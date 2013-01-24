Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia Lumia 620, Pazartesi günü satışa sunuluyor

6 yıl
1,5b
1
57
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia Lumia 620, Pazartesi günü satışa sunuluyor

Nokia'nın yeni Lumia serisindeki uygun fiyatlı üyesi Lumia 620, geçen hafta Rusya'da satışa sunulduktan sonra yeni rotasını Türkiye olarak belirledi.

Nokia tarafından yapılan duyuruda, Pazartesi günü Nokia Başkan Vekili Chris Weber ve Turkcell Bireysel Pazarlama ve Satış Grubu Genel Müdür Yardımcısı Emre Sayın ortaklığında yapılacak bir etkinlikle Lumia 620 modelinin lanse edileceği açıklandı.

Lansmanın ardından Lumia 920, Lumia 820 ve Lumia 620 modelleri etkinlikte tüketicilerin beğenisine sunulacak. Fiyatlandırma konusunda şimdilik bir bilgi yok. Modelin ilk satışının ise Turkcell iletişim merkezleri üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

Lumia 620'nin teknik özelliklerini hatırlayacak olursak, 28 nm üretim sürecine ve 1 GHz saat hızına sahip çift çekirdekli Qualcomm MSM8227 Snapdragon S4 Plus işlemci, Adreno 305 grafik birimi, 512MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD kart girişi, 3.8 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte ClearBlack ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, 720p video kaydı, VGA ön kamera, 1300mAh gücünde batarya şeklinde sayılabilir.

Modelin Rusya'daki satış fiyatı yaklaşık 699TL.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hukumran 6 yıl en beğenilen
Fiyat performans güzel
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Bu fiyattan ülkemize girerse ses getirebilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 6 yıl
Radyosu yokmuş!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onder.t 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

Bu fiyattan ülkemize girerse ses getirebilir.

Siz aşağıdaki yorumları okumadınız sanırım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oguz707 6 yıl
Yaptıgım arastırmaya gore htc 8s avrupa fiyatı 275 euro aynı sekilde nokia lumia ise 199 euro
Htc 8s turkıye de 950 tl ıse nokia lumia 620 700 tl olmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 6 yıl
güzel telefon, fiyatı da güzel olursa şahane olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yakmac 6 yıl
gecen yıl huawei x5 570 sıfır aldım yapmayın arkadaşlar bu telefonunda giriş sekment oldunu hepimiz biliyoruz. x5 hemen hemen aynı özelliklere sahip bu cihazın 600 tl (windows işletim sistemi oldunu dşürsek )fazladan etmemesi gerekir ki bunuda sağlıcak olan yine bizleriz. eşe dosta 600 liradan fazla etmemesi gerektiğini söyleyin almayın aldırtmayın derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oguz707 6 yıl
799 tahminim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmet izmirli 6 yıl
Eğer fiyatı 800tl civarı olursa bu telefon çok çok satar, demedi demeyin. Nokia bu Türkiye'de müthiş seveni olan bir firma ve Nokia bunu bildiği için Rusya'dan sonra hemen Türkiye'ye yöneliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagrimir 6 yıl
700 olsa yok satar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddiyetsiz 6 yıl
donanım olarak HTC 8S'ten kısmen daha iyi.
Nokia ve HTC kıyaslarsak:
Ekranlar 620'de 3.8" 246ppi 8S'te 4" 223ppi
Depolama 8GB'a 4GB ve micro sd desteği 64GB'a kadar.
Kamera için konuşmak erken ama şahsi fikrim Nokia önde olabilir. ama en azından 620'de ön kamera da mevcut.
ek olarak NFC desteği var.
Nokia drive bilgim yok ama o da vardır.
geri kalan özellikler zaten aynı. hem donanım hem de nokia'nın ek yazılımları ile HTC 8S'ten cazip. 8S'in şu an yaklaşık fiyatı 890-950 arası. eğer ki Lumia 620 800 civarı çıkış yaparsa düşünülebilir. ama tabi ederi maksimum 700 yapar orası ayrı.
zaten 512mb ram ileride uygulamalar için sıkıntı yaratabilir. şimdilim windows 8 mağzasında sıkıntı çıkaran uygulama bulmak güç ama microsoft "bazı uygulamalar en az 1GB bellek isteyebilir" uyarısını çoktan koydu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eP_362 6 yıl
849 ya da 949 olacak diye tahmin ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alperencsm 6 yıl
899
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koddha 6 yıl
fıs
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BA761BEEF 6 yıl
Türkiye'deki fiyatı 800'ü geçer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HL_Rockk 6 yıl
Arkadaşlar lumia 620 nin fiyatı uygun olacaktır eminim ama ben 2 cihaz arasında kaldım n9 ve lumia 620 karar vermekte zorlanıyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
romeo6464 6 yıl
1300 mAh
1 hafta gider herhal!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1549 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Windows Phone 8X by HTC video inceleme 6 yıl Mobilite: 2013'e damgasını vuracak akıllı telefonlar mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim