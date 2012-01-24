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Nokia Lumia 900 Haziran'da global olarak satışa sunulacak, İngiltere'de ön siparişler başladı

7 yıl
4,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın Windows Phone işletim sistemi yüklü ilk modellerini piyasaya sürdükten sonra dünyanın ikinci büyük akıllı telefon pazarı ABD'de iddialı olmak adına Lumia 900 modelini de CES 2012 fuarında tanıtmıştı. 

4.3 inçlik WVGA 480 x 800 piksel Gorilla Glass AMOLED ekran, 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm APQ8055 Snapdragon S2 işlemci, 512 MB RAM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, A-GPS, Bluetooth 2.1, arka yüzünde 28 mm f/2.2 Carl Zeiss objektifli 8MP kamera, ön yüzünde 1.3MP kamera, 16GB depolama kapasitesi, 1830mAh batarya, 720p kayıt imkanı özellikleri sunan Lumia 900 modeli ABD pazarına yönelik olarak LTE yongası ile donatılmıştı. Cihazı ABD'de AT&T operatörü satışa sunacak.

ABD'de cihazın Nisan-Mayıs aylarında piyasada olması bekleniyor. Fuarda modelin global olarak satışına ilişkin bir bilgi verilmemişti. Ancak farklı kaynaklardan edinilen bilgilere göre Haziran ayında Lumia 900, LTE özelliği olmadan Avrupa'da ve diğer ülkelerde satışa çıkacak. İngiliz Carphone Warehouse şimdiden ön kayıt almaya başladı. 

Lumia 900'ün fiyatlandırma politikası hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Daha fazla detayın gelecek ay Barselona'da yapılacak MWC 2012 fuarında açıklanması bekleniyor.

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oktayakgoz 7 yıl
bence hiç bekleme imkanın olduğunda bir winphone cihazı al derim. 1 sene onu bekle bunu bekle derken hayat geçiyor.ben ikinci el bi hd7 aldım 500 liraya aldım. gayet temiz denilebilecek daha doğrusu huavei ideos x5 yerine çok iyi bir seçenek. türkiye ye gelirse hemen alacağım. fakat mutlaka amoled almayıdüşünüyorum ondan dolayı ilk tercihim nokia veya samsung. htc olabilir ama önce ekranını görmem lazım.
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K084K 7 yıl
nokia yeni modelleri peşi sıra çıkarmaya başladı....

winphoneler bakalım nasıl bir çıkış yakalayacak...türkiyeye gelmeden almak mantıklı mı bilemiyorum...
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face1tr 7 yıl
şimdi de yükselen android ve apple trendini kırmak -tekel oluşumunu engellemek- ereğiyle, nokya ya destek veriyorum. dünya tersine döndü!
vaktiyle siemans sx1 veya panasonic x700 leri 6600 sabun kalıbı nokyalara yeğ tutmaya çalışır, kendimizce tekel oluşumunu önlemeye çalışırdık.
fnokia ve windows işbirliği ile farklı bir kullanıcı arabirimi tasarlandığı görülüyor. bu arabirime bakarak önümüzdeki 10 yıllık süreçte windows un nasıl bir yol izleyeceğini, örneğin bu arabirimi geliştirip windows tablet edition şeklinde duyuracağını, ardından bir vakit sonra masaüstü sistemlerdeki windows ile bu sistemi ilişkilendireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. nokia nın lumia serisinde kullandığı kullanıcı arabirimi, windows 9 veya 10 un öncüsü olacaktır.
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cumhurkey 7 yıl
lumia 900 windows 8 çıktığında bir güncelleme alabilecekmi? Şu anki donanım windows 8 e yetecekmi? sonu ICS güncellemesi alamayan androidli telefonlara benzeyecekmi? eğerki windows 8 çıktığında güncelleme alıp donanımıda yine böyle fazlasıyla yetecekse tamam o zaman.
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afk1905 7 yıl
AlienWare Ultra Phone;
Intel® Core™ i7 4.2 GHz
16GB DDR3
1TB Arttırılabilir Hafıza
Nvidia GTX590
İşletim sistemi ; Android veya IOS (ama Windows değil onu Nokia kullanıyor olmaz)
1800mAh Batarya
Donanımcılar böyle telefon çıksa rahatlarsınız siz. Telefon bunun 1/10'ini bile kullansa ve 5dk'da bir priz arasanız bile eminim alırsınız! Teknoloji ithal eden ülke olunca bu tür insanlardan geçilmiyor! Madem WP7 kullanmadınız bari donanım az demeden girip bir youtube'da sistemin nasıl çalıştığına bakaydınız.
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DH Misafiri 7 yıl
global olarak haziranda mı???? o zamana kadar neleeeeeerr çıkar.... hiç çıkarmasın madem. şu zamana göre bile özellikler yetersiz. haziran'a bu telefonun esamesi okunmaz
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cank1981 7 yıl
bozok_53_45
övenler bu telefonu tercih etme cesaretine sahip olacaklarmı merak ediyorum..

