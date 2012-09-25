Nokia, HTC'nin yeni 8X modeli için patent davası açmaya hazırlanıyor

Microsoft'un mobil işletim sisteminin yeni sürümü Windows Phone 8 için üreticiler birbiri ardına lansman yaparken, Nokia cephesinden farklı bir haber geldi.





Kaynaklardan edinilen bilgiye göre Lumia 920 ve Lumia 820 modellerinin tanıtımını yapan Nokia, 8X ve 8S modellerinin tanıtımını yapan HCT'ye tasarım kopyalaması nedeniyle patent davası açabilir.





HTC'nin lansmanından sonra özellikle 8X modelinin Lumia 820 modeline benzediğine dair pek çok yorum yapılmıştı. Görünen o ki bu benzetmeyi Nokia da yapmış ve Kasım ayında satışa sunulacak cihaza karşı dünyanın farklı ülkelerinde patent davası açmaya ve satışın durdurulmasını istemeye hazırlanıyor.





8X modelinin ön yüzünün ve kenar eğimlerinin Lumia 820 modeline oldukça benzediği tespit edilmiş.





Tarafların sözcüleri konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor. Ancak daha resmi olarak bile piyasaya sürülmeyen WP8 ekosisteminde böyle bir patent kavgasının başlaması satışları olumsuz yönde etkileyebilir. Kaldı ki Windows Phone 8 için tanıtılan cihazların genelde tasarım olarak birbirine benzediği de biliniyor. Microsoft'un eğer konu mahkeme sürecine taşınmaya kadar giderse nasıl bir müdahalede bulunacağı merak konusu.