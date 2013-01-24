Nokia Lumia 620, Pazartesi günü satışa sunuluyor





Nokia'nın yeni Lumia serisindeki uygun fiyatlı üyesi Lumia 620, geçen hafta Rusya'da satışa sunulduktan sonra yeni rotasını Türkiye olarak belirledi.





Nokia tarafından yapılan duyuruda, Pazartesi günü Nokia Başkan Vekili Chris Weber ve Turkcell Bireysel Pazarlama ve Satış Grubu Genel Müdür Yardımcısı Emre Sayın ortaklığında yapılacak bir etkinlikle Lumia 620 modelinin lanse edileceği açıklandı.





Lansmanın ardından Lumia 920, Lumia 820 ve Lumia 620 modelleri etkinlikte tüketicilerin beğenisine sunulacak. Fiyatlandırma konusunda şimdilik bir bilgi yok. Modelin ilk satışının ise Turkcell iletişim merkezleri üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.





Lumia 620'nin teknik özelliklerini hatırlayacak olursak, 28 nm üretim sürecine ve 1 GHz saat hızına sahip çift çekirdekli Qualcomm MSM8227 Snapdragon S4 Plus işlemci, Adreno 305 grafik birimi, 512MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD kart girişi, 3.8 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte ClearBlack ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, 720p video kaydı, VGA ön kamera, 1300mAh gücünde batarya şeklinde sayılabilir.





Modelin Rusya'daki satış fiyatı yaklaşık 699TL.