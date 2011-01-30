Nokia E7, İngiltere'ye 12 Nisan'da 450 Pound'dan gelebilir (?)

Haber Editörü
Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemi ile QWERTY klavyeyi bir araya getiren akıllı telefonu E7 için İngiltere'nin en büyük online satış sitelerinden Expansys tarafından 494.99 Pound'dan ön sipariş alındığı ve siteye göre telefonun stoklara giriş tarihinin 12 Nisan olduğu ortaya çıktı. Nokia yetkilileri telefonun piyasaya sürülme tarihi olarak 2011 yılının başını işaret ediyordu. Bakalım Expansys'in öne sürdüğü tarih ne kadar doğru çıkacak? Nokia E7'nin öne çıkan teknik özellikleri ise şu şekilde;
- Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) - HSDPA (7.2 Mbps) desteği
- 4.0 inç, 360 x 640 piksel, dokunmatik AMOLED kapasitif ekran (Clear Black Display)
- İvme ve ışık sensörleri
- Symbian^3 işletim sistemi
- 680 MHz ARM11 işlemci, 256 MB RAM, 1 GB ROM
- 16 GB dahili bellek
- 3.5 mm kulaklık girişi
- Wi-Fi 802.11n
- Bluetooth 3.0
- A-GPS
- 8 megapiksel kamera
- 1280 x 720 @ 25 FPS video kaydı
- Görüntülü konuşma için VGA kamera
- 1200 mAh batarya
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Hatta şu cihaz çok hızlı çalışıyor olsa bile sırf NOKiA 1Ghz yapmıyor diye 256 RAM koyuyor diye almayıp daha yavaş çalışsa da 1Ghz ve en az 512 Ram'i olan telefon alacak olan bir sürü kişi tanıyorum.
Hem üstelik 256 Mb ram yerine 1Gb koysa ne farkedecek ? Arada 5$ mı oynar. Niye koymuyor ki, gerizekâlı mı bu firma ki kullanıcıyı salak yerine koyuyor.
Bir o mu akıllı ?
İşte o kişiler cahilin önde gidenleridir. Sadece donanıma bakıp bu daha iyi deyip alan kişi benim gözümde hiçbir halttan anlamayan bilgi fukarası bir insandır. Sözüm meclisten dışarı ama Wave'yi alan kişiler yazılımı için mi aldılar o cihazı sorarım size? Tabiki hayır, sırf donanımına bakıp da aldılar. Kimse de kalkıp evet kardeşim ben bu cihazı yazılımı Bada olduğu için aldım demez. 1 GHz işlemci, 512 MB RAM varken kalkıp ne diye fazla para vereyim dediler. Ama sonrasında ne oldu, ne adam akıllı uygulama bulunabiliyor ne de güncel yazılım desteği geliyor. Yani, donanım demek her şey demek değil. Onu yönetecek adam akıllı bir beyin olmadıktan sonra bir anlam ifade etmiyor.
Elbet ben de isterim o yüksek donanımları Symbian cihazlarda görmeyi ama yetersiz gelse emin olun o donanımı koyarlardı. Zira N97'de aynı hatayı yaptıkları için tekrar aynı hatayı yapacak kadar aptal olamazlardı. Demek bu yazılıma bu donanım yeterli geliyor ki bunu koymuşlar.
Tekrar söyleyeyim, mevcut piyasa şartlarında bu cihaza bu fiyat yüksektir. Bana sorsanız bu fiyat bu cihaza verilmez ama veren kişiye de saygılı olmak gerek. Kalkıp gerizekalı imasında bulunmanın lüzümu yok. Parası olan adam alır.
680Mhz şu an telefonu idare ediyor olabilir ama bir telefon ilk alındığı zaman zaten hızlı olur. Bazı arkadaşlar ben denedim hızlıydı demiş. Telefonu kullanmaya başladığın zaman 1 ay sonra telefon epey yavaşlıyor. Aramalar, cevapsız çağrılar falan doluyor. Bir sürü bilgi giriliyor. Rehber doluyor. O zaman yetersiz geliyor. Çünkü rami de az. Bir de takmış 680Mhz e anlamadım.
Açıkçası ben kullanıcı olarak önüme 2 telefon koysalar birisi 680Mhz diğeri 1Ghz olsa birisi 256Ram diğeri 512 Ram olsa tabii ki yüksek olanı alırım. Üstelik 720p videoyu da 30 FPS değil 25 FPS kaydediyor. Hızlı diyen arkadaşlar.. Size söylüyorum. Siz telefon almaya gitseniz önünüze aynı fiyatlı 2 telefon koysalar birisi 680Mhz Nokia diğeri de 1000Mhz Android'li HTC olsa hangisini alırsınız? 680Mhz i mi?
Bu Nokia milleti salak mı sanıyor. Pil süresünini arttıracaksa bataryayı büyütsün, hızı da adam gibi yapsın, 720p@30 FPS kayıt yapsın, RAM'i en az 768Mb yapsın, o zaman almayı düşünürüz.
bugun bunda calissa, yarin baska bir yerde sisecek. tegra2 lerin oldugu bir devirde arm11'in limitleri belli. nokia istegi kadar soyle ekran karti taktim desin, kapasitesi belli.
hakki olan bir fiyattan gelse gene laf soylemezdim. ama iki nesil oncesinin ucuz donanimlarina, daha piyasaya surulmemis neslin fiyatini istiyorsan (bkz. lg optimus 2x 490eurodan piyasaya surulcek) kusura bakma agir sozlere maruz kalirsin.
Nokia 2 nesil öncesinin donanımını kullanan (arm11 işlemci, 256 ram) telefonları duyurusu yapıyor,
pes doğrusu...
Galiba hollywood filmlerinde, dizilerde nokia kullandirarak millete kitleyecegini saniyor.
Nokianin bu gidis hic iyi degil. ericsonla ayni kaderi paylasmasi yakindir. 3-5 sene sonra ismi toshiba-nokia olursa sasirmam.
şu nasıl olur;
Nokishiba ?? bence güzel.. hiç olmazsa toshiba sayesinde adam gibi telefonlar çıkarır...
zamanında birbirinin aynı telefonları küçülttükçe fiyatıda artırıp artırıp satan nokia, demek o kadar para kazanmış ki milletten, hala bu durumuna rağmen ayakta..!!
alacak ileri zekalı arkadaşlar :D 1-2 ay sonra ikinci el bölümüne gelcek :D bu telefonu 1-1.5oo tl gibi fiyattan satmaya çalışçak bizde dalgamızı geççez :D ulan turkcell t1o al aynı özllklere sahip hemde çok ucuz :D:D