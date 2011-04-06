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Nokia N8'e yeni bir renk seçeneği mi eklenecek?

8 yıl
11,9b
1
31
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia N8'e yeni bir renk seçeneği mi eklenecek?
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Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemi ile 12 megapiksel çözünürlüğünde kamerayı buluşturan akıllı telefonu N8 için Nokia Conversations'ın açtığı anket yeni bir renk seçeneğinin yolda olup olmayacağı sorusunu akıllara getirdi. Bilindiği üzere siyah, turuncu, mavi, gümüş ve yeşil renk seçeneklerine sahip N8 için istenen yeni renk olarak kırmızı %36,01 ile ankette açık ara önde görünmekte.

Ülkemizde de satılmakta olan Nokia N8'in teknik özelliklerini sizler için tekrar gündeme getirecek olursak, 680 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alan telefon, dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSPA alt yapısı desteği sunuyor; 3.5 inç boyutunda 360 x 640 piksel dokunmatik AMOLED kapasitif ekran, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 16 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, 12 megapiksel kamera, xenon flaş, otomatik odaklama, Carl Zeiss objektif, 1280 x 720 piksel video kaydı, USB-on-the-go, çift mikrofon, RDS'li FM radyo, HDMI portu ve 1200 mAh batarya gibi nitelikleri bünyesinde barındırıyor.

Nokia N8'e yeni bir renk seçeneği mi eklenecek?
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(Temsili görsel)

http://conversations.nokia.com/2011/04/05/a-new-colour-for-the-nokia-n8/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
bu ankete belliki kızlar oy vermiş
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Technotronic 8 yıl
bu telefona hiçbir renk yakışmıyo
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Elmeti 8 yıl
nokia kırmızı n8 ile kötü giden satışları patlatacak 2011 yılını 50milyar dolar net kar ile bitirmeyi sonrada telefon piyasasından ebediyyen çekilmeyi planlıyormuş. Bu nokia adam olmaz. Madem satışa devam edeceksin işlemcisini güncelle.Renk falan nedir Allah aşkına yaa
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Ozn.Onl 8 yıl
üst segmentte nokia alınmaz ama orta segmentte gerçekten sağlam telefonları var.
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zultaran 8 yıl
ya şöyle sirocco gibi tasarım harikası bir telefon yerine takoz gibi bir telefon yapmışlar
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TRaMbLeN 8 yıl
bir ata sözü vardır "eşeğe altın semer de vursan eşek yi ine eşektir"
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onboardx 8 yıl
TRaMbLeN

bir ata sözü vardır "eşeğe altın semer de vursan eşek yi ine eşektir"


aynen kardeş.androidli htc varken bu alete para verilir mi?
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CodeMachine 8 yıl
Tamam üst segmentte nokia almak saçma ama orta-alt segmentte iyi telefonları var bence. e55 kullanıcısı olarak çok memnunum...
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e1ektronick 8 yıl
CodeMachine

Tamam üst segmentte nokia almak saçma ama orta-alt segmentte iyi telefonları var bence. e55 kullanıcısı olarak çok memnunum...

bu tip telefonlarda gercekten guzel is cikariyor nokia. dediginize katiliyorum. 2 hat ve 2 telefon kullananlardan olsaydim (adamlarda para 80k gibi
) e52 2. tercihim olurdu.

edit:imla
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kımyasal 8 yıl
nokia almak buyuk hata bence yıllarca tr ye kokledılerde kokledıler
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Al PaC 8 yıl
Sizler de olmasanız var ya millet Nokia nın bu hain tuzaklarına düşecek alim Allah. İyi ki varsınız. Nokia nın bu dayatmacı zihniyetine, zorla ürün sattırmasına birilerinin dur deme zamanı geldi de geçiyordu...
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e1ektronick 8 yıl
aslolan renk degil yazilimsal ve donanimsal hatalari giderilmis (hani surekli acilip kapanma, kameradaki isik yansimalari vs vs) bir model bu aslinda. onceki cikan seriye gore cok ufak degisiklikler ile piyasaya surulmus ve kullanicilar arasinda hatali olan seriye karsi "iste kaniti bende oyle bir sorun yok" dedirttirmek icin hazirlanmis kandirmaca bu.
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