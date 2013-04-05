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Nokia, Lumia 520 ve 720 modellerinin ülkemizdeki satış tarihini açıkladı

6 yıl
5,1b
1
82
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, Lumia 520 ve 720 modellerinin ülkemizdeki satış tarihini açıkladı

Nokia'nın MWC 2013 etkinliğinde, giriş ve orta seviye pazarda kaliteden ödün vermeden en iyi tecrübeyi en uygun fiyata sunmak amacıyla tanıttığı Lumia 520 ve Lumia 720 modelleri ülkemizde de çok yakında satışa sunuluyor.

Nokia, Lumia 720 modeliyle özellikle orta seviye segmente en iyi kamera deneyimini sunmayı istiyor. Özelliklerine kısaca değinmek gerekirse;

Lumia 720 modeli yekpare gövde tasarımına sahip. 4.3 inçlik ekranında 800 x 480 piksel çözünürlük ve Clear Black teknolojisi yer alıyor. İşlemci Lumia 520 modelindeki gibi 1GHz saat hızına sahip ve çift çekirdekli bir Snapdragon çözümü. 512MB RAM, kılıf ile gelen kablosuz şarj desteği, 2000mAh gücünde batarya, WiFi, Bluetooth, NFC, muhtemelen 8GB depolama kapasitesi, 9mm kalınlık, 128gr ağırlık şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.

Lumia 720 modelinin en dikkat çekici tarafı 6.7MP çözünürlükte olan kamerası. F/1.9 açıklık sunan Carl Zeiss sensörünün üst seviye herhangi bir akıllı telefondakinden daha büyük olduğu belirtiliyor. Bu sayede daha fazla ışık alan sensör son derece başarılı ve düşük ışıkta da yüksek performans gösteren çekimler yapabiliyor. 

Cihazın 1.3MP çözünürlükteki ön kamerası da geniş açılı bir lense sahip ve 4 kişiye kadar kadrajın içerisine alabiliyor. Çekim yaptıktan sonra resimlerinizi farklı filtrelerle düzenleyebileceğiniz Glam Me dijital lens de bu modelle birlikte sunuluyor.
Nokia, Lumia 520 ve 720 modellerinin ülkemizdeki satış tarihini açıkladı
 

Lumia 520 modeli ise Lumia kalitesini Windows Phone 8 ile birlikte giriş seviyesi segmente sunacak. 

Modelde 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte bir ekran, 1GHz saat hızında çalışan Snapdragon çift çekirdekli işlemcisi ve 512MB RAM bulunuyor. 8GB depolama alanının yanında 64GB'a kadar da hafıza kartı desteği sunuluyor.

Lumia 520 modelinde 5MP çözünürlükte bir de kameraya yer verilmiş. Modelde dikkat çeken bir ayrıntı ise Lumia 920 modelindeki dijital lenslerin kullanılmış olması. Panorama, Cinemagraph, PhotoBeamer gibi özellikler bu sayede cihazla birlikte sunulacak.
Cinemagraph bilindiği gibi fotoğrafta sadece belirli bir alanın hareketli hale getirilmesi sonucu ortaya çıkan yeni fenomenlerden birisi ve Nokia'da çok kolay dokunuşlarla Cinemagraph görselleri hazırlamaya imkan veriyor. PhotoBeamer ise Nokia'nın geliştirdiği bir teknoloji ve telefonunuzdaki bir görseli bilgisayarınızda internet tarayıcınız üzerinden görüntüleyebilmenizi sağlıyor.

Nokia'nın bulut altyapı tabanlı ve kullanıcıların kendi eklemelerini yapabilmesini sağlayan sosyal harita platformu Here ve Mix Radio+ müzik akış hizmeti Lumia 520 modelinde yerini alacak.

Modelin ekranı eldivenle bir dokunuşları algılayabilen yüksek hassasiyete sahip. WiFi, 1430mAh batarya, 9.9mm kalınlık, 124gr ağırlık, a-GPS şeklinde diğer özellikler mevcut.

Nokia tarafından yapılan açıklamada Lumia 720 modelinin Mayıs ayında 999TL, Lumia 520 modelinin ise haziran ayında 599TL fiyatla satışa sunulacağı duyuruldu.

Böylelikle Lumia 520 ülkemizde satılan en ucuz Windows Phone 8 modeli olacak.

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eP_362 6 yıl en beğenilen
Lumia 720'de her şey tamam da keşke 1 GB RAM olsaydı.
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IG 6 yıl Obsidian
Obsidian
Benim 2 senelik Desire S'te bile 768 MB ram var. Nokia saçmalamış.

