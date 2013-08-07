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Nokia Full HD ekranlı Lumia modelini 26 Eylül'de tanıtabilir

5 yıl
937
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Full HD ekranlı Lumia modelini 26 Eylül'de tanıtabilir

Mobil dünya için bu yıl Eylül ayı ayrı bir önem arzediyor. Samsung, Galaxy Note 3 modelini 4 Eylül'de a tanıtacakken, Sony'nin Xperia i1 ve HTC'nin One Max modelleri de yine bu ay içerisinde bekleniyor. Bir nevi Snapdragon 800 ayı diyebileceğimiz Eylül'de bir dev daha sürpriz yapabilir.

Firma içerisinden elde edilen belgelere göre Nokia 26-27 Eylül 2013 tarihlerinde New York'da bir etkinliğe hazırlanıyor. Belge aslında etkinliğin kayıt sayfası ancak henüz resmi olarak yayınlanmadığı için halen planlama aşamasında olduğu sanılıyor.

Symbian döneminde ABD pazarında adeta yokları oynayan Nokia, Microsoft ortaklığı sayesinde dünyanın ikinci büyük akıllı telefon pazarında yavaş yavaş nüfuz kazanmaya başladı. Daha önce Avrupa'da Nokia World etkinlikleri düzenleyen firma, bundan vazgeçerek etkinlikleri lansmanlar şeklinde yıl içerisine yaydı. Firmanın Lumia 920, Lumia 1020 gibi en popüler modelleri de hep ABD'de tanıtıldı. Nokia'nın 26 Eylül'deki etkinliğinin ABD'de olması tanıtılacak modellerin ilk olarak bu pazara sürüleceği anlamını taşıyor. 

26 ve 27 Eylül şeklinde belirlenen iki günlük etkinliğin Nokia World 2013 olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Stephen Elop, Lumia 1020 tanıtımında yıl sonuna doğru büyük bir etkinlik yapacaklarını açıklamıştı. 26 Eylül'deki etkinlik muhtemelen bahsedilen etkinlik olacak.

Nokia'nın bu yıl sonu ve gelecek yıl başları için planladığı cihazlar tahminlere göre bu etkinlikte boy gösterecek. Bunlardan ilki Full HD ekranlı bir Lumia cihazı. 

Microsoft'un Windows Phone 8 GDR3 ile birlikte Full HD ekran, 4 çekirdekli işlemci, 5-6 inçlik ekran boyutlarına izin verecek olması, üretici ortakları da hummalı bir çalışma içerisine soktu. Nokia bu açıdan ilk Full HD ekranlı Lumia modelini 26 Eylül tarihinde lanse edebilir. Böylece Nokia, Full HD ekranlı WP8 cihazları konusunda ilk adımı atan firma olacak.

Etkinlikte tanıtılacak diğer bir cihaz ise Nokia tableti. Nokia RX-114 kod adı ile Snapdragon 800 işlemcili bir tabletin GFXBench testlerinde ortaya çıkması bu iddiayı güçlendiriyor. Kısa süre önce de isimsiz bir kaynak Lumia tasarım çizgilerini taşıyan kırmızı renkli bir Nokia tableti görme fırsatına eriştiğini iddia etmişti. 

Nokia'nın hem akıllı telefon hem de tablet lansmanı şüphesiz bu yılın en önemli hamlelerinden birisi olacaktır. Bugüne kadar akıllı telefon pazarında gördüğümüz Nokia'nın Windows tablet pazarına adım atması ne tür sonuçlar doğuracak kestirmek zor değil. WP8 ekosisteminde neredeyse yüzde 83 paya ulaşan Nokia, Lumia tarzındaki tableti ile zaten beklentilerin altında kalan Windows ekosistemine bir hareketlilik getirebilir.  

http://m.wpcentral.com/rumor-nokia-next-launch-event-sept-26-windows-tablet Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
CDBurnerXP
cop

Senin gibi insanlar.
1 Yanıt Yanıtla +15
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kızgınjapon 5 yıl
orhanyıldız
Nokia geriden gelir genelde. Diğer üreticiler 4k ya geçtiğinde nokia full hd ye geçer. Yılan haber yani.

