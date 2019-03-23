YouTube dünya mobil internet trafiğinin yüzde 40’ını kullanıyor

YouTube çoğu ülkede gündemi belirleyecek kadar popüler bir hale geldi. Bu popülerliğin boyutu ise hazırlanan son raporda oldukça net bir şekilde görülebiliyor. Mobil internet kullanımını inceleyen Sandvine, YouTube’ın trafiğin yüzde 37’sini kullandığını paylaştı.

En yakın takipçi Facebook

YouTube’un ardından mobil internet trafiğini en çok kullanan ikinci platform yüzde 8.4 ile Facebook oldu. Her ne kadar son dönemde çeşitli skandallarla gündeme gelse de Facebook’un hala oldukça popüler olduğu söylenebilir. Ancak Facebook’u hemen arkasından yüzde 8.3 ile Snapchat takip ediyor. Bu noktadan sonra değerler hızla düşmeye başlıyor. Örneğin üçüncü en büyük platform yüzde 5.7 ile Instagram.

İnternette dolaşmak için kullanılan trafiğin boyutu yüzde 4.6 seviyesinde. Son olarak mobil uygulama mağazaları App Store ve Google Play ise sırasıyla trafiğin yüzde 2.1’ini ve yüzde 1.9’unu kullanıyor.

Üst kısımdan tüm detaylarını inceleyebileceğiniz tablodaki en şaşırtıcı değer Netflix’e ait. Çünkü daha öncesinde çıkan raporlar Netflix’in dünya internet trafiğinin yüzde 15’ini kullandığını ortaya çıkarmıştı. Görünen o ki Netflix kullanıcıları mobil yerine bilgisayar veya TV’den izlemeyi tercih ediyorlar. Çünkü dünya mobil internet trafiği kullanımı değeri yüzde 2.4 seviyesinde.

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Sonuç olarak artık gündelik hayatın bir parçası olan platformlar, mobil internetimizi de en çok harcadığımız yerler oluyor. Tabii ki YouTube’un diğer uygulamaları oldukça geride bırakması video platformu olması sebebiyle olsa da mobil internet trafiğinin neredeyse yüzde 40’ını kullanması dikkat çekici.

https://9to5google.com/2019/03/22/youtube-mobile-web-traffic-report/