 5.0 işletim sistemi, Z Launcher kullanıcı arayüzü şeklinde özellikler sunacağı belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Could-this-be-Nokias-first-Android-smartphone-after-the-Microsoft-acquisition-Meet-the-Nokia-C1_id64036