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Nokia Lumia 520 Windows Phone 8 pazarında payını ikiye katladı

5 yıl
1,3b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Lumia 520 Windows Phone 8 pazarında payını ikiye katladı

Nokia tarafındaki en ucuz Windows Phone 8 modeli olan ve Windows Phone 8 pazarında da en ucuz modellerden birisi olan Lumia 520, platformdaki pazar payını hızla artırıyor.

Nokia, Lumia modellerindeki kalite çizgisini bu modelde de çok aşağı çekmemeye çalıştı ve model özellikle gelişmekte olan ülkelerde ilgi gördü. 

Mobil reklam ağlarının en büyüklerinden birisi olan Adduplex, son ölçümlerinde Lumia 520 modelinin tüm Windows Phone 8 ekosistemi içerisinde yüzde 8.8 kullanım oranına ulaştığını tespit etti. Önceki ay oran yüzde 4.4 idi ve model oranını bir ayda yaklaşık olarak ikiye katladı. 

Ölçümlere göre WP8 modelleri ilk kez WP7 modellerini geride oran olarak geride bıraktı. WP8 ekosisteminde en iyiler listesine hakim olan seri ise Lumia serisi. 

Ölçümlerde ayrıca Huawei, Samsung, Nokia ve HTC firmalarına ait yeni modellere de rastlandığı belirtiliyor. Bunların bir kısmı orijinal modellerin farklı versiyonu. Ölçümde kullanım oranı en yüksek WP8 modelinin Lumia 920 olduğu görülmüş. 

http://www.nokiapoweruser.com/2013/06/08/lumia-520-doubles-its-wp-share-in-one-month-more-wp8-devices-than-wp7-now-50-wp-devices-in-india-are-lumia-wp8-devices-and-more/ Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 5 yıl en beğenilen
Android ve iOS ile kafa kafaya geliceği günleri merakla bekliyorum..
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DH Misafiri 5 yıl
bir şey sormak istiyorum. lumia 520 aldım memnunum ama bir sorum var lütfen CEVAP VERİN.. BLUETOOTH DAN TELEFONA ALINAN VERİLER NEREDE BİRİKİYOR?? DİREKT HAFIZA KARTINA MI GEÇİYOR YOKSA TELEFONUN KENDİ HAFIZASINDA MI KALIYOR? EĞER TELEFON HAFIZASINDA KALIYORSA BUNU NASIL HAFIZA KARTINA TAŞIYABİLİRİM??
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redwolf0 5 yıl
hayata renk katıyor bu lumia 1sene içinde 1gb ramlı telleri gelicek nokia eos yanında l590 l790
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açmayın-bağıran-karı 5 yıl
bende alacağım bu telefondan bir gün..
bu arada wp nin marketine uygulama az diyenler neyin kafasında?
zaten android market ilk çıktığında siz modern combat oynuyordunuz.
aynı şekilde app store ilk çıktığında most wantedle çıktı zaten dimi?
android 2.1zamanlarında android market nasıldı?
adam gibi uygulama yoktu.2011de half brick ve rovio sayesinde canlandı android hep.
samsung galaxy serisi gelmese androidin kullanım oranı şimdikinden daha düşük olurdu.
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DH Misafiri 5 yıl
ben bu telefondan almak istiyorum 14 yaşındayım ve biraz oyun düşkünüyüm tavsiye edermisiniz?
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DH Misafiri 5 yıl
Bi kaç gün içinde bi mağazaya gidip deneyeceğim 520yi. Ona görede alacağım.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyatın biraz daha aşağıda olması gerekirdi
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sertacarslan 5 yıl
Tüm keyfi kısıtlamalarından vazgeçmediği sürece başarılı olamayacak.
Hatta iddia ediyorum, birkaç yıl içinde Win8'li telefonlar WP8'den daha çok pazar payı toplayacak...
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bencedeoyle 5 yıl
Yakında nokia lumia 420 çıkarsa şaşırmayın :D
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ÖEY 5 yıl
Okisht
bu telefon 1Gb ram ile gelseydi bir sonraki telefonum olurdu. tasarımı gayet hoş ram 1 GB olsa fiyat 679 civarı olsa çok güzel olurdu.

Dostum 1gb ram olayına katılıyorum ve hatta bu telefonda flaşda olması gerekirdi. Gakat telefonun fiyatı turkcell mağazada 599 tl sen fiyatı bilmiyorsun daha :))))
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Okisht 5 yıl ÖEY
ÖEY
Okisht
bu telefon 1Gb ram ile gelseydi bir sonraki telefonum olurdu. tasarımı gayet hoş ram 1 GB olsa fiyat 679 civarı olsa çok güzel olurdu.

Dostum 1gb ram olayına katılıyorum ve hatta bu telefonda flaşda olması gerekirdi. Gakat telefonun fiyatı turkcell mağazada 599 tl sen fiyatı bilmiyorsun daha :))))

Ben o ozelliklere o fiyat olsa daha iyi olurdu demiştim hocam. Ayrıca cihaz yeni telefonum oldu bile bayağı memnunum :)
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gokhans19 5 yıl
evetbenim

frisby77Wp8in herşeyi güzel de şu 512 mb ram dayatması çok saçma.
yetmiyormu ki


Markete girince bu oyun güzelmiş indireyim diye tıkladığında 1gb ram gerekli o yüzden inmem diye yazınca ne kadar yeterli olduğunu görebilirsin.
funnel

Normal masatüstü pcde kullandığımız windows telefonlara uyarlansa, ortada ne apple kalır nede google..


Daha normal windowsu tablete uyarlayamadılar telefonlara hayal olur. Zaten donanım nedeniyle şimdiki teknolojiyle masaüstündeki windowsun cepte aynı şekilde çalışması imkansız.
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zotacing 5 yıl
Daha ucuz fiyatlara sunsalar daha çok satacak, hatta ben bile alırım düşünürüm. Ancak maalesef fiyatlar uçuk bana göre.
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funnel 5 yıl
Normal masatüstü pc'de kullandığımız windows telefonlara uyarlansa, ortada ne apple kalır nede google..
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