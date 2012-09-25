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Nokia, HTC'nin yeni 8X modeli için patent davası açmaya hazırlanıyor

6 yıl
4,5b
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51
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un mobil işletim sisteminin yeni sürümü Windows Phone 8 için üreticiler birbiri ardına lansman yaparken, Nokia cephesinden farklı bir haber geldi.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre Lumia 920 ve Lumia 820 modellerinin tanıtımını yapan Nokia, 8X ve 8S modellerinin tanıtımını yapan HCT'ye tasarım kopyalaması nedeniyle patent davası açabilir.

HTC'nin lansmanından sonra özellikle 8X modelinin Lumia 820 modeline benzediğine dair pek çok yorum yapılmıştı. Görünen o ki bu benzetmeyi Nokia da yapmış ve Kasım ayında satışa sunulacak cihaza karşı dünyanın farklı ülkelerinde patent davası açmaya ve satışın durdurulmasını istemeye hazırlanıyor.

8X modelinin ön yüzünün ve kenar eğimlerinin Lumia 820 modeline oldukça benzediği tespit edilmiş. 

Tarafların sözcüleri konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor. Ancak daha resmi olarak bile piyasaya sürülmeyen WP8 ekosisteminde böyle bir patent kavgasının başlaması satışları olumsuz yönde etkileyebilir. Kaldı ki Windows Phone 8 için tanıtılan cihazların genelde tasarım olarak birbirine benzediği de biliniyor. Microsoft'un eğer konu mahkeme sürecine taşınmaya kadar giderse nasıl bir müdahalede bulunacağı merak konusu.

http://www.pc-tablet.com/6648-nokia-sue-htc-8x-windows-phone-8-smartphone-design-copied-lumia-820/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 6 yıl en beğenilen
Neticede kopyalanmış bir tasarım var. Nokia dava açmakta haklı. Dokunmatik cihazlarda tasarımı çok fazla değiştiremezsiniz ama bu kadar da benzerliğin olması kabul edilebilir değil. Esinlenmek vardır bir de kopyalama vardır. Bu cihazın tasarımı esinlenme bile değil, direkt kopya tasarım.
Neticede kopyalanmış bir tasarım var. Nokia dava açmakta haklı. Dokunmatik cihazlarda tasarımı çok fazla değiştiremezsiniz ama bu kadar da benzerliğin olması k...
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DH Misafiri 6 yıl
nokia haklı diyenler haksız çünkü 1. HTC hırsız olamaz 2. HTC'ye bakacak olursak modellerini birbirlerine hep benzer tasarımlarla yapıyor ayrıca iki modeli DİKATli incelerseniz HTC'nin tasarımı kenarlarda ince ortalara dogru kalınlaşıyor ve kameranın tasarımıyla yerleri degişik vede hoparlörler ve tasarımları tamamen farklı ama ön taraftan kuşbakışı bakarsanız biraz ben zerlik var ama oda her telefonda var ama tabiki taktir sizlerin.
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Amedra 6 yıl
Yalan oldu galiba, hayrola?
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redoano 6 yıl
1.Microsoft dava açtırmaz
2.HTC tasarım kopyalayacak son firma.. Wİndows'un arayüzü nedeniyle telefonların şeklini arayüze uydurmak zorundalar, bu da köşe tasarımdan geçiyor. Ne yani köşelerini oval değil de keskin yaptı diye lumiaya mı özenmiş oldu şimdi. Saçma geliyor bana. Andırıyor olabilir, ama aynı boyuttaki her telefon artık birbirini andırmıyor mu zaten?
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CoreXXX 6 yıl
lumiaları çok beğendim ben .iphonelerden sonra tasarımı en güzel akıllı telefon gibi geldi bana. eğer w8 phone işletim sistemide ios gibi dümdüz olmazda biraz göze hitap ederse 1 tane lumia müşteriisyim ozaman
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mindtrap 6 yıl
Son zamanlarda en ince telefonu üretmek uğruna jilet gibi ruhsuz telefonlar üreten Samsung bana eski Nokia telefonumu özletti,ne kadar da ergonomik ve kullanımı rahattı
Uygun bir işlemci ve Ram kombinasyonu sunan direk windows bilgisayarıma bağlayıp gereken işlemleri rahatlıkla yapabileceğim yeni bir windows phone almak istiyorum
Habere gelirsek bence Nokia haksız sonuçta dikdörtgen bir telefon çalındı denilecek bir şeyi olduğunu düşünmüyorum, en iyi donanımı en uygun fiyata sağlayan firmanın ürününü alırım ben,zatende amaç dava açmak değil reklam yapmak bence
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Puzzles 6 yıl
Hakikaten tıpa tıp benziyor. Nokia bu konuda haklı ...
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senatorlines 6 yıl
çinli, koreli, taywanlı, JAPONLAR hariç uzakdoğulular topu HIRSIZ/TAKLİTÇİ/KOPYACI ve saygısız bence kanıt isteyen çevremize bi bakıp düşünsün arabalarda bile Hyundai ile Kia-FORD ve diğer araçları kopyalamakla meşkul, bu olay gibi daha binlercesi var!
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No Way Out 6 yıl
Microsoft dava filan açtırmaz.
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electROck35 6 yıl
Nokia Lumia 920, 820, HTC Windows Phone 8X ve 8S hepsi aynı süreçte ciddi bir gizlilik içinde üretilmedi mi? Sızıntıları bile en fazla 1-2 hafta önce piyasaya düştü. Bu durumda HTC kopya çektiyse Nokia Lumia'ları görüp en fazla 2 hafta içinde mi geliştirdi bu cihazı?

