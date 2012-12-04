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Nokia Lumia 505 bir Meksikalı operatörde ortaya çıktı

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın Windows Phone 8 işletim sistemi yüklü Lumia 820 ve Lumia 920 modelleri, dünya pazarlarında boy göstermeye devam ederken, Windows Phone 7.8 sürümü kullanan yeni bir Lumia modeli ise çok uzaklarda ortaya çıktı.

Lumia 505 olarak lanse edilen model, Meksikalı bir operatörün afişlerinde yer alıyor. Nokia tarafından henüz modelle ilgili resmi bir lansman yapılmadı. Ancak ilanda özel bir Lumia versiyonu olduğu belirtiliyor. Winp.cn sitesi de cihazın varlığını WiFi sertifikasyonuna bakarak doğrulamış.

İlanda 8MP çözünürlükte bir kamera taşıdığı göze çarpıyor. Modelle ilgili herhangi bir detay paylaşılmamış. 

Nokia'nın WP7.8 işletim sistemi yüklü bütçe dostu ilk modeli Lumia 510 Ekim ayında tanıtılmıştı. Lumia 505'in ise aynı modelin 8MP kamerası olan versiyonu olacağı tahmin ediliyor. 

Modelin öngörülen özellikleri ise 3.5-4 inç büyüklüğünde LCD ekran, 800MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm işlemci, 256MB RAM, 4GB dahili hafıza şeklinde. Modelin başka hangi ülkelerde satışa sunulacağına dair herhangi bir bilgi yok.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461310637248182&set=a.169395533106362.30875.148123561900226&type=1&theater Yorum Yaz
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Mr. Jingles 6 yıl
WP7.8? Adam kazıklamaya devam Nokia. WP7.8 gibi desteği kesilmiş ve güncelleme almayacak bir sistemi düşük segment diye kullanıcıya kakalıyorlar.
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darkaura 6 yıl
Su nokianin gereksiz donanimdan kismasi yok mu. Tamam ekonomik model, ucuz olcak, hitap ettigi kesim belli ama 512mb ram ve led flashin maliyeti getirisi yaninda o kadar komikki. Maliyette 10$ fark ya yaratir ya yaratmaz. Eskidende boyleydi. Basit ozellikleri kisarak heasapta farkli segment telefonlar yaratiyorlar ama artik tekel degiller. Insanlar bir suru guzel ve ucuz alternatif varken bu basit ama fark yaratan eksiklere tahammul ederlermi. Ayrica bu segmentlrstirmeyi cok anlamsiz buluyorum. Yuksek telefon alan gene aliyor. Ust modeli alt modelde flash bulamadigi icin almiyor.
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Raikirin 6 yıl
Kamerada flash yok gibi.
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eP_362 6 yıl
Tasarımı gözüme güzel göründü. Muhtemelen hafıza kartı desteği yoktur 510, 610 gibi. Gerçi bu durum Microsoft ile alakalı.
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vefa_18 6 yıl
güzel haber bence nokıa en az 20 model sunmalı kullanıcıya 300tl ile 2000tl arası medeller olmalı
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