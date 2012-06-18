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Nokia : Microsoft'tan alt segmentte rekabet için özel yardım aldık

6 yıl
1,9b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ile ortaklığı sonrasında yeniden yapılanma sürecini Lumia modelleri etrafında devam ettiren Nokia, bununla birlikte S40 ve S30 modeller haricinde alt segment telefon pazarında etkili değil.

Firma, Lumia modellerini alt segmente yayma amacıyla ilk olarak Lumia 610 modelini Çin'de satışa sunmuştu. Ancak Nokia, yayılma stratejisini birden fazla modelle desteklemeyi planlıyor.

Nokia, satışa sunacağı modellerde 189 Avronun da altında bir agresif fiyatlandırmaya gideceğini ifade ediyor. Yol haritası şu anda hazırlanmış.
Nokia ayrıca Microsoft'tan özel bir destek aldığını da belirtiyor. Ancak bu desteğin formatının ne olduğu açıklanmadı. Nokia tepe yöneticisi Stephen Elop, bir süredir alt segmentte Android ile mücadele etmenin maliyeti düşürmeye bağlı olduğunu dile getiriyor.

Microsoft yöneticilerinin Windows Phone yol haritasında hareketliliğin başlayacağını işaret etmesi, bazı çevrelerce düşük fiyatların önünün açılması olarak yorumlanıyor. 

Nokia'nın ne tür bir strateji izleyeceği ise şimdilik belirsiz. ABD'deki 99$'lık Lumia 900 kampanyasındakine benzer promosyonlar yaygınlaşabilir veya maliyet desteği ile Lumia 610 varyantı modelleri de piyasada görebiliriz.

http://www.engadget.com/2012/06/14/nokia-microsoft-is-giving-us-specific-support-at-low-end/ Yorum Yaz
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baysan240 6 yıl en beğenilen
189 euronun altını agrasiflik olarak görüyorsanız bu işte kesin bi agresiflik vardır.
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wustti 6 yıl
özellikleri kırptıktan sonra wp olmasının bi anlamı yok ki sadece ikonları var ona da symbian a bi tema çıkarsınlar olur biter:) nokia başarılı olmak istiyorsa üst düzey cihazlarının fiyatlarını düşürmeli müşteri kazanmalı yavaş yavaş telefonların ekran çözünürlükleri ve boyutları standart hale geliyor işletim sistemleri her telefona uygun hale geliyor bence telefonlar donanım olarak satılmalı insanlar donanımı alıp işletim sistemini kendi seçmeli telefon üreticileri daha başarılı olur hem de kullanıcılar memnun olur işletim sistemlerinde rekabet olur stabilite ve yenilikler artar.
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LoRd1N 6 yıl
Telefonu da geçtim. W8 işletim sistemli tablet çıkaraydı paraya para demezdi. Ne güzel tabletlere uygun bir arayüz yapmışsınız. Onu bari değerlendirseydiniz.
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depelerx 6 yıl
Elop'un akılsız olduğunu hiç zannetmiyorum, kafası en kötü ihtimal benim iki mislim çalışıyordur :D ama bence başka tezgahlar var bu işin arkasında...
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senatorlines 6 yıl
Anlaşma var bunların arasında Nokia Microsoft diyor başka bişey demiyor, küçüle küçüle küçülecek sonra da Microsoft satın aldım Nokia'yı deyecek o zaman uygun fiyat olacak tabi bu şekil hantal bir Nokia'yı ne yapsın, Microsoft ta haklı piyasaya ciddi olarak girmeye çalışıyor, şu WP 8 de bi görelim bakalım nasıl olmuş!
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ErTuFx 6 yıl
Su stephen elop'a biri sen gelme ulan desin.
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E_Aydin35 6 yıl
Nokia bu durumlara düşmeden düşünücekdi, resmen göz göre göre bu kadar düştü..
Android alışılmadan önlemini alıp Smybian'ı göz önünde bulundurup geliştirip, baş tacı yapıcakken çok farklı şeyler yaptı son durak Mıcrosoft'a sığındı ama Mıcrosoft kendi halini düşünsün.. Windows Phone 8'in Android'e yetişmesi biraz zaman alıcak.. İOS 6'yıda unutmamak lazım..
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Guest 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bi resim konu başlığına bu kadar oturur. zamanla ne kadar işe yaradığını göreceğiz.
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Kasatka 6 yıl
aloneman5
Herkes android üretiyo rakip çok ama windows ta lider olurlarsa hem microsoftu arkaya alırlar hemde windows daha da ilerlediğinde ahatça liderliğe turabilirler.Herkes şimdi hiç kullanmadan kağıt üzerinden bakıp yok hd ekranlı yok 4 çekirdekli diyor ama yarı donanımlı bi windows performansı veremezler.Microsoft yavaş yavaş ilerliyo istese tek sözü ile onlarda çıkarttırır 4 çekirdekli telefon ama windows desteklemiyor şimdi htc sense li 4 çekirdekli bi windows çıkarsa satış rekoru kırar ama adamlar önce sistem geliştirip yavaş yavaş ilerliyo bende şuan android kullanıyorum ve one x düşünüyoum çünkü windopws un ilerlemesine daha var vakti gelince direk kuşkusuz wp ye geçeceğimd aha önec wp de kullandım ve gerçekten süper sistem ama ilerlemesi şart çoklu çekirdek desteği flash desteği market geliştirilmesi vs. gerekli.

