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Nokia E7'nin nisan ayında Amerika'ya giriş yapması bekleniyor

8 yıl
13,1b
1
26
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, Symbian^3 işletim sistemi ile QWERTY klavye donanımını bir araya getiren E7 modelini Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunmaya hazırlanıyor. 679$'dan ön siparişi alınan akıllı telefonun stoklara giriş tarihi olarak nisan ayı işaret edilmekte.

Nokia'nın bu yıl en ümitli olduğu telefonlardan E7'nin teknik detaylarını merak edenler için bir kez daha su yüzüne çıkaracak olursak, 680 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alan telefon; dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi ile HSDPA (10.2 Mbps) / HSUPA (2.0 Mbps) alt yapısı desteği, 13.6 mm kalınlık, 4.0 inç boyutunda 360 x 640 piksel dokunmatik kapasitif AMOLED ekran (Clear Black Display), ivme / mesafe sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, 16 GB dahili flash bellek, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, microUSB portu, 8 megapiksel kamera, çift led flaş, 720p video kaydı, RDS'li FM radyo, FM verici, USB-on-the-go, HDMI portu ve 1200 mAh batarya gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.


http://store.nokia.com/webapp/wcs/stores/servlet/productdetailbymodel?minPrice=-1&langId=-1&productId=10000763&maxPrice=-1&orderBy=PriceH&catalogId=10101&deviceSelected=Y&prodPage=true&familyPageURL=familyPage&beginIndex=0&field1=1&storeId=10500&pageSize=8&productPageURL=productdetailbymodel&PhByMod=Y&ddkey=http:GOSPProductFamilyCmd&cid=estore-fw-ilc-hero-con-e7wal-nokiacom-us-7-simfreeshoppreorde Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
n8 kullanıcısı olarak yazıyorum ki özelliklerini diğer telefonlara göre düşük görenler o rakamlara aldanmasınlar telefon gayet hızlı stabil çalışıyor. özellikle de pr1.1'den sonra. yeni güncellemelerle daha da iyi olacaklardır.
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DH Misafiri 7 yıl
hard reset sonrası ovi store sorunu bunda da olur kesin.
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tamtamam 8 yıl
en son kullandığım nokia E72 idi 1 sene kullandım,çokta memnun kaldım,paramın karşılığını da verdi,kalite de.nokia için yapılan yorumların çoğunuda saçmalamaktan öte bulmuyorum işin açığı.
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wentworthscofield 8 yıl
nokia kendine bir hedef koydu bir tablo hazırladı
dedi ki herşeyi bu tabloya göre hazırlayacağız
symbian^3 için c6-01, c7 ve n8'i hazırladı
dedi ki e serisine de bir şeyler yapmak lazım artık e72 herkese yetmiyor
e serisinin de bir dokunmatik ekranlı modeli olsun dedi
bunu tasarladı dedi ki e serisinin olacak klavye olmadan olmaz
n8'in satışlarını baltalamasın diye kamerayı da düşürdü
ekim'de gelse bile çok satılmazdı
şimdi neredeyse hiç satılmaz
umarım nokia bundan ders çıkarır
bu kadar pahalı bir telefona bu kadar kötü bir kamera koyulmayacağını
4" gibi devasa denilen ekranların klavyeye ihtiyaç duymayacağını öğrenir
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musti198080 8 yıl
tamtamam

en son kullandığım nokia E72 idi 1 sene kullandım,çokta memnun kaldım,paramın karşılığını da verdi,kalite de.nokia için yapılan yorumların çoğunuda saçmalamaktan öte bulmuyorum işin açığı.



hangisi saçma dostum tüm yorumlar sonuna kadar doğru...nokianın malzeme kalitesi iyi olabilir ama son çıkardığı symbian cihazlar hem donanım hem

yazılım desteği açısından diğer platformların gerisinde kaldı...ayrıca symbian 9.3 lü nokia e72 yi savunmuşsun ya pes doğrusu....e72 görünüm+malzeme

kaltesi olarak iyi olabilir ama bir akıllı (pda)cihazdan beklenen donanıma ve yazılıma sahip değil.symbian ilk mobil platformlardan biri ama on

senenin sonunda hala yazılım desteği çok az... donanım yetersiz...sürümleri arası programlar birbiriyle uyumsuz...program yazmak zor ....işletim sistemi

hantal(bir nebze n 8 le gelen symbian 3 de düzelme var)...daha bir sürü şey sayılabilir....kızmakta haklıyız yani

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Rainbow6 8 yıl
Enteresan hala sybianla debeleniyo firma birde giris yaptigi piyasa amerka android ve iosun toz attigi mekan bide bu yetmiyomus gibi rim de burda at kosturuyor amerkada telefonlarin satis fiyatlarini amerkada yasiyan cogu insan bilmez direk anlasmali alirlar telefonlarini ama nokianin cogu modeleinde anlasma falan yok 3-4 tane satar artik
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pisipist 8 yıl
Ya ne saniyor bu nokia kendini.Hala milleti adiyla kaziklamaya devam ediyor.Devrin degistiginin farkinda degil.Bu cihazlari da devrin degistiginin farkinda olmayanlara satacaklar.Yazik ya alanlara!
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DH Misafiri 8 yıl
Bu telefona o para verilmez
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dhsacit 8 yıl
başlıga bak sanki deve ile taşıyorlar :d
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enreka_tr 8 yıl
böyle bir telefonu symbian ile sunmak hangi akla hizmettir acaba
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musti198080 8 yıl
Mult!_61

rezalet bence.işlemcinedir öle ya 680 mhz. arm11:S en azından cortex-a8 mimarisinde 1ghz qualcom olmalıydı. yazık


dur bakalım arkadaşım yavaş yavaş sindire sindire.....bu sene 680 mhz çıkardı seneye 700 mhz diğer sene 880 mhz...böyle böyle 2014-2015 gibi 1ghz e

geçer inşallah
diğer firmalar çift çekirdek 3-4 ghz e geçtiğinde bir ihtimal nokiada 1ghz e geçer

nasıl olsa symbian kaynakları verimli kullanıyo ya 1ghz çok gelir....

ayrıca capasitive ekran bir cihaza klavye koymak ne kadar mantıklı???? e-maildir mesajdır ekrandan hallolur klavyeyle daha zor gibi...nokianın mühendisleri

baya boş oturuyo anlaşılan



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Fashionality 8 yıl
650 dolara iphone 4 16gb almak varken nokia e7 için bu kadar para verecek varmıdır acaba
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ozkan_tpc 8 yıl
Tahminimce toshiba'nın tümleşik grafik kartlı i5 laptopuna 2500-3000 lira verenler symbianlı nokia'ya da 1500 lira verirler.
N8 fiyaskosundan sonra bu telefonu ne diye çıkartıyor anlayamadım, anlamayacağım da.
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