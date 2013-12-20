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"Nokia Lumia 630/635 ve Asha 230 gelecek yılı bekliyor"

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son olarak Lumia 1520, Lumia 1320 ve Lumia 525 akıllı telefon modellerini tanıtan ve pazara sunmaya başlayan Nokia'nın yeni yılda da tüm segmentlere yönelik modeller hazırladığı sık sık dile getiriliyor.

Evleaks tarafından paylaşılan yeni iddialara göre Nokia'nın gelecek yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı modellerden üçü Lumia 630, Lumia 635 ve Asha 230 olacak. Modeller hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş. Ancak bazı varsayımlar mevcut.

Lumia 63x serisinin Lumia  625 modelinin devamı olacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan 4.7 inçlik ekranın aynen muhafaza edilirken, çözünürlüğün artırılabileceği belirtiliyor. Ayrıca Lumia 630 ve Lumia 635 modellerinin SIM kart desteğine göre isimlendirildiği ve Windows Phone ekosistemine ilk çift SIM desteğinin bu modellerle sunulacağı da iddialar arasında.

Asha 230 modelinin ise tam QWERTY klavyeye sahip olması bekleniyor. Cihazların muhtemel tanıtım zamanı ise Şubat sonundaki MWC 2014 fuarı olacak.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Moneypenny-could-be-launched-as-Lumia-630--635-new-Asha-230-Spinel-also-mentioned_id50523 Yorum Yaz
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Hammerlein 5 yıl
microsoft 5 sene sonra bütün piyasayı elinde tutacak
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Atmosphere 5 yıl
Nokia ayni modelin surusuyle farkli alt tasarimini cikarinca telefonun ozelligi kalmiyor. Iphone tek telefon cikarip yillarca satti. Sad3ce fiyatlar asiri yukseldigi icin bu sene c modelini ekledi.
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Fx_57,5 5 yıl
bukadar çok model çıkarmasının sebebini merak ediyorum.
samsung u geçti nokia yeni diye çıkardığı tanıttığı telefonlar aynı deneyimi sunmaktan öteye geçemiyor
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Nokia Specialist 5 yıl Fx_57,5
Fx_57,5
bukadar çok model çıkarmasının sebebini merak ediyorum.
samsung u geçti nokia yeni diye çıkardığı tanıttığı telefonlar aynı deneyimi sunmaktan öteye geçemiyor

Olay da burada işte, kullanıcıya istediği şekilde telefonu seçme özgürlüğünü verip güncellemeyi eksik etmiyor. Samsung böyle değil ama çıkar gitsin güncellemeyle ilgilenen yok S3 Nokia'nın olsaydı şimdi 4.4.2 kullanıyordu
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SystemApps 5 yıl
Windows Phone geleceğin işletim sistemi
2014 Windows Phone yılı olacak bence
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CoreXXX 5 yıl
lımiaların tasarımı çok farklı o yüzden kimse iphoneye felan benzetemiyor. zaten şu an iphnenin en büyük rakibi Nokia çünkü tasarımı samsung lg gibi firmalarınkinden çok iyi. ama hala appleyi yakalayamadı. 929 ses getirecek gibi duruyor. o boyutta bir telefonda 2.2 ghz 4 çekirdek uçmuşlar gerçekden. bunun üstüne phone 8 in 512 mb ramda ve tek çekirdek 1 ghz işlemcide bile akıcı çalışdığı düşünülürse 929 nasıl olacak merak ediyorum. belkide o hız gereksiz kalabilir
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e-Militarist 5 yıl
Nokia çıkış yakaladı.
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Ermeydan 5 yıl
Windows phone u nedense sevemedim gitti. Çok kullanışsız geliyor bana. Şimdi WP li telefonu olanlar kızacak ama görüşüm değişmeyecek
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Kulak Misafiri 5 yıl
Bir de 725, 26 falan yok mu? İncelik ve performans ağırlıklı.
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hukuksever 5 yıl
Kötü telefonlar üretiyorsun nokia kusura bakma..
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filteke 5 yıl
bi 929u piyasaya süremedi gitti
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Nokia Specialist 5 yıl filteke
filteke
bi 929u piyasaya süremedi gitti

8.1 ile gelecektir
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Bay H 5 yıl filteke
Lumia 929 un çıkması sizi neden bu kadar ilgilendiriyor ki eğer Amerika da yaşamıyorsanız. Lumia 929 yakın donemde sadece verizon için satışa sunulacak. 8.1 ile çıkmayacak bu cihaz bu arada her Microsoft çalışanına fazla güvenmeyin yanlış yönlendirmelerde bulunabiliyorlar
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