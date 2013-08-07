Nokia Full HD ekranlı Lumia modelini 26 Eylül'de tanıtabilir





Mobil dünya için bu yıl Eylül ayı ayrı bir önem arzediyor. Samsung, Galaxy Note 3 modelini 4 Eylül'de a tanıtacakken, Sony'nin Xperia i1 ve HTC'nin One Max modelleri de yine bu ay içerisinde bekleniyor. Bir nevi Snapdragon 800 ayı diyebileceğimiz Eylül'de bir dev daha sürpriz yapabilir.





Firma içerisinden elde edilen belgelere göre Nokia 26-27 Eylül 2013 tarihlerinde New York'da bir etkinliğe hazırlanıyor. Belge aslında etkinliğin kayıt sayfası ancak henüz resmi olarak yayınlanmadığı için halen planlama aşamasında olduğu sanılıyor.





Symbian döneminde ABD pazarında adeta yokları oynayan Nokia, Microsoft ortaklığı sayesinde dünyanın ikinci büyük akıllı telefon pazarında yavaş yavaş nüfuz kazanmaya başladı. Daha önce Avrupa'da Nokia World etkinlikleri düzenleyen firma, bundan vazgeçerek etkinlikleri lansmanlar şeklinde yıl içerisine yaydı. Firmanın Lumia 920, Lumia 1020 gibi en popüler modelleri de hep ABD'de tanıtıldı. Nokia'nın 26 Eylül'deki etkinliğinin ABD'de olması tanıtılacak modellerin ilk olarak bu pazara sürüleceği anlamını taşıyor.





26 ve 27 Eylül şeklinde belirlenen iki günlük etkinliğin Nokia World 2013 olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Stephen Elop, Lumia 1020 tanıtımında yıl sonuna doğru büyük bir etkinlik yapacaklarını açıklamıştı. 26 Eylül'deki etkinlik muhtemelen bahsedilen etkinlik olacak.





Nokia'nın bu yıl sonu ve gelecek yıl başları için planladığı cihazlar tahminlere göre bu etkinlikte boy gösterecek. Bunlardan ilki Full HD ekranlı bir Lumia cihazı.





Microsoft'un Windows Phone 8 GDR3 ile birlikte Full HD ekran, 4 çekirdekli işlemci, 5-6 inçlik ekran boyutlarına izin verecek olması, üretici ortakları da hummalı bir çalışma içerisine soktu. Nokia bu açıdan ilk Full HD ekranlı Lumia modelini 26 Eylül tarihinde lanse edebilir. Böylece Nokia, Full HD ekranlı WP8 cihazları konusunda ilk adımı atan firma olacak.





Etkinlikte tanıtılacak diğer bir cihaz ise Nokia tableti. Nokia RX-114 kod adı ile Snapdragon 800 işlemcili bir tabletin GFXBench testlerinde ortaya çıkması bu iddiayı güçlendiriyor. Kısa süre önce de isimsiz bir kaynak Lumia tasarım çizgilerini taşıyan kırmızı renkli bir Nokia tableti görme fırsatına eriştiğini iddia etmişti.





Nokia'nın hem akıllı telefon hem de tablet lansmanı şüphesiz bu yılın en önemli hamlelerinden birisi olacaktır. Bugüne kadar akıllı telefon pazarında gördüğümüz Nokia'nın Windows tablet pazarına adım atması ne tür sonuçlar doğuracak kestirmek zor değil. WP8 ekosisteminde neredeyse yüzde 83 paya ulaşan Nokia, Lumia tarzındaki tableti ile zaten beklentilerin altında kalan Windows ekosistemine bir hareketlilik getirebilir.

http://m.wpcentral.com/rumor-nokia-next-launch-event-sept-26-windows-tablet