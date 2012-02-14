Nokia, MWC 2012 fuarına 6 modelle geliyor

Kısa süre sonra Barselona'da başlayacak Mobil Dünya Kongresi - MWC 2012, teknoloji devlerinin gövde gösterisine sahne olacak, bu yıl kendi segmentlerinde rekabete tutuşacak cihazları da yakından görme fırsatı elde edeceğiz. Nokia da fuara iddialı hazırlanan firmalardan birisi.

Nokia son olarak Ekim ayındaki Nokia World Event 2011 etkinliğinde 4 Asha, 2 Lumia modeli olmak üzere 6 modelle basının karşısına çıkmıştı. MWC 2012'de de Nokia'nın 6 modelle boy göstereceği iddia ediliyor.

PocketNow sitesinin Nokia yol haritasına dair elde ettiği bilgilere göre 3 adet akıllı telefon 3 adet de S40 modeli MWC 2012'de tanıtılacak.

Modellerin 2 tanesi Lumia ailesine ait olacak. CES 2012'de LTE uyumlu Lumia 900 modelinin ABD için lansmanı yapılmıştı. MWC 2012'de Avrupa ve diğer bölgeler için Lumia 900 modelinin global versiyonunun tanıtılması bekleniyor. Ancak bu Lumia 900 mü olacak yoksa Lumia 910 olarak ismi mi değişecek bilinmiyor.

Diğer Lumia modelinin ise giriş seviyesi akıllı telefon pazarını hedefleyen Lumia 610 veya 601 olacağı belirtiliyor. Windows Phone işletim sisteminin orta ve giriş seviyesi pazara hitap edecek Tango güncellemesinin bu modelle tanıtılabileceği konuşuluyor.

Diğer akıllı telefon modeli ise 801, 803 ve 808 şeklinde model adları internete sızan PureView adındaki Nokia Belle modeli. 12MP çözünürlükte kamera barındıracak model, N8'in halefi olacak. Ancak hangi model numarasını taşıyacağı netlik kazanmadı.

Nokia'nın 1.5 milyar satış barajını geçen S40 işletim sistemli telefonlarına ekleyeceği 3 yeni model ise Asha 302, Asha 203 ve Asha 202 olacak. Böylece Nokia, Asha serisini toplam 6 modelle tamamlamış olacak.

Nokia'nın fuardaki etkinliğinin 27 Şubat'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

