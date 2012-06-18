Nokia : Microsoft'tan alt segmentte rekabet için özel yardım aldık

Microsoft ile ortaklığı sonrasında yeniden yapılanma sürecini Lumia modelleri etrafında devam ettiren Nokia, bununla birlikte S40 ve S30 modeller haricinde alt segment telefon pazarında etkili değil.





Firma, Lumia modellerini alt segmente yayma amacıyla ilk olarak Lumia 610 modelini Çin'de satışa sunmuştu. Ancak Nokia, yayılma stratejisini birden fazla modelle desteklemeyi planlıyor.





Nokia, satışa sunacağı modellerde 189 Avronun da altında bir agresif fiyatlandırmaya gideceğini ifade ediyor. Yol haritası şu anda hazırlanmış.

Nokia ayrıca Microsoft'tan özel bir destek aldığını da belirtiyor. Ancak bu desteğin formatının ne olduğu açıklanmadı. Nokia tepe yöneticisi Stephen Elop, bir süredir alt segmentte Android ile mücadele etmenin maliyeti düşürmeye bağlı olduğunu dile getiriyor.





Microsoft yöneticilerinin Windows Phone yol haritasında hareketliliğin başlayacağını işaret etmesi, bazı çevrelerce düşük fiyatların önünün açılması olarak yorumlanıyor.





Nokia'nın ne tür bir strateji izleyeceği ise şimdilik belirsiz. ABD'deki 99$'lık Lumia 900 kampanyasındakine benzer promosyonlar yaygınlaşabilir veya maliyet desteği ile Lumia 610 varyantı modelleri de piyasada görebiliriz.