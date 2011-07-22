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Nokia Maps uygulaması artık iOS ve Android destekli modellerle kullanılabiliyor

7 yıl
14,1b
1
17
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Nokia Maps uygulaması artık iOS ve Android destekli modellerle kullanılabiliyor
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Finlandiya merkezli Nokia firmasının yön bulma uygulaması Nokia (Ovi) Maps, artık Google'ın mobil işletim sistemi Android desteğini arkasına alan akıllı telefonlarla, tabletlerle ve Apple'ın iPhone'u, iPad'i, iPod Touch'ıyla birlikte kullanılabiliyor. Bununla beraber Nokia'nın bu hizmetinden faydalanabilmek için sahip olduğunuz telefona herhangi bir ek yazılım yüklenmenize gerek yok. Uygulama HTML5 tabanlı geliştirildiğinden dolayı telefonunuzun internet tarayıcısını açıp adres çubuğuna maps.nokia.com yazmanız ve iPhone, iPod Touch için iOS 4.0 ve üzeri sürüm, Androidli modeller için ise 2.2 ''Froyo'' ve üzeri sürüm kullanıyor olmanız yeterli.
Peki Nokia Maps uygulamasıyla neler yapılabiliyor?
  • Haritadaki yaklaşık konumunuzu bulabilirsiniz.
  • Favori yerlerinizi Twitter, Facebook, SMS veya e-posta yoluyla arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
  • Gitmeyi planladığınız yer hakkında çeşitli bilgiler edinebilirsiniz.
  • Bir noktadan diğer bir noktaya nasıl gidileceğini görebilirsiniz. (Uygulama çizim yaparak istediğiniz noktaya nasıl ulaşabileceğinizi gösteriyor, otomobil aracılığıyla veya yürüyerek iki farklı nokta arasındaki mesafe ve tahmini ulaşım süresi hesaplanıyor)
  • İstediğiniz takdirde haritayı uydu görüntüleriyle inceleyebilirsiniz
Nokia (Ovi) Maps uygulamasının henüz beta seviyesinde olduğunu hatırlatalım.
Nokia Maps uygulaması artık iOS ve Android destekli modellerle kullanılabiliyor
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http://blog.ovi.com/2011/07/22/nokia-maps-goes-to-ios-and-android/ Yorum Yaz
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N0thingLose 7 yıl
Ne farkı varki google maps ten Nokia telefonlardaki ovi mapsi apk olarak verse zevkine gider bi nokia telefon alırdım katkı olsun diye c5-00 Telefonumdaki navigasyonu hiçbir şeye değişmem Androide adam akıllı bir navigasyon bulamadım.Bulduklarımında seslendirmesini kenar mahalledeki pakizeye yaptırmışlar yada laz bi adama.
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DH Misafiri 7 yıl
ya ben gırıorum olmuyor yazmamız gereken sıte farklımı veya setup ı uygulaması fılan var mı
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umutarslan.com 7 yıl
NDS
Google maps forever
(streetview gibisi yok!)

hani türkiyede olmayan özellik mi. milletin eklediği fotoğrafların çıktığı? ben bazen amerikada yaşadığımızı sanıyorum...
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NDS 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

NDS

Google maps forever
(streetview gibisi yok!)


hani türkiyede olmayan özellik mi. milletin eklediği fotoğrafların çıktığı? ben bazen amerikada yaşadığımızı sanıyorum...

milletin ekledigi değil Google nin KENDİ çektiği[image]http://images.fastcompany.com/upload/google-street-view-car.jpg [/image]
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unflattering 7 yıl
sonunda nokia kafasını çalıştırmaya başladı heralde yavaş yavaş
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TuffkiLLe 7 yıl unflattering
mahubey

sonunda nokia kafasını çalıştırmaya başladı heralde yavaş yavaş


kafasını tekrar çalıştırmaya denilseydi katılabilirdim ancak nokia şu anki duraklama döneminde bile en çok telefon satan firmaların başındadır yada onlardan biridir
nokia sağlam şirkettir, toparlanabilmek için çokça parası var. belki eski karizması yok ama gücünü tekrar toparlayabileceğini düşünüyorum
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Miasmus 7 yıl
ben tüm gps yazılımlarını ve harita uygulamalarını kullandım hepsinin kendi içinde birbirine göre eksiklikleri ve fazlalıkları var ancak OVI MAPS aralarında en iyisi diyebilirim. Belki de nokia'nın yazılım konusundaki en başarılı ürünü.
Bu iOS ve Android kullanıcıları için gerçekten iyi oldu. Sonuçta hiçbir dezavantajı yok isteyen google maps kullanmaya devam edebilir.
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karantina61 7 yıl
Şimdi adrese girip baktım beta sürümü çıkıyor.
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NDS 7 yıl
Google maps forever

(streetview gibisi yok!)
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Chidori 7 yıl

NDS
Google maps forever

(streetview gibisi yok!)

Street view'dan biraz bahsedermisiniz ?
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Chidori 7 yıl
Google maps gibi birşey
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