EEE bu dediklerinizin NOKIA ya ne gibi bir kari olucak MS nin kari tamam da.
Isletim sistemi ne kadar tutarsa tutsun nokiaya bi faydasi yok.
O zamanda samsung htc ve lc amiral gemilerini hem androidde hemde WP de cikarirlar yine nokia alir 3 un 1 i.
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baris5834 6 yıl Kasatka
Kasatka

aloneman5

Herkes android üretiyo rakip çok ama windows ta lider olurlarsa hem microsoftu arkaya alırlar hemde windows daha da ilerlediğinde ahatça liderliğe turabilirler.Herkes şimdi hiç kullanmadan kağıt üzerinden bakıp yok hd ekranlı yok 4 çekirdekli diyor ama yarı donanımlı bi windows performansı veremezler.Microsoft yavaş yavaş ilerliyo istese tek sözü ile onlarda çıkarttırır 4 çekirdekli telefon ama windows desteklemiyor şimdi htc sense li 4 çekirdekli bi windows çıkarsa satış rekoru kırar ama adamlar önce sistem geliştirip yavaş yavaş ilerliyo bende şuan android kullanıyorum ve one x düşünüyoum çünkü windopws un ilerlemesine daha var vakti gelince direk kuşkusuz wp ye geçeceğimd aha önec wp de kullandım ve gerçekten süper sistem ama ilerlemesi şart çoklu çekirdek desteği flash desteği market geliştirilmesi vs. gerekli.


EEE bu dediklerinizin NOKIA ya ne gibi bir kari olucak MS nin kari tamam da.
Isletim sistemi ne kadar tutarsa tutsun nokiaya bi faydasi yok.
O zamanda samsung htc ve lc amiral gemilerini hem androidde hemde WP de cikarirlar yine nokia alir 3 un 1 i.

Nokıa şuanki ilerlemesiyle wp de lider olur tıpkı s2 yada s3 gibi amiraller onda olur çünkü diğer firmalar androide yönelmiş durumda ayrıca wp android gibi her isteyenin kafasına göre donanım koyacağı telefonunda kullanacağı bir sistem değil herşeye microsoft karar veriyo o nedenle diğer firmalar yüksek donanı koyamıyo zaten yani microsoft çok rahat şekilde her imkanı nokıa ya verebilir.Ayrıca nokıaya ciddi miktarda para veriolar nokıa dünkü şirket değil o adam oraya babasından kaldığı için geçmedi var elbet planları.Microsoft çok rahat karşılar zararını nokıanın ama wp işlerleyip android i ezmeye başlarsa o zaman ikisininde eski karları katlanır hem microsoft ciddi gelir kapısı bulur hemde nokıa eskisinden çok tutar.Adamlar milyar dolarlardar kolay vazgeçecek değil yönetici kabul etse diğer ortaklar kabul etmez elbet var statejileri.
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Kasatka 6 yıl
Benim anlamadigim su.
Her duzeyde neden yarisamiyorda alt segmente takmis bunlar.
Kim demis bunlara alt segmentte cok para var diye.
Daha zaten 1 seneye kadar alt segmentte zaten bicinciydiniz de ne oldu , krizden mi ciktiniz.
hem ust hem orta hemde alt segmentte savas, tutan mi var.
Ancak sanirim bu hamle ile NOKIA kendini gelecekte nerde gormek istedigini acikca ortaya koydu. Bu hamlesi bir havlu atmadir aslinda. Apple i devirecez dediler tutmadi samsung u vurucaz dediler olmadi sonuc gel biz babamizin koyune donup okuz ile tarla surelime kadar dusuldu artik.
Ha bu arada okuzlere yazi ELOP u surun cute, sabana. Ancak o isi iyi yapar, Umarim.
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baris5834 6 yıl
Herkes android üretiyo rakip çok ama windows ta lider olurlarsa hem microsoftu arkaya alırlar hemde windows daha da ilerlediğinde ahatça liderliğe turabilirler.Herkes şimdi hiç kullanmadan kağıt üzerinden bakıp yok hd ekranlı yok 4 çekirdekli diyor ama yarı donanımlı bi windows performansı veremezler.Microsoft yavaş yavaş ilerliyo istese tek sözü ile onlarda çıkarttırır 4 çekirdekli telefon ama windows desteklemiyor şimdi htc sense li 4 çekirdekli bi windows çıkarsa satış rekoru kırar ama adamlar önce sistem geliştirip yavaş yavaş ilerliyo bende şuan android kullanıyorum ve one x düşünüyoum çünkü windopws un ilerlemesine daha var vakti gelince direk kuşkusuz wp ye geçeceğimd aha önec wp de kullandım ve gerçekten süper sistem ama ilerlemesi şart çoklu çekirdek desteği flash desteği market geliştirilmesi vs. gerekli.
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