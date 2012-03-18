Nokia Lumia 719 görüntülendi

Haber Editörü
Kısa bir süre önce Bluetooth SIG tarafından onaylanan Nokia Lumia 719'un ilk fotoğrafı internete sızdırıldı. Finlandiyalı üreticinin klasik tasarım çizgilerini taşıyan yeni akıllı telefon, Lumia ailesinin diğer üyeleri gibi Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone'u kullanmakta.
3.7-inç boyutunda dokunmatik AMOLED (Clear Black Display) ekrana sahip olacağı vurgulanan Lumia 719'un alt kısmında fiziksel tuş takımı dikkat çekiyor. 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen kameraya yer verilen akıllı telefon, 720p (HD) video kaydı gerçekleştirebiliyor.
Nokia'nın, 28 Mart'ta Çin'de düzenleyeceği bir etkinlik kapsamında resmiyet kazandıracağı belirtilen Lumia 719'un Asya ve Amerika pazarı yolcusu olması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
symbian ve android tek bir telefon mu ki müzik, internet vs de birbirlerini eziyorlar? ben motorola razr maxx alıp android bataryada ezer, xperia s alıp android çözünürlükte ezer, beatsli htc alıp andoroid müzikte ezer desem saçma olmaz mı? donanımla ilgili özelliklerini işletim sistemine yüklemek saçma olmuyor mu? ee yazılımda zaten android üstün. tarayıcı dersen tarayıcı müzik dersen müzik programı yığınla. güncelleme istiyorsan da o androidin suçu değil nexus al bak sorum çıkıyormu. diğerlerinde de custom rom yükleyebiliyorsun.
google, android i ezer kısmı anlamadım...
android google ın zaten..
sana n8 al diyenmi oldu neyin kafası bu ?
burda windows phone 7 den bahsediliyo sen symbian diyosun ben c6-01 ve ideosx x5 android kullanıyorum nokia uygulama konusunda geri kalıyo
müzik,internet,güncelleme,destek bu 4 konuda symbian androidi ezer.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
19355 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, Windows Phone ve nokia