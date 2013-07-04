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Nokia Eros, Nokia Mars, HTC One Mini ve HTC One Max isimleri Almanya'da ortaya çıktı

5 yıl
1,4b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Eros, Nokia Mars, HTC One Mini ve HTC One Max isimleri Almanya'da ortaya çıktı

Akıllı telefon dünyası Nokia, Sony, Samsung, Apple, HTC gibi devlerin yılın ikinci yarısı için planladıkları modellerin duyurularını bekliyor. Bu modeller hakkında resmi bilgiler elde olmasa da zaman zaman bazı görseller internete sızıyor. Almanya O2 operatörünün envanterinden elde edilen veriler, Nokia ve HTC'nin yeni modelleri hakkında bazı ipuçları veriyor.

O2'nin listesinde şu anda piyasada olan cihazlar yanında yılın devamında piyasaya sürülmesi planlanan cihazlar da var. Bunların bir kısmı kod adları ile görünüyor.

Listede dikkat çeken HTC'nin iddiaları yoğun olarak gündeme gelen iki modeli One Mini ve One Max modellerinin gerçek isimleriyle yer alıyor olması. HTC One mini siyah ve gümüş renklerde, HTC One Max ise gümüş renginden tüketici ile buluşacak.

HTC One Mini modelinin tasarım olarak HTC One ile benzer olacağı, ancak 4.3 inçlik 720p ekran, Ultrapixel kamera, 2GB RAM, BoomSound ses sistemi gibi özellikler sunacağı iddia ediliyor. 

HTC One Max ise 5.9 inç civarında Full HD ekran, Snapdragon 800 işlemci, 2GB RAM, BoomSound ses sistemi, Ultrapixel kamera gibi özellikler barındıracak. Bu iki model ile ilgili henüz resmi bir teyit gelmedi.

Listede göze çarpan diğer iki model Nokia'nın Eros ve Mars adlı iki cihazı. Haftaya tanıtılacak olan 41MP kameralı Lumia modelinin EOS veya Elvis olarak firma içinde kod adına sahip olduğu biliniyor. Bu bakımdan Eros ismi ya yanlışlıkla yazıldı veya Mars ile birlikte yılın sonlarına doğru tanıtılacak iki Lumia modeline işaret ediyor.

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esqhia 5 yıl
Balawitz
SuperSantorelli
esqhia Butterfly S den sonra, one max de hayırlı olsun :) inşallah one max,bu sene ki son amiral gemisi olur.. ha pardon bu sene ki tek amiral gemisi one de mi :) biri 5 diğeri 5.9 inc olduğu için sayılmıyo :)
saçmalamışsın 4.7 inc ile 5 inc arasında bile bariz fark gözlemleniyorken 5.9 inc arasında ki farkı sen hesap et diyeceğim ama sen her modeli aynı kefeye koyduğun için farkeden bir şey olmuyor..neticede donanım olarak one m7 halen amiral..lakin one m7 donanımıyla one max donanımı haliyle bir olamaz 4.7 inc ekranla 5.9 inc ekran gereksinimleri ve kapasiteleri haliyle bir olmaz..biri normal cep telefonu gibi diğeri nerdeyse tablete yaklaşık bir model..
Evet maxi note gibi dusunsen de butterfly s yeni bir amiral gemisi olarak cikti 5 ekranda 3200mah pil boru degil. Htc, butterfly S cikararak one alanlarla resmen dalga gecti. Hafiza karti da takılıyor. Aradaki ekran farki ise o kadar buyuk degil.

