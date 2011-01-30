Nokia E7, İngiltere'ye 12 Nisan'da 450 Pound'dan gelebilir (?)

Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemi ile QWERTY klavyeyi bir araya getiren akıllı telefonu E7 için İngiltere'nin en büyük online satış sitelerinden Expansys tarafından 494.99 Pound'dan ön sipariş alındığı ve siteye göre telefonun stoklara giriş tarihinin 12 Nisan olduğu ortaya çıktı. Nokia yetkilileri telefonun piyasaya sürülme tarihi olarak 2011 yılının başını işaret ediyordu. Bakalım Expansys'in öne sürdüğü tarih ne kadar doğru çıkacak? Nokia E7'nin öne çıkan teknik özellikleri ise şu şekilde;

Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) - HSDPA (7.2 Mbps) desteği

4.0 inç, 360 x 640 piksel, dokunmatik AMOLED kapasitif ekran (Clear Black Display)

İvme ve ışık sensörleri

Symbian^3 işletim sistemi

680 MHz ARM11 işlemci, 256 MB RAM, 1 GB ROM

16 GB dahili bellek

3.5 mm kulaklık girişi

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 3.0

A-GPS

8 megapiksel kamera

1280 x 720 @ 25 FPS video kaydı

Görüntülü konuşma için VGA kamera

1200 mAh batarya