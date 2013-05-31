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Nokia Lumia 520, 599TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu

5 yıl
9,7b
1
176
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Lumia 520, 599TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu

Nokia'nın giriş seviyesi Lumia modeli olan Lumia 520 Şubat sonundaki tanıtımın ardından ülkemizde de satışa sunulmaya başladı.

Nokia'dan yapılan açıklamada Lumia 520 modelinin 599TL satış etiketine sahip olacağı duyuruldu. Böylece Lumia 520 ülkemizdeki en ucuz Windows Phone 8 cihazı olacak.

Lumia 520 modelinde 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte bir ekran, 1GHz saat hızında çalışan Snapdragon çift çekirdekli işlemcisi ve 512MB RAM bulunuyor. 8GB depolama alanının yanında 64GB'a kadar da hafıza kartı desteği sunuluyor.

Lumia 520 modelinde 5MP çözünürlükte bir de kameraya yer verilmiş. Modelde dikkat çeken bir ayrıntı ise Lumia 920 modelindeki dijital lenslerin kullanılmış olması. Panorama, Cinemagraph, PhotoBeamer gibi özellikler bu sayede cihazla birlikte sunulacak.
Cinemagraph bilindiği gibi fotoğrafta sadece belirli bir alanın hareketli hale getirilmesi sonucu ortaya çıkan yeni fenomenlerden birisi ve Nokia'da çok kolay dokunuşlarla Cinemagraph görselleri hazırlamaya imkan veriyor. PhotoBeamer ise Nokia'nın geliştirdiği bir teknoloji ve telefonunuzdaki bir görseli bilgisayarınızda internet tarayıcınız üzerinden görüntüleyebilmenizi sağlıyor.

Nokia'nın bulut altyapı tabanlı ve kullanıcıların kendi eklemelerini yapabilmesini sağlayan sosyal harita platformu Here ve Mix Radio+ müzik akış hizmeti Lumia 520 modelinde yerini alacak.

Modelin ekranı eldivenle bir dokunuşları algılayabilen yüksek hassasiyete sahip. WiFi, 1430mAh batarya, 9.9mm kalınlık, 124gr ağırlık, a-GPS şeklinde diğer özellikler mevcut.

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I love You Square Enix 5 yıl en beğenilen
can_66
yag gibi akıtma manyağı değilseniz, bunu özellik ve fiyat bazında şaplaklayacak birçok android telefon bulabilirsiniz.

sen 600 liraya çift çekirdekli snapdragon işlemcili android gördünmü ? nokia yapar beğenmezsiniz samsung yapar taparsınız
can_66yag gibi akıtma manyağı değilseniz, bunu özellik ve fiyat bazında şaplaklayacak birçok android telefon bulabilirsiniz.sen 600 ...
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1 Yanıt Yanıtla +62
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Jurgen Klopp 5 yıl gokhans19
gokhans19

web101

2000tl lik Andoroid'te olmayan stabiliteyi 599 tl lik cihazda sunuyor bence fiyat çok güzel

Tek derdin stabiliteyse 10 TL ye 3310 falan satıyorlar menüsü çok hızlı sen onu al.


Hayatında s3ü eline almamış adamlar s3le s4le şu çöp nokiaları karşılaştırıyor.
Hayatında android 4ü canlı görmemiş adamlar dünyanın en iyi mobil işletim sistemiyle wp gibi 3 sınıf bir mobil işletim sistemini karşılaştırıyorlar. Enteresan..

Wp şuan zamanında en iyisi olan symbianın verebildiklerinin 10da 1ini bu zamanda anca verebiliyor.


Windows Phone kullanmamış, eline alıp bakmamışlığın milyon kilometre öteden belli oluyor.

Ace2, Desire x, s3 mini, s3 hepsini kullandım. Bir müddet sonra bu kadar hantallaşan, yavaşlayan, insanı sinir hastası eden başka bir işletim sistemi görmedim. Rehberimi 15 saniyede açtığını biliyorum.

50 kuruşluk plastik yığınından ve at gözlüklerinden kurtul. Samsung fanı olarak değil de, objektif yorumlar yap biraz.

