Nokia, HTC'nin yeni 8X modeli için patent davası açmaya hazırlanıyor

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Microsoft'un mobil işletim sisteminin yeni sürümü Windows Phone 8 için üreticiler birbiri ardına lansman yaparken, Nokia cephesinden farklı bir haber geldi.
Kaynaklardan edinilen bilgiye göre Lumia 920 ve Lumia 820 modellerinin tanıtımını yapan Nokia, 8X ve 8S modellerinin tanıtımını yapan HCT'ye tasarım kopyalaması nedeniyle patent davası açabilir.
HTC'nin lansmanından sonra özellikle 8X modelinin Lumia 820 modeline benzediğine dair pek çok yorum yapılmıştı. Görünen o ki bu benzetmeyi Nokia da yapmış ve Kasım ayında satışa sunulacak cihaza karşı dünyanın farklı ülkelerinde patent davası açmaya ve satışın durdurulmasını istemeye hazırlanıyor.
8X modelinin ön yüzünün ve kenar eğimlerinin Lumia 820 modeline oldukça benzediği tespit edilmiş.
Tarafların sözcüleri konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor. Ancak daha resmi olarak bile piyasaya sürülmeyen WP8 ekosisteminde böyle bir patent kavgasının başlaması satışları olumsuz yönde etkileyebilir. Kaldı ki Windows Phone 8 için tanıtılan cihazların genelde tasarım olarak birbirine benzediği de biliniyor. Microsoft'un eğer konu mahkeme sürecine taşınmaya kadar giderse nasıl bir müdahalede bulunacağı merak konusu.
http://www.pc-tablet.com/6648-nokia-sue-htc-8x-windows-phone-8-smartphone-design-copied-lumia-820/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2.HTC tasarım kopyalayacak son firma.. Wİndows'un arayüzü nedeniyle telefonların şeklini arayüze uydurmak zorundalar, bu da köşe tasarımdan geçiyor. Ne yani köşelerini oval değil de keskin yaptı diye lumiaya mı özenmiş oldu şimdi. Saçma geliyor bana. Andırıyor olabilir, ama aynı boyuttaki her telefon artık birbirini andırmıyor mu zaten?
Uygun bir işlemci ve Ram kombinasyonu sunan direk windows bilgisayarıma bağlayıp gereken işlemleri rahatlıkla yapabileceğim yeni bir windows phone almak istiyorum
Habere gelirsek bence Nokia haksız sonuçta dikdörtgen bir telefon çalındı denilecek bir şeyi olduğunu düşünmüyorum, en iyi donanımı en uygun fiyata sağlayan firmanın ürününü alırım ben,zatende amaç dava açmak değil reklam yapmak bence
Yeni Lumia'ların tasarımına sözüm yok gerçekten piyasadaki en şık cihazlar olmuşlar ama bu kopya davaları abartılıyor zaten Windows Phone arayüzü değiştirilemiyor (değiştirilmesinde), alttaki tuşlar da standart bu yüzden ilk bakışta birbirlerine benzemeleri çok doğal. Bu şekilde düşünülürse Samsung ATIV S'de geçen yılki Windows Phone 7,5'li HTC'leri andırıyor. Hadi bakalım o zaman birbirine dava açmayan kalmasın.
Cevap: ÇAKALLIK...
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