1 kişinin dahi,ne demek istediğimi anlamış olması ne kadar güzel bi duygu anlatamam :) yorumlara baktım da herkes kendini kandırıp duruyo.Daha one ve butterfly s in ne olduğunu bilmeyenler,bana segment farkının ne olduğunu anlatıyolar neyse :)
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esqhia 5 yıl
CooLasFcuK
esqhia Butterfly S den sonra, one max de hayırlı olsun :) inşallah one max,bu sene ki son amiral gemisi olur.. ha pardon bu sene ki tek amiral gemisi one de mi :) biri 5 diğeri 5.9 inc olduğu için sayılmıyo :)
S3 vs Note 2 gibi düşün, düşünebilirsen. Farklı segmentler falan??? Var mı bilgin segmentler, sınıflar konusunda?

Ah benim güzel ve saf kardeşim.Diyecek söz bulamadım sana.Mesajımı sakince tekrar oku,ne demek istediğimi anlayacak... sın demeyi isterdim ama o kapasite var mı sende ? Hiç sanmıyorum :) Anlayan anlamış zaten,siz kendinizi kandırmaya devam edin..
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esqhia 5 yıl
SuperSantorelli
esqhia Butterfly S den sonra, one max de hayırlı olsun :) inşallah one max,bu sene ki son amiral gemisi olur.. ha pardon bu sene ki tek amiral gemisi one de mi :) biri 5 diğeri 5.9 inc olduğu için sayılmıyo :)
saçmalamışsın 4.7 inc ile 5 inc arasında bile bariz fark gözlemleniyorken 5.9 inc arasında ki farkı sen hesap et diyeceğim ama sen her modeli aynı kefeye koyduğun için farkeden bir şey olmuyor..neticede donanım olarak one m7 halen amiral..lakin one m7 donanımıyla one max donanımı haliyle bir olamaz 4.7 inc ekranla 5.9 inc ekran gereksinimleri ve kapasiteleri haliyle bir olmaz..biri normal cep telefonu gibi diğeri nerdeyse tablete yaklaşık bir model..

Ah benim güzel ve saf kardeşim.Diyecek söz bulamadım sana.Mesajımı sakince tekrar oku,ne demek istediğimi anlayacak... sın demeyi isterdim ama o kapasite var mı sende ? Hiç sanmıyorum :) Anlayan anlamış zaten,siz kendinizi kandırmaya devam edin..
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2622110012 5 yıl
LilTunechi
esqhiaButterfly S den sonra, one max de hayırlı olsun :) inşallah one max,bu sene ki son amiral gemisi olur.. ha pardon bu sene ki tek amiral gemisi one de mi :) biri 5 diğeri 5.9 inc olduğu için sayılmıyo :)
Galaxy ve note gibi pardon samsung yapinca sorun yok.kac tane galaxy çıktıydı hatirlayamadim?

ee samsung da yaptı diye yanlışı neden savunuyorsun nedir bu fanboyluk?
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Zig Zag 5 yıl
Biri de çıkıp dememiş ki Xperia SP'nin kırmızısı geliyor.
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One_Shot 5 yıl
htc one da 4.7 inchi 5 inch kadar kaplıyorsa 5.9 u 7 inchlik tablet kadar olur.
Not: Htc yi severim
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HectorBarbossa 5 yıl
HTC butterfly S ülkemize tahminen ne zaman gelir bilgisi olan var mı?
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kymelria 5 yıl
nokia lumia1020 (eos)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

engadget.com/...



htc one mini
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



bgr.com/...

"HTC One Mini modelinin tasarım olarak HTC One ile benzer olacağı ..... iddia ediliyor" yazmışsınız adamlar fotoğraflarını yayınlıyor bizde hala iddia ediliyor deniyor.


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theyapici 5 yıl
eos 5d veya eos 1d serisini çağrışım yapıyor ama sensör işte boyut fark...
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cagataykoroglu 5 yıl
Manyak olduk. Her ay 50 tane telefon çıkıyor.
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
Sony yazanı niye eksiliyor bir grup salak ? Geçen ki haberde de eksilediler hesapta bir şey yaptıklarını sanıyorlar Sony'e takıntınız mı var diğer şirketler para mı veriyor hayırdır ?
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