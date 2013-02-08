Nokia Lumia 520 ve Lumia 720'ye ait olduğu iddia edilen teknik özellikler paylaşıldı

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın Lumia 520 ve Lumia 720 modellerine ait olduğu iddia edilen teknik özellik listesi paylaşıldı. Lumia 520, ''Fame'' kod adını taşırken; Lumia 720'nin kod adı merak edenler için ''Zeal''.

Lumia 520 ile Lumia 720, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (Krait) Qualcomm Snapdragon S4 Plus platformu, 512 MB RAM, 8 GB'lık dahili depolama alanı, microSD kart girişi ve Windows Phone 8 mobil işletim sistemi gibi teknik özellikleri paylaşıyor. Akıllı telefonların farklı noktalarına değinecek olursak, Lumia 520'de, 4-inç büyüklüğünde dokunmatik kapasitif ekrana ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya yer veriliyor. Lumia 520'nin ön yüzünde görüntülü görüşme için kamera yok.

Lumia 820 ile Lumia 620 arasında konumlandırılması beklenen Lumia 720 ise 4.3-inç büyüklüğünde dokunmatik kapasitif ekranı (Clear Black Display), hücresel ağ üzerinden hızlı internet bağlantısı için HSPA+ alt yapısı desteğini, 2 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerayı ve 6 megapiksel (?) çözünürlüğünde ana kamerayı bünyesinde barındırıyor.



25-28 Şubat tarihleri arasında, Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazanacağı tahmin edilen akıllı telefonların teknik özellik listesi bakalım ne kadar tutarlı çıkacak? Hep beraber bekleyelim ve görelim.

Editörün notu: Görsel temsilidir.



http://mynokiablog.com/2013/02/08/rumours-nokia-lumia-720-codename-zeal-and-nokia-lumia-520-fame-specs-5-nokia-devices-for-mwc/