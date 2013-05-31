Nokia Lumia 520, 599TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu





Nokia'nın giriş seviyesi Lumia modeli olan Lumia 520 Şubat sonundaki tanıtımın ardından ülkemizde de satışa sunulmaya başladı.





Nokia'dan yapılan açıklamada Lumia 520 modelinin 599TL satış etiketine sahip olacağı duyuruldu. Böylece Lumia 520 ülkemizdeki en ucuz Windows Phone 8 cihazı olacak.





Lumia 520 modelinde 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte bir ekran, 1GHz saat hızında çalışan Snapdragon çift çekirdekli işlemcisi ve 512MB RAM bulunuyor. 8GB depolama alanının yanında 64GB'a kadar da hafıza kartı desteği sunuluyor.





Lumia 520 modelinde 5MP çözünürlükte bir de kameraya yer verilmiş. Modelde dikkat çeken bir ayrıntı ise Lumia 920 modelindeki dijital lenslerin kullanılmış olması. Panorama, Cinemagraph, PhotoBeamer gibi özellikler bu sayede cihazla birlikte sunulacak.

Cinemagraph bilindiği gibi fotoğrafta sadece belirli bir alanın hareketli hale getirilmesi sonucu ortaya çıkan yeni fenomenlerden birisi ve Nokia'da çok kolay dokunuşlarla Cinemagraph görselleri hazırlamaya imkan veriyor. PhotoBeamer ise Nokia'nın geliştirdiği bir teknoloji ve telefonunuzdaki bir görseli bilgisayarınızda internet tarayıcınız üzerinden görüntüleyebilmenizi sağlıyor.





Nokia'nın bulut altyapı tabanlı ve kullanıcıların kendi eklemelerini yapabilmesini sağlayan sosyal harita platformu Here ve Mix Radio+ müzik akış hizmeti Lumia 520 modelinde yerini alacak.





Modelin ekranı eldivenle bir dokunuşları algılayabilen yüksek hassasiyete sahip. WiFi, 1430mAh batarya, 9.9mm kalınlık, 124gr ağırlık, a-GPS şeklinde diğer özellikler mevcut.