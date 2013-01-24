Nokia Lumia 620, Pazartesi günü satışa sunuluyor

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Nokia'nın yeni Lumia serisindeki uygun fiyatlı üyesi Lumia 620, geçen hafta Rusya'da satışa sunulduktan sonra yeni rotasını Türkiye olarak belirledi.
Nokia tarafından yapılan duyuruda, Pazartesi günü Nokia Başkan Vekili Chris Weber ve Turkcell Bireysel Pazarlama ve Satış Grubu Genel Müdür Yardımcısı Emre Sayın ortaklığında yapılacak bir etkinlikle Lumia 620 modelinin lanse edileceği açıklandı.
Lansmanın ardından Lumia 920, Lumia 820 ve Lumia 620 modelleri etkinlikte tüketicilerin beğenisine sunulacak. Fiyatlandırma konusunda şimdilik bir bilgi yok. Modelin ilk satışının ise Turkcell iletişim merkezleri üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.
Lumia 620'nin teknik özelliklerini hatırlayacak olursak, 28 nm üretim sürecine ve 1 GHz saat hızına sahip çift çekirdekli Qualcomm MSM8227 Snapdragon S4 Plus işlemci, Adreno 305 grafik birimi, 512MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD kart girişi, 3.8 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte ClearBlack ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, 720p video kaydı, VGA ön kamera, 1300mAh gücünde batarya şeklinde sayılabilir.
Modelin Rusya'daki satış fiyatı yaklaşık 699TL.
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Siz aşağıdaki yorumları okumadınız sanırım.
Htc 8s turkıye de 950 tl ıse nokia lumia 620 700 tl olmalı
Nokia ve HTC kıyaslarsak:
Ekranlar 620'de 3.8" 246ppi 8S'te 4" 223ppi
Depolama 8GB'a 4GB ve micro sd desteği 64GB'a kadar.
Kamera için konuşmak erken ama şahsi fikrim Nokia önde olabilir. ama en azından 620'de ön kamera da mevcut.
ek olarak NFC desteği var.
Nokia drive bilgim yok ama o da vardır.
geri kalan özellikler zaten aynı. hem donanım hem de nokia'nın ek yazılımları ile HTC 8S'ten cazip. 8S'in şu an yaklaşık fiyatı 890-950 arası. eğer ki Lumia 620 800 civarı çıkış yaparsa düşünülebilir. ama tabi ederi maksimum 700 yapar orası ayrı.
zaten 512mb ram ileride uygulamalar için sıkıntı yaratabilir. şimdilim windows 8 mağzasında sıkıntı çıkaran uygulama bulmak güç ama microsoft "bazı uygulamalar en az 1GB bellek isteyebilir" uyarısını çoktan koydu.
1 hafta gider herhal!!
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