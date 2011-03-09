Nokia E7'nin nisan ayında Amerika'ya giriş yapması bekleniyor

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, Symbian^3 işletim sistemi ile QWERTY klavye donanımını bir araya getiren E7 modelini Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunmaya hazırlanıyor. 679$'dan ön siparişi alınan akıllı telefonun stoklara giriş tarihi olarak nisan ayı işaret edilmekte.

Nokia'nın bu yıl en ümitli olduğu telefonlardan E7'nin teknik detaylarını merak edenler için bir kez daha su yüzüne çıkaracak olursak, 680 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alan telefon; dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi ile HSDPA (10.2 Mbps) / HSUPA (2.0 Mbps) alt yapısı desteği, 13.6 mm kalınlık, 4.0 inç boyutunda 360 x 640 piksel dokunmatik kapasitif AMOLED ekran (Clear Black Display), ivme / mesafe sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, 16 GB dahili flash bellek, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, microUSB portu, 8 megapiksel kamera, çift led flaş, 720p video kaydı, RDS'li FM radyo, FM verici, USB-on-the-go, HDMI portu ve 1200 mAh batarya gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

http://store.nokia.com/webapp/wcs/stores/servlet/productdetailbymodel?minPrice=-1&langId=-1&productId=10000763&maxPrice=-1&orderBy=PriceH&catalogId=10101&deviceSelected=Y&prodPage=true&familyPageURL=familyPage&beginIndex=0&field1=1&storeId=10500&pageSize=8&productPageURL=productdetailbymodel&PhByMod=Y&ddkey=http:GOSPProductFamilyCmd&cid=estore-fw-ilc-hero-con-e7wal-nokiacom-us-7-simfreeshoppreorde