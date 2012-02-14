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Nokia, MWC 2012 fuarına 6 modelle geliyor

7 yıl
6,8b
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42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre sonra Barselona'da başlayacak Mobil Dünya Kongresi - MWC 2012, teknoloji devlerinin gövde gösterisine sahne olacak, bu yıl kendi segmentlerinde rekabete tutuşacak cihazları da yakından görme fırsatı elde edeceğiz. Nokia da fuara iddialı hazırlanan firmalardan birisi.
Nokia son olarak Ekim ayındaki Nokia World Event 2011 etkinliğinde 4 Asha, 2 Lumia modeli olmak üzere 6 modelle basının karşısına çıkmıştı. MWC 2012'de de Nokia'nın 6 modelle boy göstereceği iddia ediliyor.
PocketNow sitesinin Nokia yol haritasına dair elde ettiği bilgilere göre 3 adet akıllı telefon 3 adet de S40 modeli MWC 2012'de tanıtılacak.
Modellerin 2 tanesi Lumia ailesine ait olacak. CES 2012'de LTE uyumlu Lumia 900 modelinin ABD için lansmanı yapılmıştı. MWC 2012'de Avrupa ve diğer bölgeler için Lumia 900 modelinin global versiyonunun tanıtılması bekleniyor. Ancak bu Lumia 900 mü olacak yoksa Lumia 910 olarak ismi mi değişecek bilinmiyor.
Diğer Lumia modelinin ise giriş seviyesi akıllı telefon pazarını hedefleyen Lumia 610 veya 601 olacağı belirtiliyor. Windows Phone işletim sisteminin orta ve giriş seviyesi pazara hitap edecek Tango güncellemesinin bu modelle tanıtılabileceği konuşuluyor.
Diğer akıllı telefon modeli ise 801, 803 ve 808 şeklinde model adları internete sızan PureView adındaki Nokia Belle modeli. 12MP çözünürlükte kamera barındıracak model, N8'in halefi olacak. Ancak hangi model numarasını taşıyacağı netlik kazanmadı.
Nokia'nın 1.5 milyar satış barajını geçen S40 işletim sistemli telefonlarına ekleyeceği 3 yeni model ise Asha 302, Asha 203 ve Asha 202 olacak. Böylece Nokia, Asha serisini toplam 6 modelle tamamlamış olacak.
Nokia'nın fuardaki etkinliğinin 27 Şubat'ta gerçekleşmesi bekleniyor.
 

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silver021 7 yıl
comolokko
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sharpie 7 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

Nokia alıcağıma 1 dijital foto. makinesi bir de Htc nin 1000 lira civarındaki androidini alırım.

foto makinası aldın htc niye alıyosun?
onu alacağına bir foto makinası bir bilgisayar birde en ucuzundan alo demelik telefon al....bi sen akıllısın ya.
DH MisafiriNokia alıcağıma 1 dijital foto. makinesi bir de Htc nin 1000 lira civarındaki androidini alırım.foto makinas...
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Fenomenon 4 yıl
Mobil site 2 gündür sorunlu. Opera'dan giriyorum. Şuan haber bölümünde sadece bu haber var. Geçende 2 yıl önceki habere yorum yaptım, sonradan fark ettim eski haber olduğunu :)
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DH Misafiri 6 yıl
N9 za okadar hevesliydim ki tlf bak derdim ... Aldim hic hos bir cihaz degil sadece bir guzelligi kamera eksigi cok ozellik konusunda
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F5 7 yıl
Nokia artık aynı kulvarda yarışmayı bıraksa da S2, Sensation gibi modellere rakip telefonlar çıkarsa artık..
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astegon 7 yıl
Bence nokia çok başarılı bir şekilde yeniden geliyor. Tüm arkadaşlar yorum yapmış ama dünyada S40 kullanan milyonlarca insan var. Düşünün anneannenize HTC mi kullandıracaksınız?
Ancak temel eleştirim Lumia serisini, daha doğrusu Windows Phone serisini neden ısrarla TR'de çıkartmak istememeleri. Burada Microsoft'un bazı katakullileri olabilir gibi geliyor. Symbian (yani Nokia) Carla'da bu senenin 3. çeyreğinde N8, E7, X7 gibi cihazlara gelecekmiş. Benim iOS 5.01 yüklü iPhone maalesef deli gibi kasılmakta. Belle'li N8'im bana ara ara göz kırpıyor. Bir de uygulama yaygınlığı olsa ah ah...
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createemir 7 yıl
Nokia 3310'un satışına devam etse pazarda lider olur.
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Mr. Jingles 7 yıl
N8'deki kamerayı da koysan MeeGo sistemli bir cihaz N8'in performansını veremez. Şu an için multimedyayı Symbian kadar iyi işleyebilen bir işletim sistemi yok. Android ne iOS ne de WP multimedyayı Symbian kadar iyi işleyemez. Aynı şekilde GPS konusunda da hiçbir işletim sistemi Symbian kadar başarılı olamaz.
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Virtual Reality 7 yıl
Daha öncede dediğim gibi nokia hala telefon yapma peşinde
Rakipleri el bilgisayarı yapıyor bu bilgisayara yüz binlerce uygulamanın olduğu güzel bir elektronik market yapıyor, güzel bir dokunmatik ekran takıyor ve ekstradan telefon özelliğini de ekleyip piyasaya sürüyorlar.