HTC 7 trohpy (winp7 var ) Lumia 900 çıksın ya onu yada HTC Titan 2 yi alıcam vesselam
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cank1981 7 yıl
silver021
Evet gene bir kaç nokia taraftarı çıkmış meydana halen nokiadaki donanımın yüksek olduğunu iddia ediyor. :)) ya siz iki yıl öncede 680 MHZ işlemci 256mb ram dediğiniz N8 modellerinin arkasındanda atıp tutan hatta cihazlarını öve öve bitiremeyenlerdenmisiniz.???? N8 rafa kalktı şimdilerde. Noldu ??? tutmadımı. kimse yemi yutmadımı ? Yazık size nokia fanları yazık. :) Androide laf ediyorsunuzda androidi tüm dünya kabullendi ancak malesef ülkemizdeki bir takım apaçiler halen 2012 dede nokia en iyi tezarahutlarına devam ediyor. :D:D windows mobile kadar abuk subuk bir işletim sistemi görmedim ben bugüne kadar. Hani kullanışlımı bir android kadar. tabikide değil. Hep bi perde efeckti var arkada siyah bir plan. bumudur sizin işletim sistemi anlayışınız. Bunun yanında android açık kaynak kodlu bir işletim sistemi. Hani androidi nereye çeksen oraya gider. Windowsun böyle bir şansı yok.

Size şunu söylicem ,
Ben HTC 7 Trophy kullanıyorum windows phone işletim sistemi ( winmobile diye bir işletim sisteminden bahsesdilmiyor burada ve wp7 li bir telefon denediğini de hiç sanmıyorum )gayet akıcı ve güzel bir şekilde kullanıyorum.Tüm işletim sistemlerini kullandım 3 aydır wp7 deyim ve inanılmaz şekilde memenunum. Nokia dan bende haz almıyorum ama nokia nın wp platformuna gelmesi yazılım açısından bir devrim oldu saygılar.
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bozok_53_45 7 yıl
övenler bu telefonu tercih etme cesaretine sahip olacaklarmı merak ediyorum..
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ressambdrm 7 yıl
Haziran ayı mı? Donanım yeterli gerçekten ama bu cihaz şu haliyle 2 yıl önce çıkan HTC hd7 den ne gibi farklılıklar sunuyor, haziran ayında diğer cihazlardan ne gibi farklılıklar sunacakta biz gidecez alacaz.
HTC'nin bir reklamını izledim, teknolojiyi seviyorsunuz o zaman bugünün ya da gelecek neslin değil gelecek+gelecek neslin teknolojisini kullanın diyor.
Nokia bugünün değil geçmiş+geçmiş neslin teknolojisini kullanın diyor.
Ama hakkını yemeyelim nokianın fiyatlandırması diğer firmalarla başa baş gidiyor. Kendinden 2 beden büyük cihazlarla aynı fiyata sahip.
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E_Aydin35 7 yıl
Nedense işlemci dışında o kadar da iyi değil özelliklr.. Satış açısından bakarsak da android telefonların arasında satılması çok zor tabi orta düzey insanlar için yada nokia seven insnlar için satış yapılabilir.
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asterisk* 7 yıl
nokia'yı nasıl kalitesiz yapıyor insanlar anlamıyorum.
nokia sadece android'e geçmemekle ısrar etmesiyle değişen telefon pazarındaki yerini kaybetti.
samsung gibi abuk subuk markalar da bu sayede bundan nemalandı.
nokia android telefon yapsaydı hala en iyiydi.
iphone ilk çıktığında n95 ile karşılaştırdığınızı unutmayın.
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