Nokia Lumia 900 Haziran'da global olarak satışa sunulacak, İngiltere'de ön siparişler başladı

Nokia'nın Windows Phone işletim sistemi yüklü ilk modellerini piyasaya sürdükten sonra dünyanın ikinci büyük akıllı telefon pazarı ABD'de iddialı olmak adına Lumia 900 modelini de CES 2012 fuarında tanıtmıştı.





4.3 inçlik WVGA 480 x 800 piksel Gorilla Glass AMOLED ekran, 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm APQ8055 Snapdragon S2 işlemci, 512 MB RAM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, A-GPS, Bluetooth 2.1, arka yüzünde 28 mm f/2.2 Carl Zeiss objektifli 8MP kamera, ön yüzünde 1.3MP kamera, 16GB depolama kapasitesi, 1830mAh batarya, 720p kayıt imkanı özellikleri sunan Lumia 900 modeli ABD pazarına yönelik olarak LTE yongası ile donatılmıştı. Cihazı ABD'de AT&T operatörü satışa sunacak.





ABD'de cihazın Nisan-Mayıs aylarında piyasada olması bekleniyor. Fuarda modelin global olarak satışına ilişkin bir bilgi verilmemişti. Ancak farklı kaynaklardan edinilen bilgilere göre Haziran ayında Lumia 900, LTE özelliği olmadan Avrupa'da ve diğer ülkelerde satışa çıkacak. İngiliz Carphone Warehouse şimdiden ön kayıt almaya başladı.





Lumia 900'ün fiyatlandırma politikası hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Daha fazla detayın gelecek ay Barselona'da yapılacak MWC 2012 fuarında açıklanması bekleniyor.