Nokia : Microsoft'tan alt segmentte rekabet için özel yardım aldık

Haber Editörü
Microsoft ile ortaklığı sonrasında yeniden yapılanma sürecini Lumia modelleri etrafında devam ettiren Nokia, bununla birlikte S40 ve S30 modeller haricinde alt segment telefon pazarında etkili değil.
Firma, Lumia modellerini alt segmente yayma amacıyla ilk olarak Lumia 610 modelini Çin'de satışa sunmuştu. Ancak Nokia, yayılma stratejisini birden fazla modelle desteklemeyi planlıyor.
Nokia, satışa sunacağı modellerde 189 Avronun da altında bir agresif fiyatlandırmaya gideceğini ifade ediyor. Yol haritası şu anda hazırlanmış.
Nokia ayrıca Microsoft'tan özel bir destek aldığını da belirtiyor. Ancak bu desteğin formatının ne olduğu açıklanmadı. Nokia tepe yöneticisi Stephen Elop, bir süredir alt segmentte Android ile mücadele etmenin maliyeti düşürmeye bağlı olduğunu dile getiriyor.
Microsoft yöneticilerinin Windows Phone yol haritasında hareketliliğin başlayacağını işaret etmesi, bazı çevrelerce düşük fiyatların önünün açılması olarak yorumlanıyor.
Nokia'nın ne tür bir strateji izleyeceği ise şimdilik belirsiz. ABD'deki 99$'lık Lumia 900 kampanyasındakine benzer promosyonlar yaygınlaşabilir veya maliyet desteği ile Lumia 610 varyantı modelleri de piyasada görebiliriz.
http://www.engadget.com/2012/06/14/nokia-microsoft-is-giving-us-specific-support-at-low-end/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android alışılmadan önlemini alıp Smybian'ı göz önünde bulundurup geliştirip, baş tacı yapıcakken çok farklı şeyler yaptı son durak Mıcrosoft'a sığındı ama Mıcrosoft kendi halini düşünsün.. Windows Phone 8'in Android'e yetişmesi biraz zaman alıcak.. İOS 6'yıda unutmamak lazım..
bi resim konu başlığına bu kadar oturur. zamanla ne kadar işe yaradığını göreceğiz.
EEE bu dediklerinizin NOKIA ya ne gibi bir kari olucak MS nin kari tamam da.
Isletim sistemi ne kadar tutarsa tutsun nokiaya bi faydasi yok.
O zamanda samsung htc ve lc amiral gemilerini hem androidde hemde WP de cikarirlar yine nokia alir 3 un 1 i.
Nokıa şuanki ilerlemesiyle wp de lider olur tıpkı s2 yada s3 gibi amiraller onda olur çünkü diğer firmalar androide yönelmiş durumda ayrıca wp android gibi her isteyenin kafasına göre donanım koyacağı telefonunda kullanacağı bir sistem değil herşeye microsoft karar veriyo o nedenle diğer firmalar yüksek donanı koyamıyo zaten yani microsoft çok rahat şekilde her imkanı nokıa ya verebilir.Ayrıca nokıaya ciddi miktarda para veriolar nokıa dünkü şirket değil o adam oraya babasından kaldığı için geçmedi var elbet planları.Microsoft çok rahat karşılar zararını nokıanın ama wp işlerleyip android i ezmeye başlarsa o zaman ikisininde eski karları katlanır hem microsoft ciddi gelir kapısı bulur hemde nokıa eskisinden çok tutar.Adamlar milyar dolarlardar kolay vazgeçecek değil yönetici kabul etse diğer ortaklar kabul etmez elbet var statejileri.
Her duzeyde neden yarisamiyorda alt segmente takmis bunlar.
Kim demis bunlara alt segmentte cok para var diye.
Daha zaten 1 seneye kadar alt segmentte zaten bicinciydiniz de ne oldu , krizden mi ciktiniz.
hem ust hem orta hemde alt segmentte savas, tutan mi var.
Ancak sanirim bu hamle ile NOKIA kendini gelecekte nerde gormek istedigini acikca ortaya koydu. Bu hamlesi bir havlu atmadir aslinda. Apple i devirecez dediler tutmadi samsung u vurucaz dediler olmadi sonuc gel biz babamizin koyune donup okuz ile tarla surelime kadar dusuldu artik.
Ha bu arada okuzlere yazi ELOP u surun cute, sabana. Ancak o isi iyi yapar, Umarim.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1850 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lumia ve