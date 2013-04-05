Nokia, Lumia 520 ve 720 modellerinin ülkemizdeki satış tarihini açıkladı









Nokia'nın MWC 2013 etkinliğinde, giriş ve orta seviye pazarda kaliteden ödün vermeden en iyi tecrübeyi en uygun fiyata sunmak amacıyla tanıttığı Lumia 520 ve Lumia 720 modelleri ülkemizde de çok yakında satışa sunuluyor.





Nokia, Lumia 720 modeliyle özellikle orta seviye segmente en iyi kamera deneyimini sunmayı istiyor. Özelliklerine kısaca değinmek gerekirse;





Lumia 720 modeli yekpare gövde tasarımına sahip. 4.3 inçlik ekranında 800 x 480 piksel çözünürlük ve Clear Black teknolojisi yer alıyor. İşlemci Lumia 520 modelindeki gibi 1GHz saat hızına sahip ve çift çekirdekli bir Snapdragon çözümü. 512MB RAM, kılıf ile gelen kablosuz şarj desteği, 2000mAh gücünde batarya, WiFi, Bluetooth, NFC, muhtemelen 8GB depolama kapasitesi, 9mm kalınlık, 128gr ağırlık şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.





Lumia 720 modelinin en dikkat çekici tarafı 6.7MP çözünürlükte olan kamerası. F/1.9 açıklık sunan Carl Zeiss sensörünün üst seviye herhangi bir akıllı telefondakinden daha büyük olduğu belirtiliyor. Bu sayede daha fazla ışık alan sensör son derece başarılı ve düşük ışıkta da yüksek performans gösteren çekimler yapabiliyor.





Cihazın 1.3MP çözünürlükteki ön kamerası da geniş açılı bir lense sahip ve 4 kişiye kadar kadrajın içerisine alabiliyor. Çekim yaptıktan sonra resimlerinizi farklı filtrelerle düzenleyebileceğiniz Glam Me dijital lens de bu modelle birlikte sunuluyor.





Lumia 520 modeli ise Lumia kalitesini Windows Phone 8 ile birlikte giriş seviyesi segmente sunacak.





Modelde 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte bir ekran, 1GHz saat hızında çalışan Snapdragon çift çekirdekli işlemcisi ve 512MB RAM bulunuyor. 8GB depolama alanının yanında 64GB'a kadar da hafıza kartı desteği sunuluyor.





Lumia 520 modelinde 5MP çözünürlükte bir de kameraya yer verilmiş. Modelde dikkat çeken bir ayrıntı ise Lumia 920 modelindeki dijital lenslerin kullanılmış olması. Panorama, Cinemagraph, PhotoBeamer gibi özellikler bu sayede cihazla birlikte sunulacak.

Cinemagraph bilindiği gibi fotoğrafta sadece belirli bir alanın hareketli hale getirilmesi sonucu ortaya çıkan yeni fenomenlerden birisi ve Nokia'da çok kolay dokunuşlarla Cinemagraph görselleri hazırlamaya imkan veriyor. PhotoBeamer ise Nokia'nın geliştirdiği bir teknoloji ve telefonunuzdaki bir görseli bilgisayarınızda internet tarayıcınız üzerinden görüntüleyebilmenizi sağlıyor.





Nokia'nın bulut altyapı tabanlı ve kullanıcıların kendi eklemelerini yapabilmesini sağlayan sosyal harita platformu Here ve Mix Radio+ müzik akış hizmeti Lumia 520 modelinde yerini alacak.





Modelin ekranı eldivenle bir dokunuşları algılayabilen yüksek hassasiyete sahip. WiFi, 1430mAh batarya, 9.9mm kalınlık, 124gr ağırlık, a-GPS şeklinde diğer özellikler mevcut.





Nokia tarafından yapılan açıklamada Lumia 720 modelinin Mayıs ayında 999TL, Lumia 520 modelinin ise haziran ayında 599TL fiyatla satışa sunulacağı duyuruldu.





Böylelikle Lumia 520 ülkemizde satılan en ucuz Windows Phone 8 modeli olacak.