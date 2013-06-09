Nokia Lumia 520 Windows Phone 8 pazarında payını ikiye katladı

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Nokia tarafındaki en ucuz Windows Phone 8 modeli olan ve Windows Phone 8 pazarında da en ucuz modellerden birisi olan Lumia 520, platformdaki pazar payını hızla artırıyor.
Nokia, Lumia modellerindeki kalite çizgisini bu modelde de çok aşağı çekmemeye çalıştı ve model özellikle gelişmekte olan ülkelerde ilgi gördü.
Mobil reklam ağlarının en büyüklerinden birisi olan Adduplex, son ölçümlerinde Lumia 520 modelinin tüm Windows Phone 8 ekosistemi içerisinde yüzde 8.8 kullanım oranına ulaştığını tespit etti. Önceki ay oran yüzde 4.4 idi ve model oranını bir ayda yaklaşık olarak ikiye katladı.
Ölçümlere göre WP8 modelleri ilk kez WP7 modellerini geride oran olarak geride bıraktı. WP8 ekosisteminde en iyiler listesine hakim olan seri ise Lumia serisi.
Ölçümlerde ayrıca Huawei, Samsung, Nokia ve HTC firmalarına ait yeni modellere de rastlandığı belirtiliyor. Bunların bir kısmı orijinal modellerin farklı versiyonu. Ölçümde kullanım oranı en yüksek WP8 modelinin Lumia 920 olduğu görülmüş.
http://www.nokiapoweruser.com/2013/06/08/lumia-520-doubles-its-wp-share-in-one-month-more-wp8-devices-than-wp7-now-50-wp-devices-in-india-are-lumia-wp8-devices-and-more/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu arada wp nin marketine uygulama az diyenler neyin kafasında?
zaten android market ilk çıktığında siz modern combat oynuyordunuz.
aynı şekilde app store ilk çıktığında most wantedle çıktı zaten dimi?
android 2.1zamanlarında android market nasıldı?
adam gibi uygulama yoktu.2011de half brick ve rovio sayesinde canlandı android hep.
samsung galaxy serisi gelmese androidin kullanım oranı şimdikinden daha düşük olurdu.
Hatta iddia ediyorum, birkaç yıl içinde Win8'li telefonlar WP8'den daha çok pazar payı toplayacak...
Dostum 1gb ram olayına katılıyorum ve hatta bu telefonda flaşda olması gerekirdi. Gakat telefonun fiyatı turkcell mağazada 599 tl sen fiyatı bilmiyorsun daha :))))
Ben o ozelliklere o fiyat olsa daha iyi olurdu demiştim hocam. Ayrıca cihaz yeni telefonum oldu bile bayağı memnunum :)
Markete girince bu oyun güzelmiş indireyim diye tıkladığında 1gb ram gerekli o yüzden inmem diye yazınca ne kadar yeterli olduğunu görebilirsin.
Daha normal windowsu tablete uyarlayamadılar telefonlara hayal olur. Zaten donanım nedeniyle şimdiki teknolojiyle masaüstündeki windowsun cepte aynı şekilde çalışması imkansız.
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