Kullandığın bilgisayar sistemi Windows. Gelip burda aklınca laf çarpıtıyorsun :)
gokhans19web1012000tl lik Andoroid'te olmayan stabiliteyi 599 tl lik cihazda sunuyor bence fiyat çok güze...
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1 Yanıt Yanıtla +57
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Biyturs_OnSr 5 yıl
Bence gayet uygun bir fiyat.
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DH Misafiri 4 yıl
Ben Nokia lumia 520 kulanıyorum çok da daha hızlı sadece gırafik ağırlık lı uygulamalarda sıkıntı yaşarsınız alır sanız ama güncelleme garanti Nokia saol sun
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BonezCrusher 4 yıl DH Misafiri
Girafik degil grafik ayrica nokia yok artik.
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DH Misafiri 5 yıl
Ben bugün bir nokia lumia 520 alacagım ? tavsiye ediyormusunuz bütcem okadar yüksek degil ancak nokia 520 alabilirim yorumlara baktım samsung fanları s3 mini diyor nokiş fanları ayrı konuşuyor ben şimdi ne yapsam tavsiyesi olan varmı noki lumiada wifi varmı ?
3 Yanıt Yanıtla
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MustafaPasam 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ben bugün bir nokia lumia 520 alacagım ? tavsiye ediyormusunuz bütcem okadar yüksek degil ancak nokia 520 alabilirim yorumlara baktım samsung fanları s3 mini diyor nokiş fanları ayrı konuşuyor ben şimdi ne yapsam tavsiyesi olan varmı noki lumiada wifi varmı ?

yok wifi üstünde anten var 1 metrelik onu çıkarıyorsun öyle internete bağlanıyor
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Justinian 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Ben bugün bir nokia lumia 520 alacagım ? tavsiye ediyormusunuz bütcem okadar yüksek degil ancak nokia 520 alabilirim yorumlara baktım samsung fanları s3 mini diyor nokiş fanları ayrı konuşuyor ben şimdi ne yapsam tavsiyesi olan varmı noki lumiada wifi varmı ?

Wifi yok dostum adaptör alıp kabloyla bağlayıp evin içinde tur atmalısın çekmesi için
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Biyturs_OnSr 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ben bugün bir nokia lumia 520 alacagım ? tavsiye ediyormusunuz bütcem okadar yüksek degil ancak nokia 520 alabilirim yorumlara baktım samsung fanları s3 mini diyor nokiş fanları ayrı konuşuyor ben şimdi ne yapsam tavsiyesi olan varmı noki lumiada wifi varmı ?

Arkadaşlar biraz dalga geçmiş


Evet Lumia 520'de her Lumia'da olduğu gibi Wi-Fi var.
Yanıtla +1
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DH Misafiri 5 yıl
kendi interneti varmı yani illa bi internete mi bağlancak yoksa istediğim yerde kendi internetinden internet paketiyle girebilecekmyim
LÜTFEN YARDIM EDİN :(((((
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DH Misafiri 5 yıl
ya bende var bundan ama internet ayarları yapamadım bir türlü nasıl olacak o ??
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DemirAtlı 5 yıl
daha 512mb ram mi kaldı yıl olmuş 2013 hangi markadan hangi platformdan olursa olsun
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kırmızımercimek 5 yıl DemirAtlı
DemirAtlı

daha 512mb ram mi kaldı yıl olmuş 2013 hangi markadan hangi platformdan olursa olsun

Tabi, Android gibi yüksek bellek ihtiyacı olduğundan 512 mb ram yetersiz kalacak, telefon iş yapmayacak de mi?
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Yusufigit 5 yıl
O değilde android ciler hangi akla hizmet wp8 beğenmiyorlar bu telefonun verdiği performansın 2 katı özelliklere sahip androidler veremiyor
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jasonn123 5 yıl
Beyler yeni lumialar ne zaman tanitilicak bilen var mi ben amerikadayim. Ona gore beklicem yada bi 32 gb lumia 920 alicam kendime.ekim 11 e kadar burdayim
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deyran 5 yıl
Wp8 hic kullanmadim. Ancak daha android asla almam. Andoridte en uyu telefon s3-4 diye bilinir. Biraz kullanma sansim oldu. Onlar bile rezillik. Android telefon kullanmayan varsa almasin. Tavsiye etmiyorum!!!!!
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DH Misafiri 5 yıl
Nokia Lumia 820 ve 920 kullanma şansım oldu.Şu anda da bir Lumia 520 aldım fiyat-performans olarak kesinlikle mükemmel.Bir tek fotoğraf çeken tuşu iptal abi yok sayın.Cidden başarılı bir telefon bu arada Lumia 920 pureview teknolojisi ile cidden güzel fotoğraflar çıkıyor.Android ve ios'cu kardeşler..Değişiklikte hayır vardır;) switch to lumia ;)
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DH Misafiri 5 yıl
her telefonun kendine özgü özellikleri var ve hepsininde kendine göre bir kullanım kitlesi var .. insanların birbirine düşmesi bence saçma hanginizin nokia veya samsung kazanç kapısı merak ettim doğrusu :) :D
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