Nokia Lumia 900 Haziran'da global olarak satışa sunulacak, İngiltere'de ön siparişler başladı

Haber Editörü
Nokia'nın Windows Phone işletim sistemi yüklü ilk modellerini piyasaya sürdükten sonra dünyanın ikinci büyük akıllı telefon pazarı ABD'de iddialı olmak adına Lumia 900 modelini de CES 2012 fuarında tanıtmıştı.
4.3 inçlik WVGA 480 x 800 piksel Gorilla Glass AMOLED ekran, 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm APQ8055 Snapdragon S2 işlemci, 512 MB RAM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, A-GPS, Bluetooth 2.1, arka yüzünde 28 mm f/2.2 Carl Zeiss objektifli 8MP kamera, ön yüzünde 1.3MP kamera, 16GB depolama kapasitesi, 1830mAh batarya, 720p kayıt imkanı özellikleri sunan Lumia 900 modeli ABD pazarına yönelik olarak LTE yongası ile donatılmıştı. Cihazı ABD'de AT&T operatörü satışa sunacak.
ABD'de cihazın Nisan-Mayıs aylarında piyasada olması bekleniyor. Fuarda modelin global olarak satışına ilişkin bir bilgi verilmemişti. Ancak farklı kaynaklardan edinilen bilgilere göre Haziran ayında Lumia 900, LTE özelliği olmadan Avrupa'da ve diğer ülkelerde satışa çıkacak. İngiliz Carphone Warehouse şimdiden ön kayıt almaya başladı.
Lumia 900'ün fiyatlandırma politikası hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Daha fazla detayın gelecek ay Barselona'da yapılacak MWC 2012 fuarında açıklanması bekleniyor.
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winphoneler bakalım nasıl bir çıkış yakalayacak...türkiyeye gelmeden almak mantıklı mı bilemiyorum...
vaktiyle siemans sx1 veya panasonic x700 leri 6600 sabun kalıbı nokyalara yeğ tutmaya çalışır, kendimizce tekel oluşumunu önlemeye çalışırdık.
fnokia ve windows işbirliği ile farklı bir kullanıcı arabirimi tasarlandığı görülüyor. bu arabirime bakarak önümüzdeki 10 yıllık süreçte windows un nasıl bir yol izleyeceğini, örneğin bu arabirimi geliştirip windows tablet edition şeklinde duyuracağını, ardından bir vakit sonra masaüstü sistemlerdeki windows ile bu sistemi ilişkilendireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. nokia nın lumia serisinde kullandığı kullanıcı arabirimi, windows 9 veya 10 un öncüsü olacaktır.
Intel® Core™ i7 4.2 GHz
16GB DDR3
1TB Arttırılabilir Hafıza
Nvidia GTX590
İşletim sistemi ; Android veya IOS (ama Windows değil onu Nokia kullanıyor olmaz)
1800mAh Batarya
Donanımcılar böyle telefon çıksa rahatlarsınız siz. Telefon bunun 1/10'ini bile kullansa ve 5dk'da bir priz arasanız bile eminim alırsınız! Teknoloji ithal eden ülke olunca bu tür insanlardan geçilmiyor! Madem WP7 kullanmadınız bari donanım az demeden girip bir youtube'da sistemin nasıl çalıştığına bakaydınız.
HTC 7 trohpy (winp7 var ) Lumia 900 çıksın ya onu yada HTC Titan 2 yi alıcam vesselam
Size şunu söylicem ,
Ben HTC 7 Trophy kullanıyorum windows phone işletim sistemi ( winmobile diye bir işletim sisteminden bahsesdilmiyor burada ve wp7 li bir telefon denediğini de hiç sanmıyorum )gayet akıcı ve güzel bir şekilde kullanıyorum.Tüm işletim sistemlerini kullandım 3 aydır wp7 deyim ve inanılmaz şekilde memenunum. Nokia dan bende haz almıyorum ama nokia nın wp platformuna gelmesi yazılım açısından bir devrim oldu saygılar.
HTC'nin bir reklamını izledim, teknolojiyi seviyorsunuz o zaman bugünün ya da gelecek neslin değil gelecek+gelecek neslin teknolojisini kullanın diyor.
Nokia bugünün değil geçmiş+geçmiş neslin teknolojisini kullanın diyor.
Ama hakkını yemeyelim nokianın fiyatlandırması diğer firmalarla başa baş gidiyor. Kendinden 2 beden büyük cihazlarla aynı fiyata sahip.
nokia sadece android'e geçmemekle ısrar etmesiyle değişen telefon pazarındaki yerini kaybetti.
samsung gibi abuk subuk markalar da bu sayede bundan nemalandı.
nokia android telefon yapsaydı hala en iyiydi.
iphone ilk çıktığında n95 ile karşılaştırdığınızı unutmayın.