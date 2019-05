Nokia Eros, Nokia Mars, HTC One Mini ve HTC One Max isimleri Almanya'da ortaya çıktı

Akıllı telefon dünyası Nokia, Sony, Samsung, Apple, HTC gibi devlerin yılın ikinci yarısı için planladıkları modellerin duyurularını bekliyor. Bu modeller hakkında resmi bilgiler elde olmasa da zaman zaman bazı görseller internete sızıyor. Almanya O2 operatörünün envanterinden elde edilen veriler, Nokia ve HTC'nin yeni modelleri hakkında bazı ipuçları veriyor.





O2'nin listesinde şu anda piyasada olan cihazlar yanında yılın devamında piyasaya sürülmesi planlanan cihazlar da var. Bunların bir kısmı kod adları ile görünüyor.





Listede dikkat çeken HTC'nin iddiaları yoğun olarak gündeme gelen iki modeli One Mini ve One Max modellerinin gerçek isimleriyle yer alıyor olması. HTC One mini siyah ve gümüş renklerde, HTC One Max ise gümüş renginden tüketici ile buluşacak.





HTC One Mini modelinin tasarım olarak HTC One ile benzer olacağı, ancak 4.3 inçlik 720p ekran, Ultrapixel kamera, 2GB RAM, BoomSound ses sistemi gibi özellikler sunacağı iddia ediliyor.





HTC One Max ise 5.9 inç civarında Full HD ekran, Snapdragon 800 işlemci, 2GB RAM, BoomSound ses sistemi, Ultrapixel kamera gibi özellikler barındıracak. Bu iki model ile ilgili henüz resmi bir teyit gelmedi.





Listede göze çarpan diğer iki model Nokia'nın Eros ve Mars adlı iki cihazı. Haftaya tanıtılacak olan 41MP kameralı Lumia modelinin EOS veya Elvis olarak firma içinde kod adına sahip olduğu biliniyor. Bu bakımdan Eros ismi ya yanlışlıkla yazıldı veya Mars ile birlikte yılın sonlarına doğru tanıtılacak iki Lumia modeline işaret ediyor.