Yeni Lumia'ların tasarımına sözüm yok gerçekten piyasadaki en şık cihazlar olmuşlar ama bu kopya davaları abartılıyor zaten Windows Phone arayüzü değiştirilemiyor (değiştirilmesinde), alttaki tuşlar da standart bu yüzden ilk bakışta birbirlerine benzemeleri çok doğal. Bu şekilde düşünülürse Samsung ATIV S'de geçen yılki Windows Phone 7,5'li HTC'leri andırıyor. Hadi bakalım o zaman birbirine dava açmayan kalmasın.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Cidden mantikli.
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OverClocK1ng 6 yıl
Menow
4 köşe tasarımların patent dava konusu olduğu bu dünyada teknoloji mi ilerler tüccarlık mı?

Cevap: ÇAKALLIK...
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gmdoctor 6 yıl
Büyük ihtimalle böyle bi dava olmıcak gibi çünkü olursa gerçekten çok saçma olur.Çünkü zaten WP8i Samsung ATiV Sle geçiştirip pek önem vermicek gibi ki her ne kadar gerçekten en farkı WP8 cihazı olsa da burda zaten Microsoft a tanıtımda da gördüğümüz gibi Nokia ve HTC büyük destek veriyor.Bencede hem Lumia 820'e hemde 920 benziyo HTC 8X fakat bu belki de Microsoftla bu kadar yakın çalışmalarının sonucudur.Ki zaten bu cihazlar kay aydır Microsoft un elinde zaten böyle bi şeyde Microsoft uyarcağı gibi böyle bi davaya da Microsoft izin vermez.Sonuçta Microsoft Nokiaya büyük destek veriyo ve Nokianın da son umudu.Aynı Microsoft söylenmesede HTC de destek veriyordur ki zaten Microsoftun taktiği bu.O yüzden bu dava Microsoft un isticeği en son şey olur çünkü sadece Nokiaya kalır o zaman ki işletim sisteminin büyümesi çok önemli belki de bu da Microsoft için mobil pazardaki son tren...
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Mr. Jingles 6 yıl
Nokia'nın amacı daha şimdiden satışları engellemek olsa gerek. Lider olacak orası kesin ama rakiplerini bu platformdan tamamen saf dışı bırakmak istiyor olabilir.
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