ne bekliodun sistemin yetmediği dönemde millete kazık atmasını mı ne çabuk unuttun xperia z adreno 320 ile çıktığını full hd yetmiyor kardeşim anlayın artık snapdragon 600 ile gelen samsung kazığını adamlr yetmeyen sistemle geldiler piyasaya şimdi sonuçlara bakıyorum nexus 4 le aynı be bu kadar mı kazık atar şirket :D
nokia iyi şirket laf etmeni istemem heleki yaptıkları doğru adımlarla eleştirmen çok kötü diğer şirketler senin babanın şirketi değil her geçen nokia yı eleştiriyor adamlar 3gb ram sistemi android bile çıkarsa yine eleştirirsiniz. adamlar tam zamanında çıkardılar telefonu anlatabildim mi güzel kardeşim ? :)
orhanyıldızNokia geriden gelir genelde. Diğer üreticiler 4k ya geçtiğinde nokia full hd ye geçer. Yılan haber yani.ne bekliodun siste...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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bgryngn 5 yıl
Full HD sadece wp8'de stabil çalışacaktır zaten nokianin ekran kalitesi belli
1 Yanıt Yanıtla +6
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THESTER 5 yıl
Bence Lumia 930 ismiyle piyasaya çikacak
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e-Militarist 5 yıl THESTER
THESTER

Bence Lumia 930 ismiyle piyasaya çikacak

Ya da 1025.
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hawloo 5 yıl
rtsbora
kızgınjapon
orhanyıldız Nokia geriden gelir genelde. Diğer üreticiler 4k ya geçtiğinde nokia full hd ye geçer. Yılan haber yani.
ne bekliodun sistemin yetmediği dönemde millete kazık atmasını mı ne çabuk unuttun xperia z adreno 320 ile çıktığını full hd yetmiyor kardeşim anlayın artık snapdragon 600 ile gelen samsung kazığını adamlr yetmeyen sistemle geldiler piyasaya şimdi sonuçlara bakıyorum nexus 4 le aynı be bu kadar mı kazık atar şirket :D nokia iyi şirket laf etmeni istemem heleki yaptıkları doğru adımlarla eleştirmen çok kötü diğer şirketler senin babanın şirketi değil her geçen nokia yı eleştiriyor adamlar 3gb ram sistemi android bile çıkarsa yine eleştirirsiniz. adamlar tam zamanında çıkardılar telefonu anlatabildim mi güzel kardeşim ? :)
Nokia yıllar boyu millete kazığın alasını attı. Zamanında birbirinin aynısı telefonları, isminin son 2 hane kodunu değiştirip yüksek fiyattan sattı. Ne de olsa millet Nokia ismine bakıp alıyordu. Hiç yenilik yapma gereği duyulmadı. Meegolu telefon yaptı, yine yüksek fiyattan sattı, sonra işletim sisteminden elini çekip kullanıcıları yarı yolda bıraktı. WP7 telefonları piyasaya sürdü. Güncelleme sözü verdi. Çift çekirdekli telefonların gereksiz olduğunu savundu. Sonra çift çekirdekli WP8 telefonları çıkartıp WP7 telefonların WP8e yükseltmeyeceğini açıkladı. Kullanıcıları yine hayal kırıklığına uğrattı. Özetle, Nokianın savunulacak bir yanı yoktur. Diğer firmalar ne kadar kapitalist, ne kadar paragöz ise; Nokia da öyledir. Hiçbir şirket babanızın şirketi değil. edit:imla

Nokia hiç bir zaman hiç bir kimseye kazık atmamıştır. Sattıkları telefonlar son derece kaliteliydi ve hala 3310, 6300 kullanan ve onlarca nokia eski model telefon kullananlar görüyorum hiç sorunları yok paşa paşa kullanıyorlar. Sana kazık atan varsa oda kendi bir şey yapamayım başkasının malını satarak geçinmeye çalışan insanlardır. Nokia hiç bir zaman yeni telefona geçmen için sana öneride bulunmadı. 3310 kullandıysan 3. kattan düşmüştür, suya düşmüştür ama yine seni yarı yolda bırakmamıştır. Wp7 wp8 olmuyorsa olmaz ama güncelleme ile tüm özellikler wp7'de geldi. Hiç kimsenin babasının firması olmaya bilir ama ne Samsung ne apple yanında kalite olsun, yazılım olsun ne olursa olsun hep tırrtt kalmıştır. Nokia baba firmadır baba.
1 Yanıt Yanıtla +4
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okan_cehapelioglu 5 yıl
nokia biran önce şu telefonları cıkarsında 920 nin fiyatlar düşsün
1 Yanıt Yanıtla
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uA006 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

nokia biran önce şu telefonları cıkarsında 920 nin fiyatlar düşsün

ben de onu bekliyorum da daha çok bekleriz gibi. onun yerine yeniler olması gerekenin üzerinde satılır türkiyede.
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Raikirin 5 yıl
İşletim sistemi ekran boyutunu mu kısıtlıyor?
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
CDBurnerXP
cop

