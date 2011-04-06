Nokia N8'e yeni bir renk seçeneği mi eklenecek?

Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemi ile 12 megapiksel çözünürlüğünde kamerayı buluşturan akıllı telefonu N8 için Nokia Conversations'ın açtığı anket yeni bir renk seçeneğinin yolda olup olmayacağı sorusunu akıllara getirdi. Bilindiği üzere siyah, turuncu, mavi, gümüş ve yeşil renk seçeneklerine sahip N8 için istenen yeni renk olarak kırmızı %36,01 ile ankette açık ara önde görünmekte.

Ülkemizde de satılmakta olan Nokia N8'in teknik özelliklerini sizler için tekrar gündeme getirecek olursak, 680 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alan telefon, dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSPA alt yapısı desteği sunuyor; 3.5 inç boyutunda 360 x 640 piksel dokunmatik AMOLED kapasitif ekran, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 16 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, 12 megapiksel kamera, xenon flaş, otomatik odaklama, Carl Zeiss objektif, 1280 x 720 piksel video kaydı, USB-on-the-go, çift mikrofon, RDS'li FM radyo, HDMI portu ve 1200 mAh batarya gibi nitelikleri bünyesinde barındırıyor.

(Temsili görsel)

http://conversations.nokia.com/2011/04/05/a-new-colour-for-the-nokia-n8/