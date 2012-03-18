Nokia Lumia 719 görüntülendi

Kısa bir süre önce Bluetooth SIG tarafından onaylanan Nokia Lumia 719'un ilk fotoğrafı internete sızdırıldı. Finlandiyalı üreticinin klasik tasarım çizgilerini taşıyan yeni akıllı telefon, Lumia ailesinin diğer üyeleri gibi Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone'u kullanmakta.



3.7-inç boyutunda dokunmatik AMOLED (Clear Black Display) ekrana sahip olacağı vurgulanan Lumia 719'un alt kısmında fiziksel tuş takımı dikkat çekiyor. 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen kameraya yer verilen akıllı telefon, 720p (HD) video kaydı gerçekleştirebiliyor.



Nokia'nın, 28 Mart'ta Çin'de düzenleyeceği bir etkinlik kapsamında resmiyet kazandıracağı belirtilen Lumia 719'un Asya ve Amerika pazarı yolcusu olması bekleniyor.

