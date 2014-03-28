Nokia Lumia 1820, Samsung Galaxy S5 mini ve Samsung Galaxy S5 Zoom aksesuar reklamlarında ortaya çıktı





Henüz tanıtılmamış olan üst seviye modellerin zaman zaman da firma içerisindeki kaynaklardan zaman zaman da aksesuar üreticilerinden sızan bilgiler yoluyla ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Bu kez bir aksesuar üreticisi veritabanından üç farklı model internete sızdı.





Bu modeller uzun süredir gündemde olan Lumia 1820, Galaxy S5 Zoom ve Galaxy S5 mini. Fransız aksesuar üreticisi Noreve tarafından hazırlanan afişler bu üç model için deri kılıfların üretim aşamasında olduğunu ve çok kısa süre içerisinde satışa sunulacağını belirtiyor.





Lumia 1820 modelinin Nokia'nın yeni amiral gemi modeli olacağı düşünülürken, gelecek haftaki BUILD konferansında tanıtılmasına pek ihtimal verilmiyor. Lumia 1520 modelinin satışlarını baltalamamak adına ve muhtemelen Snapdragon 805 yongaseti ile birlikte yaz aylarında satışa başlayacağı tahmin ediliyor.





Galaxy S5 mini hakkında bilinenler çok az ve geleneksel Super AMOLED panel taşıyacağına kesin gözüyle bakılılıyor. Galaxy S5 Zoom modelinde ise 4.8 inçlik ekran, 20MP çözünürlükte kamera, 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci ve Andorid 4.4.2 işletim sistemi şeklinde özellikler olacağı ifade ediliyor. Bu iki modelin de muhtemel çıkış tarihi yaz dönemi başları.





Noreve kılıflar için bir ön kayıt sayfası oluşturmuş durumda ve ön siparişler başlar başlamaz kayıt olanlara bilgi mailleri gönderilecek.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-1820-Samsung-Galaxy-S5-mini-and-Samsung-Galaxy-S5-Zoom-confirmed-by-case-maker_id54456