"Nokia Lumia 630/635 ve Asha 230 gelecek yılı bekliyor"





Son olarak Lumia 1520, Lumia 1320 ve Lumia 525 akıllı telefon modellerini tanıtan ve pazara sunmaya başlayan Nokia'nın yeni yılda da tüm segmentlere yönelik modeller hazırladığı sık sık dile getiriliyor.





Evleaks tarafından paylaşılan yeni iddialara göre Nokia'nın gelecek yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı modellerden üçü Lumia 630, Lumia 635 ve Asha 230 olacak. Modeller hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş. Ancak bazı varsayımlar mevcut.





Lumia 63x serisinin Lumia 625 modelinin devamı olacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan 4.7 inçlik ekranın aynen muhafaza edilirken, çözünürlüğün artırılabileceği belirtiliyor. Ayrıca Lumia 630 ve Lumia 635 modellerinin SIM kart desteğine göre isimlendirildiği ve Windows Phone ekosistemine ilk çift SIM desteğinin bu modellerle sunulacağı da iddialar arasında.





Asha 230 modelinin ise tam QWERTY klavyeye sahip olması bekleniyor. Cihazların muhtemel tanıtım zamanı ise Şubat sonundaki MWC 2014 fuarı olacak.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Moneypenny-could-be-launched-as-Lumia-630--635-new-Asha-230-Spinel-also-mentioned_id50523