Ki, Android daha çok RAM kullanır. Windows Phone için 512MB RAM gayet yeterli.
ObsidianBenim 2 senelik Desire S'te bile 768 MB ram var. Nokia saçmalamış.Ki, Android daha çok RAM kullanır. Windows Phone iç...
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DH Misafiri 5 yıl
Sizce 520 mi 720 mi almalıyım kararsız kaldım yardımcı olurmusunuz
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MustfEge.T 6 yıl
temple run kac mb ram istio ?
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bloodrap 6 yıl
Arkadaşım Gold grey mal satıyor fiyatı o yüzden bu kadar düşük!! S3 max 1349 TL'yi gördü.benim aklıma takılan soruda şu Lumia 920 ile hemen hemen aynı dönemde satışa çıkmış bir cihaz 2.000 TL'den nasıl buralara ve neden düşüyor? Bir cihaz alırken 2.el piyasasını da düşünmek gerek diye düşünüyorum. Lumia 920 ilk çıktıgında Turkcell'den aldım aldıgım fiyat 1.649 TL ve ben bu fiyat dışında farklı bir fiyat basılı görmedim.
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DH Misafiri 6 yıl
Bakın dedğim çıktı asphalt 7 512 mb rame izn veriyo ve yakında bir çok oyun böyle optimize edlicek
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Krauser ll 6 yıl
bence iyi fiyat.
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SHERQUAN 5 yıl
929,5 Çıkarsa alcam söz :D
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korayiskender 5 yıl
720 bataryasına sebep alınabilinir
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CEO 5 yıl
iPhone'a devam.
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Guest-9903D0431 6 yıl
eskiden senin bilgisayar kaç cigabayt diye gezenler şimdi wp8'de 512 mb ram'i beğenmiyorlar... sen bu işe milyar dolarlar yatıran yatırımcıdan onu tasarlayan mühendis ordusundan daha çok biliyorsun kardeşim tamam hadi az ötede oyna... wp8 kullanmadan sağda solda atıp tutanlar aslında eskiden mac kullanmayıp abi ya mac ne o öyle bilgisayar mı olur diyenlerle aynı neslin devamı... önce bir kullanın bir araştırın nedir ne değildir, ondan sonra ölümüne eleştirin be kardeşim!
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orhankara95 6 yıl
eP_362
Lumia 720de her şey tamam da keşke 1 GB RAM olsaydı.

Android gibi düşünmeyin. W8 ios gibi kapalı bir ekosistem. Düşük ram ile de gayet stabil ve akıcı olarak çalışabiliyor. Sadece çok büyük çaplı oyunlarda sıkıntı yaşatma ihtimali var. Bunun dışında Nokia çok iyi bir cihaz yapmış..
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kucuker34 6 yıl orhankara95
orhankara95
eP_362
Lumia 720de her şey tamam da keşke 1 GB RAM olsaydı.

Android gibi düşünmeyin. W8 ios gibi kapalı bir ekosistem. Düşük ram ile de gayet stabil ve akıcı olarak çalışabiliyor. Sadece çok büyük çaplı oyunlarda sıkıntı yaşatma ihtimali var. Bunun dışında Nokia çok iyi bir cihaz yapmış..

Bencede bu kadar ram olayını kafaya takmayın arkadaşlar. Wp8 arkadasın dediği gibi akıyor arkadaş yağ gibi stabilliğin bittiği nokta yani. Android ve ios gibi,fazla ram vs kullanmaz
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DH Misafiri 6 yıl
Şuan 1 gb oyun istiyen oyunlar yakında güncalanip 512 gb ramme izin verecek bu arad bie arkadaş s3 alırım diyor iyide perakende L820 1 milyara bulursun ve işlemcisi ve grafik kartı ve kamra özelikleri s3ten iyi bu arad win8hızı nekadar oyun yükleyip silsen bile şişmiyor ve çok stabil.bensen sadece bilgilendirme kardeşler gerisi ize kaşmış.bi arkadaşım L820kullanıyo ve aşırı memnun bide artık. Markride genişlemiş.
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OverClocK1ng 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Şuan 1 gb oyun istiyen oyunlar yakında güncalanip 512 gb ramme izin verecek bu arad bie arkadaş s3 alırım diyor iyide perakende L820 1 milyara bulursun ve işlemcisi ve grafik kartı ve kamra özelikleri s3ten iyi bu arad win8hızı nekadar oyun yükleyip silsen bile şişmiyor ve çok stabil.bensen sadece bilgilendirme kardeşler gerisi ize kaşmış.bi arkadaşım L820kullanıyo ve aşırı memnun bide artık. Markride genişlemiş.

İyi de S3 dediğiniz cihazda bir sürü ekstra özellik var ve 820 den önce çıktığı için de fiyatı düştü.
Daha 5 gün önce 1 Nisan'da 999 TL ye Paraf karta 12 taksitle satıldı...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OverClocK1ng 6 yıl
bloodrap
arkadaşlar 720 için 1gb ram talep edenler olmuş fakat wp8 sisteme sahip bir telefona ram ve işlemci ile abanıp bataryaya yüklenmenin anlamı yok.Wp8 çok hafif bir sistem olduğu için donanımı fazla yormuyor.

Ya esasında haklısın ama 256 Ramli Nokia telefonlar çıktığı zaman da biz "En az 512 olmalıydı" demiştik. Ama yine Windows Phone saplantılı arkadaşlar "Bir şey olmaz, sorun olsaydı 256 Ram koymazlardı" dediler. 2 ay sonra Microsoft "256 Ramli cihazlarda bazı uygulamalar desteklenmeyecektir" dedi. Şu an 256 Ramli cihazların esamesi okunmuyor. Bu çıkacak. 512 Ram hadi neyse ama buna da 6 ay sonra benzeri bir şey söylemesinler. Veya şunu 1Gb yapsalar da öyle bir risk olmasa...
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mdgntkn 6 yıl
150-200 lira kadar fazla olmuş 720 nin fiyatı..ama bekleyeceğim..umarım ram sıkıntısı yasamam
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QuantumVM 6 yıl
Halanın sakalı olsa o dayın olurdur. 1 GB ram olsa o 820 olurdu.
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