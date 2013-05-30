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Nokia, Man of Steel için özel üretim Lumia 925 modeli hazırlıyor olabilir

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, Man of Steel için özel üretim Lumia 925 modeli hazırlıyor olabilir

Bir süre önce tanıttığı Lumia 925 modelini piyasaya sürmeye hazırlanan Nokia, modelin bir de özel versiyonunu hazırlıyor olabilir.

Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Nokia, The Dark Knight Rises filmine özel hazırladığı Lumia 800 cihazı gibi Man of Steel filmine özel Lumia 925 modeli piyasaya sürecek.

Nokia zaten Warner Bros.'la bir işbirliğine gitmiş ve hem Lumia cihazlarına özel bir Man of Steel  sayfası hem de özel bir Man of Steel uygulaması yayınlamıştı. Bu işbirliği kapsamında özel bir Lumia 925 modelinin gelmesi mümkün görünüyor.

Lumia 925 modelinde 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte ekran, çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8.7MP çözünürlükte PureView arka kamera, 6 katmanlı lens, 2000mAh batarya şeklinde özellikleri mevcut. Model yılın üçüncü çeyreğinde ülkemizde de satışa sunulacak.

Superman: Man Of Steel filminde çocuk yaşta güçlerini ve nereden geldiğini öğrenmeye çalışan Clark Kent'in dünyayı yıkımdan korumak için süper kahramana dönüşmesi konu ediliyor. Film 14 Haziran'da dünya ile aynı anda ülkemizde de beyazperdede olacak.

http://wmpoweruser.com/report-nokia-planning-to-release-special-edition-nokia-lumia-925-with-superman-branding/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tamz52 5 yıl
Biri lütfen Türkiye'ye geliş tarihi ile ilgili bi malumat versin :)
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kızgınjapon 5 yıl
DH Misafiri
Bu Telefon Türkiyeye Gelir mi Fiyatı nekadar olur bilen var mı

türkiyeye gelme ihtimali bilemicemde
fiyatı lumia 920 ile aynı olacak gibi telefonun :)
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DH Misafiri 5 yıl
Bu Telefon Türkiyeye Gelir mi Fiyatı nekadar olur bilen var mı
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