Nokia Lumia 505 bir Meksikalı operatörde ortaya çıktı





Nokia'nın Windows Phone 8 işletim sistemi yüklü Lumia 820 ve Lumia 920 modelleri, dünya pazarlarında boy göstermeye devam ederken, Windows Phone 7.8 sürümü kullanan yeni bir Lumia modeli ise çok uzaklarda ortaya çıktı.





Lumia 505 olarak lanse edilen model, Meksikalı bir operatörün afişlerinde yer alıyor. Nokia tarafından henüz modelle ilgili resmi bir lansman yapılmadı. Ancak ilanda özel bir Lumia versiyonu olduğu belirtiliyor. Winp.cn sitesi de cihazın varlığını WiFi sertifikasyonuna bakarak doğrulamış.





İlanda 8MP çözünürlükte bir kamera taşıdığı göze çarpıyor. Modelle ilgili herhangi bir detay paylaşılmamış.





Nokia'nın WP7.8 işletim sistemi yüklü bütçe dostu ilk modeli Lumia 510 Ekim ayında tanıtılmıştı. Lumia 505'in ise aynı modelin 8MP kamerası olan versiyonu olacağı tahmin ediliyor.





Modelin öngörülen özellikleri ise 3.5-4 inç büyüklüğünde LCD ekran, 800MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm işlemci, 256MB RAM, 4GB dahili hafıza şeklinde. Modelin başka hangi ülkelerde satışa sunulacağına dair herhangi bir bilgi yok.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461310637248182&set=a.169395533106362.30875.148123561900226&type=1&theater