Nokia' nın anlamadığı kafasının basmadığı konu ise hala telefon yapma derdinde 5 - 10 yıl önceki gibi telefonun içine bilgisayar özellikleri eklemeye çalışıyor.

Nokia' nın satış rakamlarında ki liderliği akıllı telefonlarından değil diğer telefonlarından geliyor. Görelim bakalım 6-7 yıl sonra ne olacak. Akıllı telefonlar normal telefonlardan 3 kat yaygın olacak o zaman ne yapacak nokiacık
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ahmetdemirci 7 yıl
l3ortacine16
Gerçek 1 GHz işlemci512 MB ramN8deki kadar iyi kamera.Birde MeeGo olsa.Neden MeeGo kullanmıyorlar ki?MeeGo symbiandan çok daha iyi bana göre.Hemde az donanımla çok iyi işler başarıyor.Eğer N8in halefinde MeeGo kullansalar bende alacaktım mesela.

meego şu an için belle ile rakabet edemez. eksikleri çok fazla.
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ahmetdemirci 7 yıl
android modelleri birbirinden çokmu farklı? dayıyorlar işlemciyi rami
birde ekran çözünürlüğünü değiştir gerisi birbirinin kopyası.
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Burak1916 7 yıl
nokiadan artık bi yol olmaz bir n8 kullanıcısı olarak söylüyorum. sarjı 2-3 gün gidiyor çünkü yapacak birşey yok ne oyun var ne uygulama bi iyi fotoğraf çekiyor. güncellemelerle telefon hızlandı ancak hala çok eksiği var. androidin iosun marketine girin birde nokianın marketine oviye nokia çok geride. bi iyi fotoğraf çekmekle bu iş olmuyor...
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Jesse James 7 yıl
salihboc

gelse ne olur 6 model ile adamlar lumia vede n9 satışlarında zaten çuvalladılar yeni çıkacak sybian vede tango işletimli modeller de fazla etki yapmayacağı kesin nokia yenilik istiyor apple mesela siri diye bir şey loydu 4s cihazına abartılı tanıtım falan işi götürdü aslında çok basit bi yazılım ile yapılan bi şey nokia bak mübarekte hala 96 yılından kalma sneke oyunu var nokia acilen eskiye dönmeli almanya üretim bandını kullanarak tasarımlarını geliştirmeli sonrası zaten gelecektir nokia en pahalı telefonu satmıştır geçmişte arte carbon 2800 tl sıfırını bilirim apple falan tırt dı ozmanlar luna sirocco bunlarda 2000 tl civarı idi yani kalite olunca alan alıyor


İnsanı cidden yoruyorsunuz. Siz ve sizin gibi üyeler yüzünden artık forumu okumak bile zûl geliyor.
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excolizma 7 yıl
nokia çöküşte ama bu atılımlarla ne kadar ayakta kalabilecekler merak ediyorum?
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