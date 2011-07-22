Nokia Maps uygulaması artık iOS ve Android destekli modellerle kullanılabiliyor

Finlandiya merkezli Nokia firmasının yön bulma uygulaması Nokia (Ovi) Maps, artık Google'ın mobil işletim sistemi Android desteğini arkasına alan akıllı telefonlarla, tabletlerle ve Apple'ın iPhone'u, iPad'i, iPod Touch'ıyla birlikte kullanılabiliyor. Bununla beraber Nokia'nın bu hizmetinden faydalanabilmek için sahip olduğunuz telefona herhangi bir ek yazılım yüklenmenize gerek yok. Uygulama HTML5 tabanlı geliştirildiğinden dolayı telefonunuzun internet tarayıcısını açıp adres çubuğuna maps.nokia.com yazmanız ve iPhone, iPod Touch için iOS 4.0 ve üzeri sürüm, Androidli modeller için ise 2.2 ''Froyo'' ve üzeri sürüm kullanıyor olmanız yeterli.



Peki Nokia Maps uygulamasıyla neler yapılabiliyor?

Haritadaki yaklaşık konumunuzu bulabilirsiniz.

Favori yerlerinizi Twitter, Facebook, SMS veya e-posta yoluyla arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Gitmeyi planladığınız yer hakkında çeşitli bilgiler edinebilirsiniz.

Bir noktadan diğer bir noktaya nasıl gidileceğini görebilirsiniz. (Uygulama çizim yaparak istediğiniz noktaya nasıl ulaşabileceğinizi gösteriyor, otomobil aracılığıyla veya yürüyerek iki farklı nokta arasındaki mesafe ve tahmini ulaşım süresi hesaplanıyor)

İstediğiniz takdirde haritayı uydu görüntüleriyle inceleyebilirsiniz

Nokia (Ovi) Maps uygulamasının henüz beta seviyesinde olduğunu hatırlatalım.

http://blog.ovi.com/2011/07/22/nokia-maps-goes-to-ios-and-android/