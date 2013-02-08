Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia Lumia 520 ve Lumia 720'ye ait olduğu iddia edilen teknik özellikler paylaşıldı

6 yıl
1,8b
1
31
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia Lumia 520 ve Lumia 720'ye ait olduğu iddia edilen teknik özellikler paylaşıldı
Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın Lumia 520 ve Lumia 720 modellerine ait olduğu iddia edilen teknik özellik listesi paylaşıldı. Lumia 520, ''Fame'' kod adını taşırken; Lumia 720'nin kod adı merak edenler için ''Zeal''.
Lumia 520 ile Lumia 720, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (Krait) Qualcomm Snapdragon S4 Plus platformu, 512 MB RAM, 8 GB'lık dahili depolama alanı, microSD kart girişi ve Windows Phone 8 mobil işletim sistemi gibi teknik özellikleri paylaşıyor. Akıllı telefonların farklı noktalarına değinecek olursak, Lumia 520'de, 4-inç büyüklüğünde dokunmatik kapasitif ekrana ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya yer veriliyor. Lumia 520'nin ön yüzünde görüntülü görüşme için kamera yok.
Lumia 820 ile Lumia 620 arasında konumlandırılması beklenen Lumia 720 ise 4.3-inç büyüklüğünde dokunmatik kapasitif ekranı (Clear Black Display), hücresel ağ üzerinden hızlı internet bağlantısı için HSPA+ alt yapısı desteğini, 2 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerayı ve 6 megapiksel (?) çözünürlüğünde ana kamerayı bünyesinde barındırıyor.
25-28 Şubat tarihleri arasında, Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazanacağı tahmin edilen akıllı telefonların teknik özellik listesi bakalım ne kadar tutarlı çıkacak? Hep beraber bekleyelim ve görelim.
Editörün notu: Görsel temsilidir.

http://mynokiablog.com/2013/02/08/rumours-nokia-lumia-720-codename-zeal-and-nokia-lumia-520-fame-specs-5-nokia-devices-for-mwc/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
receb_ali 6 yıl
820 her açıdan güzel kullanışlı marketten şimdilik fazla uygulama edınmeyeceksenız en ıyısı derım hem köşesi kenarı düşüp çizilirse ve ya rengi sıkarsa 50tl yenı kapak bu kadar oldu yep yeni :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aenescan1994 6 yıl
BURADAN 520 620 720 arasındaki bazı farklara ulaşabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
as14 6 yıl
çok güzel bir telofon ama ekran boyutu alıcakları düşündürür
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
240Volt 6 yıl
Nokia hala tutunmaya çalışıyo telefon sektöründe ama nafile kim gördü 41 mp lik kameralı nokia arkadaşında eşinde dostunda !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIMERIDER 6 yıl
resmin temsili olduğu not düşülmüş halen resme yorum yapanlar var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akonkayra67 6 yıl
820 özelliklerine gayet uygundur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aniceman 6 yıl
böyle olursa cebime uygun olacağını düşünerek beklediğim 720 fos çıkacak. 820nin fazla, 620nin yetersiz kaldığı yerde 720 bu haliyle niye çıkar ki!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Portraitclub 6 yıl
En sevdiğim yönü kapak renkleri olmuş mavi çok hoş duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MSefa23 6 yıl
nokia biraz daha estetik ürünler çıkarsa daha çok tercih edilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wox 6 yıl
ölüye gömlek giydirmişler..nokianın yaptığıda bu.win8 hiçte iyi değil..zira telefon hızlı ve akıcı çalışıyor olmasına rağmen uygulama açısından yetersiz hemde çok yetersiz.o yüzden almaya bile değmez..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Offret 6 yıl
620'yi büyütüp küçültüp koymuşlar resmen keşke biraz daha değişiklik yapsalarmış lumia 820 benim için donanımsal açıdan fazla lumia 620 ise aynı açıdan eksik arası olacak 720 komple boş çıktı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 6 yıl wox
wox

ölüye gömlek giydirmişler..nokianın yaptığıda bu.win8 hiçte iyi değil..zira telefon hızlı ve akıcı çalışıyor olmasına rağmen uygulama açısından yetersiz hemde çok yetersiz.o yüzden almaya bile değmez..

benim için öncelikli olan hız ve stabilite idi eski bir ios ve android kullanıcısı olarak wp platformunda bunu başardıklarını gördüm. bugün ios 6 ve özellikle de android'i 512 mb bellekli bir cihazda kullanmak gerçekten sıkıntılı. 1 gb bellek bile yetmiyor artık, günümüzde üst seviye android cihazlar 2 gb bellek kullanmaya başladılar. ama wp8 platformunda lumia 620 örneğinde görüldüğü üzre belleğin 512 mb olduğunu hissetmiyorsunuz bile. bence bu bir başarıdır. artık önemli olan sistemin kullanıcının tepkilerine anında cevap vermesi ve akıcı olması. uygulama konusuna gelince şu anda instagram dışında uygulama sıkıntısı çekmiyorum. instagram da kısa süre içinde gelecektir. dediğim gibi tek derdimiz uygulama sayısı olsun. o zamanla aşılacak bir konu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
euromos 6 yıl
Şu tasarıma takmış arkadaşların eleştirileri beni bitiriyor. Üçgen olsa ya telefonlar sırf bunlar için, yada altıgen ve direk daire şeklinde yapalım :D. Olmadı çok bilmiş dostlarım, her şey elinizin altında, görelim tasarımla ilgili yeteneklerinizi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LeonRe4 6 yıl
Nokia bir zamanlar kral gibiydi. şimdi ise samsung ve apple den sonra 3. seçenek konumuna düştü. bakalım sonları ne olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1829 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi iOS oyun ve uygulamaları 1. bölüm 6 yıl 2si1: "Yeni Nesil Teknoloji ve Oyun Programı" Apple, Cumhurbaşkanı'mız ile neden görüştü? Assassin's Creed 4 ve fazlası video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim