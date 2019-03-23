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Nokia, telefonlarının Çin’e veri göndermesiyle ilgili açıklama yaptı

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan, Nokia 7 Plus modelinin Çin’e veri göndermesi haberlerini açıklığa kavuşturmak isteyen HMD Global yeni bir yazı yayınladı. Detaylar haberimizde.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Nokia, telefonlarının Çin’e veri göndermesiyle ilgili açıklama yaptı
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Dün sizlere aktardığımız üzere Nokia 7 Plus modelinde hatalı kod nedeniyle SIM kart numarası ve IMEI gibi bilgilerin Çin’deki sunuculara aktarıldığı ortaya çıkmıştı. HMD Global bugün paylaştığı yazısında durumu tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturdu.

Saklanan veriler hakkında tüm detaylar

Nokia telefonların Çin’e veri aktarmasının yanlış yazılım sebebiyle olduğu öğrenilmişti. Cihazın içerisinde bulunan aktivasyon yazılımı Çin versiyonu olarak yüklenmiş. Bu da farklı ülkelerdeki Nokia modellerinin Çin’e veri göndermesine sebep oldu. Yayınlanan yazıda Nokia’nın hiçbir şekilde kişisel verileri üçüncü taraf kişilerle paylaşmadığı ve Çin’e veri gönderme hatasından etkilenen tüm cihazların en kısa zamanda güncelleme alacağı söyleniyor.

Tüm bu açıklamaların ardından toplanan veriler hakkında özel bir görsel hazırlandı. Bu görsel üzerinde Nokia’nın neden veri gönderdiği ve bu verilerin nerede tutulduğu hakkında soru cevap şeklinde bilgiler bulunuyor.

Nokia, telefonlarının Çin’e veri göndermesiyle ilgili açıklama yaptı
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Bu görseli özetlemek gerekirse Nokia’nın telefona ait garanti süresini başlatmak için basit aktivasyon verileri topladığı söyleniyor. Ayrıca toplanan bu veriler Avrupa, ABD ve Hindistan gibi ülkelerden normal şartlarda Singapur’a gönderiliyor. Eğer Çin’de Nokia telefon alırsanız bu sefer aktivasyon verisi Çin’de bulunan sunucularda tutuluyor.

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HMD Global, bu hatanın farklı yönlere çekilmemesini engellemek için durumu oldukça net bir şekilde açıkladı. Son olarak Nokia 7 Plus sahiplerinin Telefon Hakkında kısmından Derleme Numarasını kontrol ederek güvenlik düzeltmesinin gelip gelmediğini anlayabilecekleri belirtildi. Derleme numarası “00WW_3_39B_SP03” veya “00WW_3_22C_SP05” şeklindeyse telefonunuz güncellemeyi almış anlamına geliyor. Eğer farklı bir derleme numarası gözüküyorsa güncellemeleri kontrol etmeniz öneriliyor.


https://www.nokia.com/phones/en_int/privacy-info Yorum Yaz
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Mr. Jingles 1 ay
Nokia’nın kişisel verilerle ilgisi olmadığını zaten yıllardır biliyoruz. Tam tersine bu verilerle işi olanlar zamanında Nokia’yı bitirdi. Zaten Çin’deki modeller ile karıştığı belli. Ama böyle bir organizasyon hatası yapmaları gerekirdi. Yapılan hata yüzünden birçok kişinin bilgisi izinsiz olarak gönderilmiş oldu.
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Whippoorwill 1 ay
Çin'e ve ABD'ye gitmeyen veri var sanki.
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Celonfix 1 ay
Eski Nokia nerde şimdi çinin elindeki nerde. MeeGo desem yeterli olur sanırım.
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Mr. Jingles 1 ay Celonfix
Çin’in elinde olduğunu neye dayanarak söylüyorsunuz?
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OverClocK1ng 1 ay
Biz yapmadık. Telefon kendi kendisine bilgi toplamış göndermiş.
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yorumculuklar 1 ay
Müşteri memnuniyetini arttırmak için topluyoruz vb. demiş de ben verimin bende kaldığı zamanlarda memnunum... Bu tip veri toplama yazılımlarının vs. açık kaynaklı bir şekilde paylaşılması lazım ve telefona yüklenen binarylerin yanı çalıştırılabilirlerin hash leri paylaşılmalı ki insanlar derleme sonucu benzer imzaya ulaşabilsinler. Mesela GNU genelde yazılımlarını kaynak kodu olarak dağıtır, derlemek sizin görevinizdir. Tamam standart bir ev kullanıcısı için çok sinir bozucu bir şey fakat bunlarla ilgilenen bunları dert eden insanlar herkese bu şekilde yardım edebilir.
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