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Nokia Lumia 800 İngiltere sınırlarına girdi, ön siparişler yüzleri güldürdü

7 yıl
6,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın Microsoft ile yaptığı ortaklığın ilk ürünü olan Lumia 800 ve Lumia 710 adlı Windows Phone 7 modelleri Ekim ayında Londra'da bir etkinlikle tanıtılmıştı. Lumia 800 dün itibariyle başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinde satışa sunuldu.

İlk satış rakamları merakla beklenirken ön sipariş sayıları şimdiden yüzleri güldürmeyi başardı. İngiltere'nin en büyük mobil operatörlerinden Orange, Lumia 800 modelinin şimdiye kadar en büyük rağbeti gören Nokia modeli olduğunu duyurdu. Kesin rakam vermemekle birlikte firma daha önce Nokia N95 ve Nokia 5800 modellerinin en çok ilgi gören iki telefon olduğunu belirtti.

Farklı kampanyalarla reklama büyük önem veren Microsoft, Lumia 800 için Xbox teklifi de sunacak. Orange kısa bir süre sonra Xbox 360 veya ilgili bir ürünü içeren Lumia 800 paketlerinin tüketicilerin ilgisine sunulacağını belirtti.

480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde 3.7 inç ClearBlack AMOLED dokunmatik ekran, 1.4 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM8255 Snapdragon işlemci, 512MB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 25GB Skydrive bulut depolama hediyesi, Windows Phone 7.5 Mango özellikleri sunan Lumia 800 420€ fiyat etiketine sahip.

Lumia modellerinin piyasada göreceği ilginin nispetine göre Microsoft'un mobil işletim sistemine yapacağı yatırım da şekillenecek. Bu açıdan Nokia ortaklığı firma için büyük önem taşıyor.

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ceo-tr 7 yıl en beğenilen
Nokia bu telefonla güzel satış rakamlarına ulaşır. Türkiyede fahiş fiyatlarda satışa çıkmasa da bizde alsak.
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Faux Carnival 7 yıl
Son yillarda gordugum en mukemmel tasarim! Isletim sistemi zaten muhtesem...
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duda 7 yıl
Herkes burada birseyler karalamis ama bunlar telefon alacaklari etkilemesin.Benim yaptigim gibi yapsinlar.Bu telefon Turkiyeye geldigi zaman Turkcell e gidip telefonu elime alacagim ve kullanacagim digerlerine de bakacagim olumlu bir izlenimim olusursa almayi dusunurum.Bu kadar basit yani bu kadar donanim karsilastirilmasi yapilmasina gerek yok.Kimi isletim sistemi az kaynakla cok is yapar,stabildir.Kimindede kod kirliligi vardir cok kaynak tuketir.Yani ele alinip kullanilmasi lazim.Ele alinacak abi!!!!
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K084K 7 yıl
Takip ettiğim cihazlardan biriydi.o olumsuzluklar listesi o kadar uzundu ki gözüm korkmuştu.n9,lumia 800 gelmesini bekliyorum.beklentilerimi karşılayanı alıcam.olmadı android bir cihaz bakıcam
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Elmeti 7 yıl
bohakk
bir yerde şöyle bir yazı gördüm (gsm arena) yani tüm wp 7 olan telefonlar için geçerli mi bunlar... diğerlerini geçtim hadi de..kırmızı yazılar olmazsa nasıl olacak.... WP7-specific limitations No system-wide file manager No Bluetooth file transfers No USB mass storage mode Limited third-party apps availability No Flash (nor Silverlight) support in the browser Too dependent on Zune software for file management and syncing No video calls New ringtones available only through the Marketplace (fixed in Mango) Music player lacks equalizer presets No multitasking (fixed in Mango) No copy/paste (fixed in NoDo) No DivX/XviD video support (automatic transcoding provided by Zune software) No sign of free Bing maps Navigation so far (fixed in Mango) No internet tethering support (fixed in Mango) No handwriting recognition support

