Nokia, telefonlarının Çin’e veri göndermesiyle ilgili açıklama yaptı

Nokia 7 Plus modelinde hatalı kod nedeniyle SIM kart numarası ve IMEI gibi bilgilerin Çin’deki sunuculara aktarıldığı ortaya çıkmıştı. HMD Global bugün paylaştığı yazısında durumu tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturdu. Dün sizlere aktardığımız üzeremodelinde hatalı kod nedeniyle SIM kart numarası ve IMEI gibi bilgilerinaktarıldığı ortaya çıkmıştı.bugün paylaştığı yazısında durumu tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturdu.

Saklanan veriler hakkında tüm detaylar

Nokia telefonların Çin’e veri aktarmasının yanlış yazılım sebebiyle olduğu öğrenilmişti. Cihazın içerisinde bulunan aktivasyon yazılımı Çin versiyonu olarak yüklenmiş. Bu da farklı ülkelerdeki Nokia modellerinin Çin’e veri göndermesine sebep oldu. Yayınlanan yazıda Nokia’nın hiçbir şekilde kişisel verileri üçüncü taraf kişilerle paylaşmadığı ve Çin’e veri gönderme hatasından etkilenen tüm cihazların en kısa zamanda güncelleme alacağı söyleniyor.

Tüm bu açıklamaların ardından toplanan veriler hakkında özel bir görsel hazırlandı. Bu görsel üzerinde Nokia’nın neden veri gönderdiği ve bu verilerin nerede tutulduğu hakkında soru cevap şeklinde bilgiler bulunuyor.

Bu görseli özetlemek gerekirse Nokia’nın telefona ait garanti süresini başlatmak için basit aktivasyon verileri topladığı söyleniyor. Ayrıca toplanan bu veriler Avrupa, ABD ve Hindistan gibi ülkelerden normal şartlarda Singapur’a gönderiliyor. Eğer Çin’de Nokia telefon alırsanız bu sefer aktivasyon verisi Çin’de bulunan sunucularda tutuluyor.

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HMD Global, bu hatanın farklı yönlere çekilmemesini engellemek için durumu oldukça net bir şekilde açıkladı. Son olarak Nokia 7 Plus sahiplerinin Telefon Hakkında kısmından Derleme Numarasını kontrol ederek güvenlik düzeltmesinin gelip gelmediğini anlayabilecekleri belirtildi. Derleme numarası “00WW_3_39B_SP03” veya “00WW_3_22C_SP05” şeklindeyse telefonunuz güncellemeyi almış anlamına geliyor. Eğer farklı bir derleme numarası gözüküyorsa güncellemeleri kontrol etmeniz öneriliyor.

https://www.nokia.com/phones/en_int/privacy-info