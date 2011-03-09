Nokia E7'nin nisan ayında Amerika'ya giriş yapması bekleniyor

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, Symbian^3 işletim sistemi ile QWERTY klavye donanımını bir araya getiren E7 modelini Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunmaya hazırlanıyor. 679$'dan ön siparişi alınan akıllı telefonun stoklara giriş tarihi olarak nisan ayı işaret edilmekte.
Nokia'nın bu yıl en ümitli olduğu telefonlardan E7'nin teknik detaylarını merak edenler için bir kez daha su yüzüne çıkaracak olursak, 680 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alan telefon; dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi ile HSDPA (10.2 Mbps) / HSUPA (2.0 Mbps) alt yapısı desteği, 13.6 mm kalınlık, 4.0 inç boyutunda 360 x 640 piksel dokunmatik kapasitif AMOLED ekran (Clear Black Display), ivme / mesafe sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, 16 GB dahili flash bellek, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, microUSB portu, 8 megapiksel kamera, çift led flaş, 720p video kaydı, RDS'li FM radyo, FM verici, USB-on-the-go, HDMI portu ve 1200 mAh batarya gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.
http://store.nokia.com/webapp/wcs/stores/servlet/productdetailbymodel?minPrice=-1&langId=-1&productId=10000763&maxPrice=-1&orderBy=PriceH&catalogId=10101&deviceSelected=Y&prodPage=true&familyPageURL=familyPage&beginIndex=0&field1=1&storeId=10500&pageSize=8&productPageURL=productdetailbymodel&PhByMod=Y&ddkey=http:GOSPProductFamilyCmd&cid=estore-fw-ilc-hero-con-e7wal-nokiacom-us-7-simfreeshoppreorde Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dedi ki herşeyi bu tabloya göre hazırlayacağız
symbian^3 için c6-01, c7 ve n8'i hazırladı
dedi ki e serisine de bir şeyler yapmak lazım artık e72 herkese yetmiyor
e serisinin de bir dokunmatik ekranlı modeli olsun dedi
bunu tasarladı dedi ki e serisinin olacak klavye olmadan olmaz
n8'in satışlarını baltalamasın diye kamerayı da düşürdü
ekim'de gelse bile çok satılmazdı
şimdi neredeyse hiç satılmaz
umarım nokia bundan ders çıkarır
bu kadar pahalı bir telefona bu kadar kötü bir kamera koyulmayacağını
4" gibi devasa denilen ekranların klavyeye ihtiyaç duymayacağını öğrenir
hangisi saçma dostum tüm yorumlar sonuna kadar doğru...nokianın malzeme kalitesi iyi olabilir ama son çıkardığı symbian cihazlar hem donanım hem
yazılım desteği açısından diğer platformların gerisinde kaldı...ayrıca symbian 9.3 lü nokia e72 yi savunmuşsun ya pes doğrusu....e72 görünüm+malzeme
kaltesi olarak iyi olabilir ama bir akıllı (pda)cihazdan beklenen donanıma ve yazılıma sahip değil.symbian ilk mobil platformlardan biri ama on
senenin sonunda hala yazılım desteği çok az... donanım yetersiz...sürümleri arası programlar birbiriyle uyumsuz...program yazmak zor ....işletim sistemi
hantal(bir nebze n 8 le gelen symbian 3 de düzelme var)...daha bir sürü şey sayılabilir....kızmakta haklıyız yani
dur bakalım arkadaşım yavaş yavaş sindire sindire.....bu sene 680 mhz çıkardı seneye 700 mhz diğer sene 880 mhz...böyle böyle 2014-2015 gibi 1ghz e
geçer inşallah diğer firmalar çift çekirdek 3-4 ghz e geçtiğinde bir ihtimal nokiada 1ghz e geçer
nasıl olsa symbian kaynakları verimli kullanıyo ya 1ghz çok gelir....
ayrıca capasitive ekran bir cihaza klavye koymak ne kadar mantıklı???? e-maildir mesajdır ekrandan hallolur klavyeyle daha zor gibi...nokianın mühendisleri
baya boş oturuyo anlaşılan
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N8 fiyaskosundan sonra bu telefonu ne diye çıkartıyor anlayamadım, anlamayacağım da.