Evet o özellikler sistem içinde olmayabilir ama dosya paylaşım programlarıyla diğer akıllı telefonlarla veri alışverişi yapılabilir. iOS ve Android'de de böyle bu olay.
Telefon hafızasını Android telefonlarda olduğu gibi flash bellek gibi kullanamıyoruz, iOS cihazların iTunes bağımllığı gibi Zune programı bağımlılığı var ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim Zune programı iTunes'a göre çok ama çok daha rahat, hızlı çalışan ve görsel bi program. İkisinide kullandığım için bunu söyleyebilirim.
Herhangi bi platforma taraftarlık yapmadan anlattım, umarım işine yarar
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Battlestar DH 7 yıl
bence pahalı olsun 5800 gibi herkesde olmasın.
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DH Misafiri 7 yıl
Bakın arkadaşlar böyle şeyler için birbirimizi üzmeye gerek yok...Öncelikle telefonla ilgili düşüncelerimi söyleyeyim...İşletim sistemi olarak Wİndows phone 7 yi çıktığında beri takip ediyorum...Yukarıda çöp diye bahsettiğiniz özelliklerin çoğu 7.5(mango) sürümü ile etkinleştirilmiştir (multitasking copy paste)falan filan...Videolu görüşme içinde geçtiğimiz günlerde bir uygulama çıktı...Hafızası arttırılmıyor EVET zaten artık üretilen çoğu telefonda hafıza arttıramazsınız...Şahsi kanaatime gelirse bence bu telefon bu işletim sistemi çok iyi kombine olmuş...Fiyatlarda inşallah dediğiniz gibi olmaz da biz de alırız...Gerçi Türkiye ye gelmesi 2012 ortalarını bulur diye düşünüyorum...Türkiye tarihi ile bilgisi olan varsa paylaşsın lütfen
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robinhoof 7 yıl
hirataro iphone da o özellikler yokken sesin çıkmıyo ama o zaman çöp değil gereksiz özellikler oluyo tabi
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DH Misafiri 7 yıl
bu telefon için çok pahalı donanımı zaten sınırda yani tamam wp7,5 için sorun teşkil etmiyo da seneye wp8 çıkınca ne olacak nokia dicekki donanım yetersiz yükseltemiyoruz kusuruma bakmasınlar 1 yıl için bu parayı veremem aldım mı bi cihaz önümü görmem lazım kaldı ki konu nokia elimde şu an nokia 5800 var ve hiç memnun değilim wp7,5 çok iyi bana göre hatta arayüz olarak en iyisi en kopya olmayan ve en orijinal arayüz ama nokia yapamadı htc ya da samsung adam gibi bişe çıkarsa da alsak ya da microsoft nokia yı satın alsa ...
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esqhia 7 yıl
@surfer
Bence bu telefonun fiyatı 1500 TL ya da yakın olursa fazla alan olmaz. Biraz daha para vererek galaxy 2 almaya yonelir cogu kisi ya da muadili baska bir telefona.
Biraz daha para vermeye gerek yok.s2 birçok yerde 1349tl ye satılıyor zaten. lumia800 s2 den pahalı olduğu sürece,aklı selim hiçkimse gidipte özellikleri daha düşük nokia almaz.Heleki windows gibi yeni diyebileceğimiz bir işletim sistemine.
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free4200 7 yıl

Renk çeşitleri baya bi ilgi çekici aslında...
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Nessarien 7 yıl
Bayılıyorum şu sizin telefon kavgalarınıza. Bazen trollememek için kendimi zor tutuyorum.. Forum üzerindeki ergen ya da işsiz insan sayısını görebilmek için bu tür başlıkların altında kavgadan başka birşey yapmayanları saymak yetiyor.
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shunter 7 yıl
abilerim simdi tartısmayalımda mangoyla beraber yinede bluetooth aktif olmuyor veri gondermede degil mi mobile 7 de de yoktuya zaten
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