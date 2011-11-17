Nokia Lumia 800 İngiltere sınırlarına girdi, ön siparişler yüzleri güldürdü

Nokia'nın Microsoft ile yaptığı ortaklığın ilk ürünü olan Lumia 800 ve Lumia 710 adlı Windows Phone 7 modelleri Ekim ayında Londra'da bir etkinlikle tanıtılmıştı. Lumia 800 dün itibariyle başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinde satışa sunuldu.





İlk satış rakamları merakla beklenirken ön sipariş sayıları şimdiden yüzleri güldürmeyi başardı. İngiltere'nin en büyük mobil operatörlerinden Orange, Lumia 800 modelinin şimdiye kadar en büyük rağbeti gören Nokia modeli olduğunu duyurdu. Kesin rakam vermemekle birlikte firma daha önce Nokia N95 ve Nokia 5800 modellerinin en çok ilgi gören iki telefon olduğunu belirtti.





Farklı kampanyalarla reklama büyük önem veren Microsoft, Lumia 800 için Xbox teklifi de sunacak. Orange kısa bir süre sonra Xbox 360 veya ilgili bir ürünü içeren Lumia 800 paketlerinin tüketicilerin ilgisine sunulacağını belirtti.





480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde 3.7 inç ClearBlack AMOLED dokunmatik ekran, 1.4 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM8255 Snapdragon işlemci, 512MB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 25GB Skydrive bulut depolama hediyesi, Windows Phone 7.5 Mango özellikleri sunan Lumia 800 420€ fiyat etiketine sahip.





Lumia modellerinin piyasada göreceği ilginin nispetine göre Microsoft'un mobil işletim sistemine yapacağı yatırım da şekillenecek. Bu açıdan Nokia ortaklığı firma için büyük önem taşıyor.