Nokia Lumia 520 Windows Phone 8 pazarında payını ikiye katladı





Nokia tarafındaki en ucuz Windows Phone 8 modeli olan ve Windows Phone 8 pazarında da en ucuz modellerden birisi olan Lumia 520, platformdaki pazar payını hızla artırıyor.





Nokia, Lumia modellerindeki kalite çizgisini bu modelde de çok aşağı çekmemeye çalıştı ve model özellikle gelişmekte olan ülkelerde ilgi gördü.





Mobil reklam ağlarının en büyüklerinden birisi olan Adduplex, son ölçümlerinde Lumia 520 modelinin tüm Windows Phone 8 ekosistemi içerisinde yüzde 8.8 kullanım oranına ulaştığını tespit etti. Önceki ay oran yüzde 4.4 idi ve model oranını bir ayda yaklaşık olarak ikiye katladı.





Ölçümlere göre WP8 modelleri ilk kez WP7 modellerini geride oran olarak geride bıraktı. WP8 ekosisteminde en iyiler listesine hakim olan seri ise Lumia serisi.





Ölçümlerde ayrıca Huawei, Samsung, Nokia ve HTC firmalarına ait yeni modellere de rastlandığı belirtiliyor. Bunların bir kısmı orijinal modellerin farklı versiyonu. Ölçümde kullanım oranı en yüksek WP8 modelinin Lumia 920 olduğu görülmüş.

http://www.nokiapoweruser.com/2013/06/08/lumia-520-doubles-its-wp-share-in-one-month-more-wp8-devices-than-wp7-now-50-wp-devices-in-india-are-lumia-wp8-devices-and-more/