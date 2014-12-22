Nokia C1 olduğu iddia edilen bir Android telefon görseli internete sızdırıldı

Haber Editörü
Nokia'nın mobil cihaz bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra piyasaya sürdüğü N1 tablet modeli ile dikkatleri üzerine çekmesinden sonra sırada Android işletim sistemli bir akıllı telefon olup olmadığı da merak konusu olmuştu. Sızan bilgiler bunu cevaplar nitelikte.
Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen görsellere göre Nokia C1 adında bir Android akıllı telefonunun mevcudiyeti söz konusu. Ancak Nokia isminin akıllı telefonlarda kullanılması uzun bir süre yasak ve Nokia'nın nasıl bir strateji izleyeceği bilinmiyor.
Görseller ne kadar gerçeği yansıtıyor bilinmiyor ancak en azından Nokia'nın böyle bir çalışmasının olduğunu gösteriyor. Belki ilerleyen yıllarda Microsoft ile yapılacak görüşmeler bu yasağın esnetilmesine sebebiyet verebilir. Nokia da hali hazırda bir akıllı telefon planının olmadığını açıklamıştı.
Tasarımı ile N1 tablet modeline benzeyen Nokia C1 modelinde 5 inçlik ekran, Intel yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 5.0 işletim sistemi, Z Launcher kullanıcı arayüzü şeklinde özellikler sunacağı belirtiliyor.
http://www.phonearena.com/news/Could-this-be-Nokias-first-Android-smartphone-after-the-Microsoft-acquisition-Meet-the-Nokia-C1_id64036 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nokia C1 teknik özellikleri ve tasarım detayları
Nokia C1'in sızan render tasarım görüntülerine bakacak olursak, telefonun tasarım anlamında alışılmışın dışında hatlara sahip. Ön, arka ve yan kasa renkleri farklı olan telefonun arka kısmında yuvarlak çerçeveye alınmış olan kamera bölgesi ise tasarımı tamamlamış.
Telefonun arka kısmında 12 MP ve 16 MP olmak üzere iki adet kamera olması beklenirken, ön kısımda ise 5 MP çözünürlüklü bir kamera yer alacak.
USB Type-C girişiyle donatılacak olan Nokia C1 modelinde, Snapdragon 830 işlemci, 4 GB DDR4 RAM, Android 7.1.1 işletim sistemi, 32 GB / 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı seçenekleri, 3210 mAh batarya gibi teknik özellikler yer alacak. Nokia C1 modelinin 2017 yılının ilk çeyreğinde pazara sunulması bekleniyor.
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