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Nokia Lumia 1820, Samsung Galaxy S5 mini ve Samsung Galaxy S5 Zoom aksesuar reklamlarında ortaya çıktı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Lumia 1820, Samsung Galaxy S5 mini ve Samsung Galaxy S5 Zoom aksesuar reklamlarında ortaya çıktı

Henüz tanıtılmamış olan üst seviye modellerin zaman zaman da firma içerisindeki kaynaklardan zaman zaman da aksesuar üreticilerinden sızan bilgiler yoluyla ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Bu kez bir aksesuar üreticisi veritabanından üç farklı model internete sızdı.

Bu modeller uzun süredir gündemde olan Lumia 1820, Galaxy S5 Zoom ve Galaxy S5 mini. Fransız aksesuar üreticisi Noreve tarafından hazırlanan afişler bu üç model için deri kılıfların üretim aşamasında olduğunu ve çok kısa süre içerisinde satışa sunulacağını belirtiyor.

Lumia 1820 modelinin Nokia'nın yeni amiral gemi modeli olacağı düşünülürken, gelecek haftaki BUILD konferansında tanıtılmasına pek ihtimal verilmiyor. Lumia 1520 modelinin satışlarını baltalamamak adına ve muhtemelen Snapdragon 805 yongaseti ile birlikte yaz aylarında satışa başlayacağı tahmin ediliyor.

Galaxy S5 mini hakkında bilinenler çok az ve geleneksel Super AMOLED panel taşıyacağına kesin gözüyle bakılılıyor. Galaxy S5 Zoom modelinde ise 4.8 inçlik ekran, 20MP çözünürlükte kamera, 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci ve Andorid 4.4.2 işletim sistemi şeklinde özellikler olacağı ifade ediliyor. Bu iki modelin de muhtemel çıkış tarihi yaz dönemi başları.

Noreve kılıflar için bir ön kayıt sayfası oluşturmuş durumda ve ön siparişler başlar başlamaz kayıt olanlara bilgi mailleri gönderilecek. 

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-1820-Samsung-Galaxy-S5-mini-and-Samsung-Galaxy-S5-Zoom-confirmed-by-case-maker_id54456 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eren..34 5 yıl en beğenilen
S5 Zoom Mini 2 bekliyorum .
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kadir_242 5 yıl
bence Asla Nokia Almayın Başa Bela Olursunuz Servis Her İlde Yok Ve Şuanki Servise Teleservice Bakıyor Emin Olun İşini Yapmiyorlar Muhatap Olaçak Birini Bulamiyorsun bence Türkiyede Nokia Devri Kapanmıştır İyi Günler..
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hiçbiri ilgimi çekmedi
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DH Misafiri 5 yıl
kurtlar vadisinde baş karakterlerin yeni telefon modeli hayırlı olsun beyler
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DH Misafiri 5 yıl
İyi günler ben Galaxy s4 kullanıyorum malum youtube kapatıldı ve telefondan giremiyorum bazı arkadaşlar Hotspot Shield indirerek girebiliyorlarmış bende indirdim baglantımı koru diyorum korumalı değil diyor yardım ederseniz sevinirim
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Windows10 5 yıl
1820 çıkmayacak. aksesuar üreten site, aramalarda en üst sıraya çıkmak için böyle birşey yapmış.
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CoreXXX 5 yıl
bu Nokia naptı yaw . 1520 zaten çok iyi bide 1820 çok fazla olur piyasaya:)
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gölge kule 5 yıl
s5 mini mi ? Hiç beklemiyordum.

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mehmedaltair 5 yıl
1820 hariç çöp
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FreeRun 5 yıl
windows phone 8.1 ile ilgili sızıntılar internete düşmeye başladı müthiş şeyler var, hele bir çıksın laf atanları görürüm ben.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
İyiki açık kaynak kodlu bir sistem var
Kendi sistemlerini bile unuttular
Sözde tizen vardı.
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