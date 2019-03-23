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YouTube dünya mobil internet trafiğinin yüzde 40’ını kullanıyor

Ülkemizde de oldukça popüler olan YouTube, gelen son raporlara göre mobil internet trafiğinin neredeyse yüzde 40’ını kullanıyor. Rapor hakkında detaylar haberimizde.
1 ay
4,2b
1
12
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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YouTube dünya mobil internet trafiğinin yüzde 40’ını kullanıyor
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YouTube çoğu ülkede gündemi belirleyecek kadar popüler bir hale geldi. Bu popülerliğin boyutu ise hazırlanan son raporda oldukça net bir şekilde görülebiliyor. Mobil internet kullanımını inceleyen Sandvine, YouTube’ın trafiğin yüzde 37’sini kullandığını paylaştı.

En yakın takipçi Facebook

YouTube’un ardından mobil internet trafiğini en çok kullanan ikinci platform yüzde 8.4 ile Facebook oldu. Her ne kadar son dönemde çeşitli skandallarla gündeme gelse de Facebook’un hala oldukça popüler olduğu söylenebilir. Ancak Facebook’u hemen arkasından yüzde 8.3 ile Snapchat takip ediyor. Bu noktadan sonra değerler hızla düşmeye başlıyor. Örneğin üçüncü en büyük platform yüzde 5.7 ile Instagram.

İnternette dolaşmak için kullanılan trafiğin boyutu yüzde 4.6 seviyesinde. Son olarak mobil uygulama mağazaları App Store ve Google Play ise sırasıyla trafiğin yüzde 2.1’ini ve yüzde 1.9’unu kullanıyor.

YouTube dünya mobil internet trafiğinin yüzde 40’ını kullanıyor
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Üst kısımdan tüm detaylarını inceleyebileceğiniz tablodaki en şaşırtıcı değer Netflix’e ait. Çünkü daha öncesinde çıkan raporlar Netflix’in dünya internet trafiğinin yüzde 15’ini kullandığını ortaya çıkarmıştı. Görünen o ki Netflix kullanıcıları mobil yerine bilgisayar veya TV’den izlemeyi tercih ediyorlar. Çünkü dünya mobil internet trafiği kullanımı değeri yüzde 2.4 seviyesinde.

Ayrıca Bkz. "AT&T'nin sahte 5G'si diğer firmaların 4G'sinden daha yavaş"

Sonuç olarak artık gündelik hayatın bir parçası olan platformlar, mobil internetimizi de en çok harcadığımız yerler oluyor. Tabii ki YouTube’un diğer uygulamaları oldukça geride bırakması video platformu olması sebebiyle olsa da mobil internet trafiğinin neredeyse yüzde 40’ını kullanması dikkat çekici.


https://9to5google.com/2019/03/22/youtube-mobile-web-traffic-report/ Yorum Yaz
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SaGaNoFE 1 ay en beğenilen
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35plt35 1 ay
Snap bitmedi mi? Insta bitirdi diye düşünüyordum.
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hamza5806 1 ay
7 24 forumdayım dh niye yok listede :D
şaka maka adamlar ne deli para kırıyorlar youtıbedan ya youteberları bile bu kadar zengin ettiklerine göre
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joven 1 ay
Dev bir çöplük bilgi namına fazlaca birşey yok gereksiz
bir yer kaplıyor
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Krone 1 ay
Youtube alternatifi olmayan bir platform. Son yıllarda akıllı telefonlarla birlikte çok popülerleşti. Özellikle de Google'ın payı çok büyük. Artık kendi markaları zaten.
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The.Mafia 1 ay
Paraya para demiyorlar
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Askaparta 1 ay
Sonra da mobil internet yetmiyor, yalan, yetiyor demek.
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Mr. Jingles 1 ay
YouTube bu kadar popüler değildi. Özellikle YouTuber akımıyla birlikte Facebook, Twitter ve Instagram’dan daha popüler hale gelmiş durumda.
Ben genelde Fenomen Ronaldo videoları izliyorum. Müthiş bir futbolcu.
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BelkScilk 1 ay
Enes Batur İlkay Zaman Hakkı Alkan ve Kafalarıda İzle...
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MustafaC53 1 ay
hani netflix %15 ti.
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SaGaNoFE 1 ay
Haberi okumadan yorum yapmasanız
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zaferq 1 ay MustafaC53
Mobil internet diyor
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cinemaker 1 ay
türk youtuberler sağolsun!
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7 etiket daha mobil internet kullanımı mobil internet trafiği facebook netflix Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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