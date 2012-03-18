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Nokia Lumia 719 görüntülendi

7 yıl
19,4b
1
28
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce Bluetooth SIG tarafından onaylanan Nokia Lumia 719'un ilk fotoğrafı internete sızdırıldı. Finlandiyalı üreticinin klasik tasarım çizgilerini taşıyan yeni akıllı telefon, Lumia ailesinin diğer üyeleri gibi Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone'u kullanmakta.
3.7-inç boyutunda dokunmatik AMOLED (Clear Black Display) ekrana sahip olacağı vurgulanan Lumia 719'un alt kısmında fiziksel tuş takımı dikkat çekiyor. 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen kameraya yer verilen akıllı telefon, 720p (HD) video kaydı gerçekleştirebiliyor.
Nokia'nın, 28 Mart'ta Çin'de düzenleyeceği bir etkinlik kapsamında resmiyet kazandıracağı belirtilen Lumia 719'un Asya ve Amerika pazarı yolcusu olması bekleniyor.

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Djalma Feitosa Dias 7 yıl en beğenilen
Telefonu eskitmişler.:d
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meposion 7 yıl
2.ci el e çıkmış bu.
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hipokondriyak86 7 yıl
telefonu yalçın çakır bulmuş yaşlandırma tekniği kullanmış....
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OZYMANDIAS 7 yıl
Tasarımı hiç hoş değil..
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DH Misafiri 7 yıl
Yahu but Nokia Adam olmayacak sanirim.nerde o ski Nokia lar. ahhhh ahhhh .yahu. sen bu kafayla zor. piyasada kalirsin.....Ben Samsung. hastasiyim ve su an elimde galakxi s2 var Ben but telefonun üzerine baska. bir telefon tanimam arkadaslar .....siz siz olun Samsung Dan vazgecmeyin .......
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E_Aydin35 7 yıl
Tasarım pek iddialı olmasada iyi,ama bu fotoğrafta biraz bakımsız çıkmış? :))
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MERCURY2000 7 yıl
Lumia 710un makyajlanmış hali gibi gözüküyor. Umarım Nokia symbiandaki aynı donanımı farklı kasalara yerlestirip satma stratejisini uygulamaz wp7de.
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aziz77 7 yıl
fiyat nedir acaba...
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acmtncy 7 yıl
NeverJames
aziz77 bu kafayla nokidan adam olmaz daha n8 bile 1200tl,600 mhz işlemci 256 mb ram symbian.o fiyat gider arc alırım...
sana n8 al diyenmi oldu neyin kafası bu ? burda windows phone 7 den bahsediliyo sen symbian diyosun ben c6-01 ve ideosx x5 android kullanıyorum nokia uygulama konusunda geri kalıyo müzik,internet,güncelleme,destek bu 4 konuda symbian androidi ezer.

symbian ve android tek bir telefon mu ki müzik, internet vs de birbirlerini eziyorlar? ben motorola razr maxx alıp android bataryada ezer, xperia s alıp android çözünürlükte ezer, beatsli htc alıp andoroid müzikte ezer desem saçma olmaz mı? donanımla ilgili özelliklerini işletim sistemine yüklemek saçma olmuyor mu? ee yazılımda zaten android üstün. tarayıcı dersen tarayıcı müzik dersen müzik programı yığınla. güncelleme istiyorsan da o androidin suçu değil nexus al bak sorum çıkıyormu. diğerlerinde de custom rom yükleyebiliyorsun.
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Dark Shade 7 yıl
NeverJames
aziz77bu kafayla nokidan adam olmaz daha n8 bile 1200tl,600 mhz işlemci 256 mb ram symbian.o fiyat gider arc alırım...
sana n8 al diyenmi oldu neyin kafası bu ?burda windows phone 7 den bahsediliyo sen symbian diyosun ben c6-01 ve ideosx x5 android kullanıyorum nokia uygulama konusunda geri kalıyomüzik,internet,güncelleme,destek bu 4 konuda google,androidi ezer.

google, android i ezer kısmı anlamadım...
android google ın zaten..
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danGerfuLL 7 yıl
Sony Xperia serisinin(U, P, S, Sola) yeni modellerinin köşeleri yuvarlatılmış haline benziyor.
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JohnLord 7 yıl
aziz77

bu kafayla nokidan adam olmaz daha n8 bile 1200tl,600 mhz işlemci 256 mb ram symbian.o fiyat gider arc alırım...


sana n8 al diyenmi oldu neyin kafası bu ?

burda windows phone 7 den bahsediliyo sen symbian diyosun ben c6-01 ve ideosx x5 android kullanıyorum nokia uygulama konusunda geri kalıyo

müzik,internet,güncelleme,destek bu 4 konuda symbian androidi ezer.
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wustti 7 yıl
çok kalitesiz görünüyor berbat ötesi bişey olmuş...
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alaz1903 7 yıl
bence bu olamaz. nokia'nın yeni tasarım çizgisinin dışında bir cihaz. lumia 719 olsa olsa budur ve kesinlikle çok şık: phonearena.com/...
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