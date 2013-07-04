Nokia Eros, Nokia Mars, HTC One Mini ve HTC One Max isimleri Almanya'da ortaya çıktı

Haber Editörü
Akıllı telefon dünyası Nokia, Sony, Samsung, Apple, HTC gibi devlerin yılın ikinci yarısı için planladıkları modellerin duyurularını bekliyor. Bu modeller hakkında resmi bilgiler elde olmasa da zaman zaman bazı görseller internete sızıyor. Almanya O2 operatörünün envanterinden elde edilen veriler, Nokia ve HTC'nin yeni modelleri hakkında bazı ipuçları veriyor.
O2'nin listesinde şu anda piyasada olan cihazlar yanında yılın devamında piyasaya sürülmesi planlanan cihazlar da var. Bunların bir kısmı kod adları ile görünüyor.
Listede dikkat çeken HTC'nin iddiaları yoğun olarak gündeme gelen iki modeli One Mini ve One Max modellerinin gerçek isimleriyle yer alıyor olması. HTC One mini siyah ve gümüş renklerde, HTC One Max ise gümüş renginden tüketici ile buluşacak.
HTC One Mini modelinin tasarım olarak HTC One ile benzer olacağı, ancak 4.3 inçlik 720p ekran, Ultrapixel kamera, 2GB RAM, BoomSound ses sistemi gibi özellikler sunacağı iddia ediliyor.
HTC One Max ise 5.9 inç civarında Full HD ekran, Snapdragon 800 işlemci, 2GB RAM, BoomSound ses sistemi, Ultrapixel kamera gibi özellikler barındıracak. Bu iki model ile ilgili henüz resmi bir teyit gelmedi.
Listede göze çarpan diğer iki model Nokia'nın Eros ve Mars adlı iki cihazı. Haftaya tanıtılacak olan 41MP kameralı Lumia modelinin EOS veya Elvis olarak firma içinde kod adına sahip olduğu biliniyor. Bu bakımdan Eros ismi ya yanlışlıkla yazıldı veya Mars ile birlikte yılın sonlarına doğru tanıtılacak iki Lumia modeline işaret ediyor.
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1 kişinin dahi,ne demek istediğimi anlamış olması ne kadar güzel bi duygu anlatamam :) yorumlara baktım da herkes kendini kandırıp duruyo.Daha one ve butterfly s in ne olduğunu bilmeyenler,bana segment farkının ne olduğunu anlatıyolar neyse :)
Ah benim güzel ve saf kardeşim.Diyecek söz bulamadım sana.Mesajımı sakince tekrar oku,ne demek istediğimi anlayacak... sın demeyi isterdim ama o kapasite var mı sende ? Hiç sanmıyorum :) Anlayan anlamış zaten,siz kendinizi kandırmaya devam edin..
Ah benim güzel ve saf kardeşim.Diyecek söz bulamadım sana.Mesajımı sakince tekrar oku,ne demek istediğimi anlayacak... sın demeyi isterdim ama o kapasite var mı sende ? Hiç sanmıyorum :) Anlayan anlamış zaten,siz kendinizi kandırmaya devam edin..
ee samsung da yaptı diye yanlışı neden savunuyorsun nedir bu fanboyluk?
Not: Htc yi severim
engadget.com/...
htc one mini
bgr.com/...
"HTC One Mini modelinin tasarım olarak HTC One ile benzer olacağı ..... iddia ediliyor" yazmışsınız adamlar fotoğraflarını yayınlıyor bizde hala iddia ediliyor deniyor.