Senin gibi insanlar.
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CDBurnerXP 5 yıl
cop
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IG 5 yıl
O zaman Windows Phone 8.1 tanıltılmasını da bekliyebiliriz.
Şu an Windows Phone 8 1080p'yi desteklemiyor, bunun 8.1'le geleceğini bekiyoruz.
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bgryngn 5 yıl
Full HD sadece wp8'de stabil çalışacaktır zaten nokianin ekran kalitesi belli
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Raven 5 yıl
Full hd ekran önemli değilde, asıl S800'lü 1020'yi tanıtması lazım nokia'nın.
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kızgınjapon 5 yıl
orhanyıldız
Nokia geriden gelir genelde. Diğer üreticiler 4k ya geçtiğinde nokia full hd ye geçer. Yılan haber yani.

ne bekliodun sistemin yetmediği dönemde millete kazık atmasını mı ne çabuk unuttun xperia z adreno 320 ile çıktığını full hd yetmiyor kardeşim anlayın artık snapdragon 600 ile gelen samsung kazığını adamlr yetmeyen sistemle geldiler piyasaya şimdi sonuçlara bakıyorum nexus 4 le aynı be bu kadar mı kazık atar şirket :D
nokia iyi şirket laf etmeni istemem heleki yaptıkları doğru adımlarla eleştirmen çok kötü diğer şirketler senin babanın şirketi değil her geçen nokia yı eleştiriyor adamlar 3gb ram sistemi android bile çıkarsa yine eleştirirsiniz. adamlar tam zamanında çıkardılar telefonu anlatabildim mi güzel kardeşim ? :)
1 Yanıt Yanıtla +13
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rtsbora 5 yıl kızgınjapon
kızgınjapon

orhanyıldız

Nokia geriden gelir genelde. Diğer üreticiler 4k ya geçtiğinde nokia full hd ye geçer. Yılan haber yani.


ne bekliodun sistemin yetmediği dönemde millete kazık atmasını mı ne çabuk unuttun xperia z adreno 320 ile çıktığını full hd yetmiyor kardeşim anlayın artık snapdragon 600 ile gelen samsung kazığını adamlr yetmeyen sistemle geldiler piyasaya şimdi sonuçlara bakıyorum nexus 4 le aynı be bu kadar mı kazık atar şirket :D
nokia iyi şirket laf etmeni istemem heleki yaptıkları doğru adımlarla eleştirmen çok kötü diğer şirketler senin babanın şirketi değil her geçen nokia yı eleştiriyor adamlar 3gb ram sistemi android bile çıkarsa yine eleştirirsiniz. adamlar tam zamanında çıkardılar telefonu anlatabildim mi güzel kardeşim ? :)

Nokia yıllar boyu millete kazığın alasını attı. Zamanında birbirinin aynısı telefonları, isminin son 2 hane kodunu değiştirip yüksek fiyattan sattı. Ne de olsa millet Nokia ismine bakıp alıyordu. Hiç yenilik yapma gereği duyulmadı.

Meego'lu telefon yaptı, yine yüksek fiyattan sattı, sonra işletim sisteminden elini çekip kullanıcıları yarı yolda bıraktı.

WP7 telefonları piyasaya sürdü. Güncelleme sözü verdi. Çift çekirdekli telefonların gereksiz olduğunu savundu. Sonra çift çekirdekli WP8 telefonları çıkartıp WP7 telefonların WP8'e yükseltmeyeceğini açıkladı. Kullanıcıları yine hayal kırıklığına uğrattı.

Özetle, Nokia'nın savunulacak bir yanı yoktur. Diğer firmalar ne kadar kapitalist, ne kadar paragöz ise; Nokia da öyledir. Hiçbir şirket babanızın şirketi değil.

edit:imla
1 Yanıt Yanıtla +1
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orhanyıldız 5 yıl
Nokia geriden gelir genelde. Diğer üreticiler 4k ya geçtiğinde nokia full hd ye geçer. Yılan haber yani.
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